Русский немец

26 октября минувшего года Христиану Ивановичу Эльбергу исполнилось бы 130 лет. Советский писатель немецкого происхождения, он был в числе тех, кому в 1934 году подписывал и вручал удостоверение члена Союза писателей СССР Максим Горький. Много сделал для увековечения памяти писателя его внук Андрей Артурович Эльберг, проживающий ныне в Калуге. Но в драматической судьбе этого человека немало белых пятен.

Советский и российский писатель, тоже представитель русских немцев, Гуго Вормс­бехер отмечал, что «только один из советских немецких писателей погиб непосредственно на войне – это Христиан Эльберг, павший в рядах народного ополчения под Москвой. Остальных, лишённых права сражаться с врагом, ждала иная участь». По некоторым данным из архива Минобороны РФ, рядовой Х. Эльберг пропал без вести в декабре 1942-го. На самом деле это не так.

Этот членский билет СП СССР, которым гордился Христиан Эльберг, чудом сохранился

Эльберг был незаурядной личностью – литературовед, учёный-географ, педагог, очеркист, прозаик. Свободно владел русским, английским, немецким, латинским языками. По его учебнику географии «Взгляд на мир» (1927) обучались дети. Его перу принадлежит сборник «Короткие рассказы» (Саратов, 1916), произведения «Яшка Гутельс» и «Унзере Виртшафт» (сборник «Рассказы немецких писателей Поволжья», 1933), «На Волге» (М., 1930), «Красноармеец Фриц», «Новая бригада», «Село марширует», «Поросята» (напечатаны в литературных журналах Поволжья).

Его первый предок-немец прибыл в Россию в 1741 году и, как говорится, обрусел. Сам Христиан родился 26 октября 1889 года в селе Эндерс (Усть-Караман) на Волге, где обжились немецкие переселенцы. Оттуда родом и его родители – отец Иван Эльберг (1853–1893) и мать Катарина Эльберг (1856–?).

Христиан с детства тяготел к творчеству, потом проявились качества педагога, умелого организатора. О разносторонних дарованиях говорит и послужной список. С марта 1917 по декабрь 1918 года ему доверили работу председателя Красноярского (немецкого) волостного продовольственного управления. С декабря 1918 по декабрь 1919-го он – секретарь отдела народного образования Трудовой коммуны (области) немцев Поволжья (ТКОНП). С декабря 1919 по январь 1921-го – заведующий Управлением школьного образования Немкоммуны. С января 1921 по март 1922-го – заведующий культотделом Облсовпрофа. Затем работал на разных высоких постах в системе народного образования ТКОНП. С марта 1932-го – директор Немецкого государственного издательства в Энгельсе, где трудился по май 1933-го.

15 июня того же года Эльберг избран первым председателем Союза советских писателей АССР Немцев Поволжья (спустя 5 лет его сменил писатель Андреас Закс, который возглавлял союз вплоть до ликвидации Республики немцев Поволжья в сентябре 1941-го). На I Всесоюзной конференции советско-немецких писателей (Москва, 21–25 марта 1934 г.) Эльберга избрали делегатом Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

В марте 1938-го, при ежовщине, он попадает под молох репрессий. Чудом остаётся живым. В июле 1939-го все обвинения с него были сняты, он выходит на свободу, его реабилитируют. Несмотря на это, в марте 1940-го по указанию бюро обкома ВКП(б) АССР Немцев Поволжья книги Х. Эльберга наряду с произведениями ряда других авторов изымаются из библиотек. Однако 23 октября 1940 года на заседании Оргбюро Союза советских писателей АССР НП Эльберг восстановлен в правах члена Союза советских писателей. К этому времени нарком НКВД Николай Ежов уже был расстрелян.

Осенью 1939-го (как говорится, от греха подальше) писатель уезжает в Орехово-Зуево Московской области, где уже проживала его жена Елена Андреевна. Супруги стали преподавать немецкий язык в первой и восьмой школах города. Ветераны первой после войны вспоминали их добрым словом (Елена Андреевна преподавала в школе №1 до конца 1950-х). Выпускники свидетельствуют, что, хотя в ту пору их трудно было заподозрить в симпатии к Германии и немцам, немецкий язык все учили на отлично. Ведь уроки проходили необыкновенно интересно. Супруги своим талантом прививали любовь к предмету, показывали школьникам, что фашисты – не весь немецкий народ, что Германия – страна великой культуры. Учащиеся получали большой заряд человечности.

При этом писатель Христиан Эльберг продолжал находиться под «присмотром» ОГПУ–НКВД, а его книги какое-то время оставались под запретом. В сборнике «Ореховозуевцы» (1994, редактор-составитель Н.И. Мехонцев, профессор Орехово-Зуевского пединститута – ныне ГГТУ) отмечается: «Христиан Иванович Эльберг был в числе репрессированных врагов народа, так же как и первый руководитель Учительского вуза Андрей Гаврилович Захаров. А ведь это был «цвет педагогов города»! Потом, видимо, НКВД их «пожалело», но оставило на заметке…» Бывший первый ректор ГГТУ и директор школы №1 капитан А.Г. Захаров (1905–1945) погиб уже в мирное время, 1 сентября 1945 года, на территории воинской части в Калининской области, где служил комбатом учебного батальона.

На здании школы №8, где работали супруги Эльберг (теперь школа №5, по адресу: Клязьминский проезд, д. 8), была установлена мемориальная доска. На ней значилось: «Из нашей школы в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и отдали свою жизнь учителя: 1. Бычков Виктор Иванович. 2. Галузин Александр Дмитриевич. 3. Долныков Николай Сергеевич. 4.Макаров Михаил Васильевич. 5. Эльберг Христиан Иванович.

Ученики: 1. Алексеев Леонид. 2. Бахов Вадим. 3. Вихорев Лемар. 4. Кудинов Владимир. 5. Карташов Василий. 6. Машков Юрий. 7. Матросов Владимир. 8. Скегин Григорий. 9. Федосеев Борис. 10. Филиппов Борис. 11. Шишкин Алексей».

К сожалению, мемориальная доска не сохранилась. Внук писателя А.А. Эльберг обратился к губернатору Московской области А.Ю. Воробьёву. После этого руководители администрации Орехово-Зуева пообещали восстановить мемориальную доску к 9 Мая.

В списках, как вы заметили, значится имя Александра Дмитриевича Галузина, до войны директора школы. С началом боёв старший лейтенант А.Д. Галузин стал командиром стрелковой роты 2-го стрелкового полка. В октябре 1941 года в Белоруссии фашисты расстреляли Галузина на глазах его 17-летнего сына Юрия, выпускника их родной школы №8.

Мой старший друг – краевед, ветеран Вооружённых Сил СССР В.С. Лизунов (1935–2010) встречался в середине 1980-х годов с Ю.А. Галузиным (сыном), тот рассказал ему о своей тернистой судьбе. Выйдя из окружения, Галузины попали к белорусским партизанам. Начиная с осени 1941 года гитлеровцы проводили операции против партизан силами специальных карательных и регулярных частей вермахта. В ходе одного из боёв погиб Галузин-отец и многие партизаны. Юрию удалось избежать гибели, но не плена. Не раз он совершал побеги, приговаривался фашистами к расстрелу… Затем судьба связала его с французскими партизанами – маки. За свои подвиги был удостоен наград Франции, учреждённых французским Национальным комитетом Сопротивления, в т.ч. медалью «Mйdaille de la Rйsistance franзaise». Сержант Жорж – так звали нашего земляка маки. Но в нашем местном военкомате оба Галузиных до сих пор числятся пропавшими без вести…

Писатель и педагог Христиан Эльберг, как и директор школы Галузин, ушёл на войну добровольцем в начале июля 1941-го, был зачислен в Первую дивизию народного ополчения Ленинского района Москвы. Ему шёл 52-й год. В октябре 1941-го 60-я стрелковая дивизия, в которой воевал рядовой Христиан Эльберг, отражала наступление на Москву (внук установил, что дед воевал в 9-й роте 3-го батальона 1283-го стрелкового полка). В одном из боёв получил тяжёлое ранение, попал в плен – в концлагерь для военнопленных и гражданских лиц Дулаг №130 (Dulag 130 Roslawl) в Рославле Смоленской области. Там и скончался 16 октября 1941 года (сохранилась выписка из лазаретной тетради концлагеря). Он был одной из 130 тысяч жертв Дулага. Похоронен в Рославле вместе с другими погибшими заключёнными.

Сыновей писателя война тоже не обошла стороной. Старший, Александр, выпускник Саратовской консерватории, был призван в РККА в октябре 1939-го. Воевал в составе 110-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии на Смоленщине, попал в плен 20 сентября 1941-го, в 21 год испытал издевательства фашистов в концлагере, но был освобождён советскими войсками. После войны жил в Уфе, работал в оперном театре. Младший сын писателя, Владимир, – морской офицер – погиб во время Великой Отечественной.

Евгений Голоднов,

член Союза краеведов России,

Орехово-Зуево Московской области

Источник: https://nstarikov.ru/russkij-nemec-115849