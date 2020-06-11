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“Эти гнусные арабы с АК-47 мешают грабить китайское барахло”

14:43. 11 июня 2020 129 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Поучительная история о том, как вооруженные арабы-нелегалы мешают заниматься мародерам расово-правильным неграм.

«Они позволяют им выходить на улицу с АК-47! С АК-47 — чтобы защищать свое барахло от черных. Они готовы мочить черных, эти арабы гнусные со своим идиотским Рамаданом. У них М-16 и калаши есть — все, что хочешь. Нет, вы только гляньте, какое дерьмо творится, — вскричала женщина, развернув камеру в сторону ближайшего магазина. — У них, мать их, калаши, так что я прямо сейчас иду к брату, он у меня мент, буду выяснять, это вообще легально, разгуливать с такими (далее нецензурно — прим. ред.) пушками».

​Женщина сообщила, что планирует посоветоваться с двоюродным братом, следователем из отдела убийств, и выяснить, разрешает ли закон находиться у входа в магазин с огнестрельным оружием.

«Эти козлы же неместные — понаехали, понимаешь. Вот этот вот никакой не гражданин США, а сидит с АК-47 наперевес и готов вынести черному мозги, а сам ведь никакой не американец. Трясутся над своим поганым барахлом!».

В ходе гневной тирады женщина сообщила, что мужчины у магазина — нелегалы из Марокко.

«Они готовы убивать черных за убогую китайскую дешевку! Мочить людей за какое-то барахло, — возмущалась она. — У них тут даже черный с пушкой — и тоже готов в нас стрелять. Они сказали, чтобы мы не смели вламываться к ним в магазин, но они на нашей земле, а это дешевая китайская срань, еще и липовая к тому же. Вот как они свое дерьмо защищают. Аж стрелять готовы!».

​Женщина уверяла, что у этих мужчин нет лицензии на ношение оружия от штата Иллинойс. «Прав у них нет! Даже поставили черного, чтобы стрелял в других черных, если мы начнем грабить их барахло. Убить нас готовы! — восклицала она. — Но мы, (далее нецензурно — прим. ред.), вернемся. И ваши пушки вам не помогут, вы меня еще узнаете!»

Далее случился любопытный поворот событий: женщина отъехала [на автомобиле] и спросила свою аудиторию в фейсбуке, где находится полиция: «Я буду разговаривать с полицией Чикаго, потому что хочу знать, какого хрена арабы, у которых даже гражданства (далее нецензурно — прим. ред.) нет, защищают свое китайское барахло с АК-47? Еду в чикагское полицейское управление прямо сейчас!».

На соседней парковке женщина подъехала к двум полицейским и рассказала о произошедшем. Полицейские ответили, что указанные магазины находятся за пределами их участка. «Говорят, не их, понимаешь, участок. Вот что я вам скажу про этих мусоров сраных. Палец о палец не ударят, но я еще вернусь и разберусь с этими гондонами».

По мнению женщины, владельцы не должны защищать свой бизнес, потому что застрахованы. «А наши жизни, мать вашу, не застрахованы!» — закричала она.

Бетт Бауманн, American Thinker

https://inosmi.ru/social/20200610/247589659.html – цинк
https://twitter.com/KarluskaP/status/1269427925239189504 – искомое видео тут (с Ютуба его удалили за разжигание и дискриманционные высказывания)

Одна сторона реализовала право на ношение оружия. Другая право на свободу слова.
К сожалению, американская конституция пока крайне несовершенна – в ней пока отсутствует поправка дающая черным право на мародерство и грабежи. Полагаю, сей позорный пережиток расизма должен быть искоренен.
Также необходим закон, который обяжет полицию давать мародерам юридическую консультацию по поводу их прав при грабеже магазинов, которые охраняют вооруженные продавцы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5938785.html

Метки: иллинойс, мародеры, расизм, свобода слова, США, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1329 1021
    Леонид 11 июня 2020 в 17:36

    Тут будет уместен лозунг: “Даёшь беспредел! Анархия – мать порядка!” Есть сила и оружие – ты всегда прав! Главная идея США. Надеюсь, до России не дойдет…

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    • 2836 2106
      ИгорьЛеонид 11 июня 2020 в 17:52

      В РФ это не реал, а в случаях всегда черную сотню привлекают стравливают группы антиподов. Пиндосы к этому также прибегнут сейчас просто дают людям выпустить пар. Проблема пиндосии и наша общая, источники только разные. Там грабят мир и раздают капитал но не всем а кто уболтал, тут грабят ресурс и раздают бабло но не всем а кто типа на службе, кто правильно голосует, поддерживает политику партии и правительства.

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