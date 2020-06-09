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Умер водитель фургона, в который врезался пьяный Ефремов

08:43. 9 июня 2020 200 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Умер водитель фургона, в который врезался пьяный Ефремов | Русская весна

Водитель фургона, в который вчера вечером въехал пьяный актёр Михаил Ефремов, умер в московской больнице. Напомним, Ефремов пересёк двойную сплошную и спровоцировал масштабное ДТП.

«Сергей Захаров, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в отделении реанимации. Его смерть констатировали в 05:00», — сообщает Telegram-канал Mash.

После аварии, которая произошла вчера в 21:45 на Смоленской площади, сам Ефремов, хоть и пошатывался от выпитого, но был цел и невредим.

Как сообщала «Русская Весна», на него заведено уголовное дело, которое может обернуться семилетним тюремным сроком.

Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде, а ввиду вновь открывшихся обстоятельств уголовное дело может быть переквалифицировано в более тяжкое, а санкция может увеличиться до 12 лет.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591681419

Метки: Новости

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