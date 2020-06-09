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Владимир Меньшов: всегда есть сукины дети, которые выигрывают на общем горе

22:31. 9 июня 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Ольга Шаблинская

В интервью «АиФ» Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР, премии американской киноакадемии «Оскар» Владимир Меньшов рассуждает о мировом заговоре, человеческой подлости и новом фильме.

«Что же мне, и не жить совсем?»

Ольга Шаблинская, «АиФ»: — Владимир Валентинович, как вы себя чувствуете в ситуации, когда нет возможности полноценно работать, как раньше?

Владимир Меньшов: — Принимаю условия игры, вот и всё. Возмущаться смешно. Чем-то по телефону удаётся руководить. А так — читаю, пишу. И не особо ощущаю большую перемену в жизни.

— Как показали эти месяцы, люди старшего поколения более дисциплинированно следуют рекомендациям и сидят дома, нежели молодёжь. В чём закавыка?

— Закавыка в биологии — они молодые, им хочется общаться, хочется жить активной жизнью. А наш возраст уже своё пожил, знает разные варианты и понимает, что есть ситуация мира, а есть ситуация войны. Сейчас — война. Хотя, признаюсь, мне не очень нравится, что, рассказывая о нынешнем трудном положении, обязательно в конце ещё врубают реплику, что грядёт и вторая волна, а может, и третья будет. Вот это они уже зря делают! Потому что люди, в конце концов, скажут: «Да пошли вы к чёрту! Что же мне, не жить, что ли, совсем?» И тогда уже никто никаким правилам следовать не будет. Потому не надо устраивать панические атаки и запугивать народ.

— Есть мнение, что сегодняшняя ситуация — это заговор, всемирная провокация, благодаря которой случится мировой передел собственности.

— Я вообще не особо верю в мировые заговоры и такие многоходовые комбинации. Воспринимать коронавирус как спланированную операцию? Нет, далёк от этих мыслей. А так — конечно, многие ситуацией воспользуются. Всегда появляются спекулянты и сукины дети, которые выигрывают на общем горе, становятся миллионерами, миллиардерами. Даже во время Ленинградской блокады находились люди, которые стали неизмеримо богаче за те страшные месяцы, потому что у них излишки образовались, они могли их реализовать, могли что-то достать. У кого-то тогда в личных коллекциях появились Рембрандт, Рубенс, Ван Гог. И сегодня такое может быть. Вернее, уже есть. Например, когда маски продают за безумные деньги при их себестоимости в рубль. Это подлость, конечно.

Но этим людям даже не объяснишь, что это за понятие такое — подлость. Они понимают одно: если есть возможность заработать, почему бы ею не воспользоваться? Для таких в военных условиях существует расстрел на месте, и это действует. А больше ничего они не понимают.

Что же касается нашей экономики, думаю, что государство напряглось предельно и что последствия будут очень невесёлые после полугодичной паузы, которая случится в производстве.

«Доронина от роли отказалась»

— Люди говорят: новости сейчас включать нет желания, лучше пересмотреть старые фильмы. Тем более по ТВ в который раз показывают «Любовь и голуби» — к 35-летию со дня премьеры. А для вас этот фильм насколько значим?

— Для меня «Любовь и голуби» — очень дорогой фильм. Дело в том, что, когда вышла картина «Москва слезам не верит», я был подвержен серьёзному остракизму со стороны своих коллег: ну что это такое? Такой фильм каждый может снять, так уж получилось, удача большая и так далее. Когда я снял фильм «Любовь и голуби», разговоры такого рода прекратились полностью. Стало понятно, что на моей стороне не только удача, но и профессия и много других достоинств, которые на самом деле есть, но казались для моих противников несущественными. В общем, жить мне стало намного легче.

— В прошлом нашем интервью вы сказали, что фильм «Любовь и голуби» из-за того, что вышел в сложные для страны перестроечные годы, был недостаточно оценён публикой. А сейчас, спустя годы, добрала ли картина то внимание, которого стоила?

— Безусловно. Более того, иногда мне кажется, она превзошла по популярности картину «Москва слезам не верит». Но у меня нет ревности ни к одной, ни к другой. Обе мои. Жду, когда публика дозреет до такого же понимания фильмов «Зависть богов» и «Ширли-мырли».

— В «Москва слезам не верит», «Зависть богов» и «Ширли-мырли» снялась ваша супруга — актриса Вера Алентова. Если верить Википедии, в «Любовь и голуби» на роль Раисы Захаровны, сыгранную Гурченко, изначально вы пробовали Татьяну Доронину, Ольгу Яковлеву и Веру Алентову.

— Вера Алентова пробоваться не могла физически: она снималась в это время в картине Юлия Райзмана «Время желаний». На Раису Захаровну пробовались Доронина и Яковлева. И оказалось, обе могут быть интересными Раисами Захаровнами. Но что-то у них тормозилось внутри. И обе отказались. Мы уже поехали снимать в Карелию, а Раисы Захаровны у нас ещё не было. И мы с моим редактором, которая дружила с Людмилой Марковной, одновременно назвали фамилию Гурченко. Гурченко тоже немножко так… поломалась, но в итоге взялась за роль.

— Давайте уже до конца тогда разбираться в информации из интернета. Действительно ли на роль Надюхи в «Любовь и голуби» пробовались Любовь Полищук и Наталья Кустинская? Но их забраковал худсовет.

— Мне изначально не хотелось, чтобы в фильме Надюху играла та же актриса, что в театре. (Нина Дорошина играла Надюху в спектакле «Любовь и голуби» в «Современнике». — Ред.) Хотя я видел, что Дорошина играет там гениально. Но можно же найти альтернативный вариант, полагал я. И нашёл. Думаю, Полищук очень бы хорошо сыграла. Но у неё была работа — и она не рискнула взяться за эту роль. Тогда я согласился на Нину Дорошину — и слава Господу, потому что это абсолютно великая актриса. В данном случае Надюха в фильме «Любовь и голуби» — это высочайшее актёрское достижение, которое она в жизни осуществила.

Хотя там было много волнений. Саша-то Михайлов по реальному возрасту на 10 лет её моложе, и Нина боялась, что это будет заметно на экране. Но на съёмочной площадке никто даже не обратил внимания на эту разницу в годах. А Кустинская — да, она хотела играть Раису Захаровну. Но, как вы понимаете, конкуренции с Гурченко выдержать не могла.

— Понимаю, конечно. Владимир Валентинович, вы в начале разговора сказали, что решаете рабочие вопросы по телефону. Приоткройте секрет: может, вы собираетесь ещё картину снять, порадовать зрителя?

— Я уже порадовал зрителя, снял к 100-летию ВГИКа картину под названием «ВГИК-100». Это документальный фильм на 65 минут, который сейчас при всяком удобном случае во ВГИКе крутят и, надеюсь, скоро покажут по телевизору. Есть и другие маленькие планы, но это уже тема для другого разговора.

Обложка: Владимир Меньшов. © / www.globallookpress.com

Источник: https://nstarikov.ru/vladimir-menshov-vsegda-est-sukiny-deti-kotorye-vyigryvajut-na-obshhem-gore-116052

Метки: чит.клуб

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