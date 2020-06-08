Что дальше?! Сносить статуи Уинстона Черчилля ?!
15:12. 8 июня 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Прекрасное на тему вчерашних перфомансов у статуи Черчилля в Лондоне.
Что дальше?! Сносить статуи Уинстона Черчилля ?!
Ну, теперь, когда вы упомянули об этом …
Давайте поговорим об одном из самых широко известных расистов и адептов геноцида в европейской истории.
* * *
«Мы действовали систематически, деревня за деревней, и мы разрушили дома, засыпали колодцы, взорвали башни, срубили огромные тенистые деревья, сожгли посевы и разбили водохранилища в карательном опустошении». -
Черчилль во время афганской кампании 1897 года.
Черчилль также хвастался тем, что "все, кто сопротивляется [пуштуны], будут убиты" и как народ Афганистана должен «признать превосходство расы». Он также много писал о том, как пуштунские племена были казнены регулярно и без суда и следствия.
* * *
«Они представляет собой серьезную опасность. Две пятых повстанцев на поле – это негры. Эти люди … в случае успеха потребовали бы преобладающей доли в правительстве … в результате, после многих лет борьбы, появилась бы еще одна черная республика ".
Черчилль в 1896 году на Кубе.
* * *
«Я решительно выступаю за использование отравляющего газа против нецивилизованных племен … это вызвало бы настоящий террор». Черчилль о применении химического оружия против иракцев во время революции 1920 года.
Черчилль выступал за применение химического оружия в Ираке, Индии, России …
* * *
«Мы всегда находили ирландцев немного странными. Они отказываются быть англичанами».
Черчилль.
В 1920 году он отправил "черно-пегих" (королевская ирландская парамилитарная полиция) в Ирландию, где бывшие военнослужащие должны были терроризировать ирландцев.
Они совершили сотни убийств, похищений, избиений и поджогов.
Черчилль устроил бенгальский голод в Индии в 1943 году.
«Я ненавижу индийцев. Это зверские люди со зверской религией».
Когда индийцы просили еды, Черчилль сказал, что это их вина в том, что они "размножаются, как кролики";.
4 миллиона индийцев умерли от голода.
* * *
По приказу Черчилля британская армия убила греческих антифашистов в Афинах в декабре 1944 года.
28 убитых, 128 раненых. Многие из них помогли изгнать нацистскую оккупацию.
Черчилль похвалил нацистских коллаборационистов в Греции, чтобы изобразить коммунистов настоящими врагами.
* * *
Черчилль приказал, чтобы более 150 000 кенийцев были помещены в концентрационные лагеря в рамках захвата земли плодородной горной местностью в Кении для белых колониальных поселенцев. «Чернокожие», как их называл Черчилль, были изнасилованы, кастрированы, подвергнуты пыткам и сожжены. Активно эксплуатировался принудительный труд.
* * *
«Скажите им, что если они будут еще больше надувать щеки, мы выставим против них евреев и загоним их в канаву, из которой они никогда не должны были выйти».
Черчилль в 1951 году о Египте.
* * *
«Я не признаю, что эти люди совершили ошибку из-за того, что более сильная раса, раса более высокого ранга, более мудрая раса мира, если так выразиться, пришли и заняли их место».
Черчилль о коренных американцах и аборигенах Австралии.
Это трудно даже написать.
* * *
«Мое восхищение им [Ибн Саудом] было глубоким из-за его неизменной преданности нам».
Черчилль.
Черчилль выступил в парламенте с речами о том, насколько кровожадными и экстремистскими были саудиты, но он подчеркнул их важность как союзников Британской империи. Он осыпал их подарками.
* * *
Черчилль решительно выступал за «самоуправление» африканеров в Южной Африке, зная, что это будет означать, что черные африканцы будут исключены из голосования. Он помог посадить семена, которые выросли в государство апартеида.
На снимке – Ян Смэтс, его друг и сепаратист из Южной Африки
* * *
«Я не согласен с тем, что собака в кормушке имеет последнее право на кормушку».
Черчилль об арабах Палестины.
Он охарактеризовал палестинцев как «низшую манифестацию» и решительно выступал за создание израильского государства.
* * *
Расистские диатрибы и военные преступления Черчилля бесконечны.
Его история была полностью переписана и сосредоточена вокруг Второй мировой войны. Но в действительности он был приверженцем империалистической, геноцидной Британской империи во времена ее последнего вздоха.
Любой памятник ему является памятником ненависти и зла.
(с) Х.Самери (иракский военный обозреватель, специализируется на Ближневосточной политике, писатель).
https://twitter.com/IraqiSecurity – цинк
"Любят" иракцы Черчилля. И не только они. Ныне же "лучи добра" добрались и до самой Британии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5930400.html