На Ефремова заведено уголовное дело: сядет ли актёр?

Как сообщала «Русская Весна», вчера в Москве произошло ДТП, спровоцированное пьяной ездой артиста Михаила Ефремова. Пострадавший в результате аварии водитель грузовика находится в тяжёлом состоянии — у него перелом шейного отдела позвоночника.

На Ефремова заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ, ему грозит до семи лет лишения свободы. Но вот вопрос: сядет ли артист?

Вот, например, что уже написала на своей странице в соцсети Тина Канделаки:

«Мне очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом.

Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его „героем“ криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай бог, чтобы врачи спасли ему жизнь). Но и Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок.

Нелепо и обидно».

А вот — Маргарита Симоньян:

«Очень не хочется, чтобы грандиозный русский актер сидел в тюрьме. Очень не хочется, чтобы люди, обличающие беззаконие, сами регулярно творили ужасающие беззакония. Очень не хочется, чтобы немолодой курьер-водитель погиб или остался инвалидом. Не знаю, как тут расставить номера. Расставила по алфавиту».

А вот прогноз Константина Долгова:

«Смотрите, я расскажу, как будет:

1. Подписи в поддержку, письма «тридцати трёх», поручительства высокопоставленных особ и т. п. Цель на этом этапе — выбить из суда домашний арест.

2. Домашний арест. Длинный-длинный суд. Сорок заседаний (нужно утомить журналистов, с каждым последующим заседание их будет всё меньше). Сто томов уголовного дела. По закону обвиняемый имеет право ознакомиться… Длительность этапа — до конца декабря.

3. Конец декабря, история давно не fresh, всем пофиг, все в новогодней горячке. Суд 29 или 30 декабря. Два года условно с выплатой компенсации и прочая, и прочая. Освобождение в зале суда. В прессе коротко напишут: «Михаил рад встретить Новый год с близкими».

И в заключение — публикация на странице в соцсети журналиста ВГТРК Андрея Медведева:

«Интересно, объявят ли Михаила жертвой политических репрессий? Вспомнит ли общественность, что он борол режим путем чтения стихов? Возможно, это операция кровавой гэбни. Напоили, а секретный боевой экстрасенс внушил ему „а давай-ка через две сплошные на Смоленке!“

Я вот просто уверен — в ближайшее дни мы все услышим, что он прекрасный человек и надо его простить немедленно. Будут нам эксперты объяснять, что не выпивка это проблема, а, например, дороги в Москве слишком сильно загибаются, или слишком неровные.

Однако же бояться Михаилу нечего. Вряд ли его накажут серьезно. Как и тех, кто вроде бы ехал вместе с ним и позволил ему сесть в таком состоянии за руль.

Ну что разве наказали серьезно Руслана Шамсуарова? Мару Багдасарян? Или что, какого-то там певца, что перекрыл движение на Новом Арбате, потому что он клип снимал? Может сидит юноша, что гонял на прекрасном Феррари по Минскому шоссе, устроил ДТП в котором заживо сгорели два человека? Да нет же, не сидит. В бегах. Хотя три дня после ДТП дома был.

Тут уж каждый сам решит — у нас закон зачастую несовершенен, или те, кто за законностью следят. Не то чтобы прямо всё не здорово. В большинстве случаев всё как надо происходит. И садятся виновные в ДТП, невзирая на. Но запоминаются не большинство случаев, а те, где вопиющая несправедливость.

Так что актер Ефремов за руль садился и чувствовал себя в полной безопасности. Ну выпил. Ну поехал. Да нельзя так. Ну и что?

Пострадавший водитель, обычный работяга, вот ему точно все равно, кто сломал ему жизнь. Известный актёр, или кто ещё. Но жизнь человека — я надеюсь врачи его спасут — сломана совершенно определено. И о Ефремове сейчас переживать стоит в последнюю очередь».

Обращаем внимание читателей на то, что все эти тексты были написаны до того, как скончался пострадавший в аварии. Напомним, после смерти водителя фургона, в который въехал Ефремов, ему грозит гораздо более серьёзный тюремный срок.

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