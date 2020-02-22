В январе 2020 года личный состав ВСУ и НГУ понес существенные потери среди личного состава. Так, по состоянию на конец января, во время ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» потеряла не менее 16 человек в виде «груза 200» и ещё не менее 46 человек в виде «груза 300».

Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены следующие лица:

01.01.2020 — Сергеев Юрий Юрьевич, 1969 г. р., лейтенант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В 1988 году поступил на обучение в Национальную академию внутренних дел. Во время войны служил в 3-й роте полка особого назначения «Киев» (до 2015 года подразделение называлось батальоном патрульной службы полиции особого назначения «Золотые ворота», сформированном из добровольцев Киевской области). В дальнейшем он подписал контракт с Вооруженными силами «незалежной».

За свои преступления поплатился ранением в голову, которое получил в пос. Золотое, ЛНР. Основными версиями смерти являются неосторожность или попытка самоубийства.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Киеве остались жена и дочери.

05.01.2020 — Дичек Сергей Александрович, 1972 г. р., старший солдат, водитель 130-го отдельного разведывательного батальона с весны 2015 года.

Умер в районе хутора Вольный (Золотое-4), ЛНР, вследствие подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на «неизвестном взрывном устройстве».

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Волочиск Хмельницкой области остались мать, жена и двое сыновей.

05.01.2020 — Рацун Сергей Петрович, 1976 г. р., старший солдат, механик-водитель БМП-2 мехбатальона 93 ОМБр. Окончил Грицевское профессиональное училище № 38, тракторист, работал по специальности в местном фермерском хозяйстве. Срочную службу проходил в 95 ОАМБр. После работал на Славутском заводе «Стройфарфор».

С 2014 по 2015 гг. проходил мобилизационную службу в 128 ОГПБр, участвовал в боях в районе Дебальцево. В мае 2016 года подписал контракт с 93 ОМБр, принимал участие в боях под Крымском, Новотроицком, возле Авдеевки, постоянно продлевая контракт.

За пролитую кровь жителей Донбасса получил пулю в лоб.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Москвитяновка Хмельницкой области остались мать, братья, дочь и пасынок.

05.01.2020 — Насальский Руслан Леонидович, 1995 г. р., сержант, главный сержант разведвзвода 109 ОГШБ 10 ОГШБр. Получил строительную специальность в Уманском ПТУ № 9. В 18 лет подписал контракт на воинскую службу в 17 ОТБр, прошел бои под Иловайском, где получил по заслугам за преступления, нанесенные мирным жителям Донбасса, был тяжело ранен. С 2016 года служил в 109-м ОГШБ.

Умер возле села Павлополь при невыясненных обстоятельствах.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Фурманка Черкасской области остались мать, братья, дочь и пасынок.

09.01.2020 — Довженко Николай Валерьевич, 1996 г. р., старший солдат, старший стрелок 28 ОМБр. 26 мая 2017 года поступил на воинскую службу по контракту, где за деньги добровольно убивал мирное население Донбасса.

Свою расплату получил в виде тяжкого ранения в результате боестолкновений с силами и средствами защитников Д/ЛНР в районе Красногоровки.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Цибулевка Одесской области осталась 5-месячная дочь.

09.01.2020 — Булик Александр Михайлович, 1973 г. р., начальник медпункта — врач медицинского пункта отдельной боевой пограничной комендатуры «Волноваха» Донецкого пограничного отряда ГПСУ. В 1996 году окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. До октября 2016-го работал руководителем Медико-санитарной части ГПСУ города Измаил. Позже — начальником медпункта Пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда. Последний год проходил службу в Волновахе.

Умер в районе проведения «ООС» в результате заболевания сердца.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Великие Мосты Львовской области остались жена и двое сыновей.

13.01.2020 — Караван Виталий Андреевич, родился 21 октября 1993 года в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. Солдат, водитель (БРДМ) мотопехотного взвода 56 ОМПБр. С февраля 2018 служил по контракту, ранее воевал в составе одного из добровольческих подразделений под Песками.

Умер по собственной неосторожности возле Песок вследствие неаккуратного обращения с боеприпасами.

Осталась мать и старший брат, который также является участником «АТО»/«ООС».

15.01.2020 — Кучкин (Василевский) Алексей Викторович, 1995 г. р., старший солдат, старший стрелок механизированного отделения механизированного батальона 92 ОМБр. С мая 2016-го проходил службу по контракту в 133-м отдельном батальоне охраны и обслуживания ОК «Восток», в/ч А3750, на должности стрелка. Позже в 92-й бригаде.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе г. Авдеевка, ДНР, в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Первухинка Харьковской области остались мать, брат, жена и сын от первого брака.

16.01.2020 — Химичук Игорь Игоревич, 1990 г. р., старший солдат, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК, командированный в 72 ОМБр. С 2018 г. года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе с. Новозвановка Попаснянского района в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Чуднове Житомирской области осталась мать, две сестры, жена и маленький сын.

18.01.2020 — Закусило Валерий Васильевич, 1987 г. р., старший солдат, военнослужащий 72 ОМБр. Выполнял задание в зоне «ООС», где за деньги добровольно убивал мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе с. Новозвановка Попаснянского района в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Гуничи Житомирской области остались отец, мать, жена и две дочери.

19.01.2020 — Слободанюк Александр Викторович, 1972 г. р., младший сержант, военнослужащий 72 ОМБр. С самого начала добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. В 2015-2016 проходил службу в мобильной пограничной заставе в 80 ОДШБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе с. Новозвановка Попаснянского района в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Первомайске Николаевской области остались родители, сестра, двое детей и двое внуков.

20.01.2020 — Муха Василий Николаевич, 1988 г. р., младший сержант, командир отделения — командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37 ОМПБ «Запорожье» 56 ОМПБр. Дважды продлевал контракт в зону «ООС», где за деньги добровольно убивал мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе с. Опытное Ясиноватского района в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Пески Харьковской области остался отец.

22.01.2020 — Сорочук Николай Васильевич, 1997 г. р., старший солдат, военнослужащий 10 ОГШБр. В 2015 был призван на срочную службу и подписал трехлетний контракт с 8 ОГШБ. Вернувшись домой, где работал в «Модерн-Экспо», поступил в вуз на факультет правоведения.

Однако, в 2019 году спонтанно подписал контракт и отправился в зону «ООС», где за деньги добровольно убивал мирное население Донбасса. Чего ему в мирной жизни не хватало?!

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на взводном опорном пункте на мариупольском направлении в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Черныж Волынской области остались мать, сестра и «коханая».

25.01.2020 — Ошурко Михаил Михайлович, 1998 г. р. Так, 10 октября 2018 года Ошурко М.М. был призван на срочную военную службу. После ее завершения прошел подготовку в УЦ «Десна», откуда был направлен в артиллерийскую военную часть. Во время дальнейшей службы принял решение заключить контракт, чтобы за деньги истреблять мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников Д/ЛНР.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Кутин Ровенской области остались родители.

26.01.2020 — Хоба Антон, 1992 г. р., командир отделения, член Шосткинского казацкого общества. В июне 2014 подписал контракт с 91 ОПОЗ Инженерных войск, сапер. С 12.09.14 до 02.11.14 прошел первую ротацию — в районе Дебальцево. В декабре 2014 выехал в район ДАП с группой добровольцев полка, с 15 декабря выполнял задание непосредственно в аэропорту.

Вернувшись с фронта, был активным участником ОО «Братство»*, участвовал в патриотическом воспитании молодежи (читайте — в зомбировании), в том числе в патриотическом лагере «Рыцарь чести им. Ивана Евдокименко». В дальнейшем проходил службу в 53 ОМБр, выполнял задачи у н.п. Майорская.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников Д/ЛНР.

На родине «героя и защитника незалежной» в г. Шостке Сумской области остались родители.

26.01.2020 — Щуренко Евгений, 1978 г. р., солдат, водитель-механик 28-й ОМБр. Добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников Д/ЛНР.

На родине «героя и защитника незалежной» в с. Килия Одесской области осталась мать.

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Константин Романов, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация.