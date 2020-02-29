Металлургия XIX века. Засыпанный завод Демидовых

Здравствуйте, дорогие друзья!

Скажу сразу: не хочу никого обидеть или задеть религиозных чувств, и если кто-то искренне верит, что храмы - это храмы, то, пожалуйста, не читайте дальше, однако, если Вы всё же решили дочитать до конца, то учтите, что Вам потом с этим жить.

Сегодня речь пойдёт о Дугнинском механическом заводе с 300-летней историей, который был расположен в Ферзиковском районе Калужской области.

Почему был? Потому, что его больше нет. Все съёмки с места, которые будут далее, - это теперь история, так как они проводились именно во время сноса старинных зданий, и более съёмок с этого завода Вы не увидите нигде и никогда. Наше прошлое уничтожали на наших глазах, и больно, что мы никак не могли на это повлиять. Время съёмок — август-сентябрь 2018 года.

Итак, краткая официальная историческая справка:

Впервые Дугнинский завод упоминается в 1689 году, в связи со строительством здесь «железной кузницы». В 1690 году, с легкой руки Льва Нарышкина, началось сооружение «железного завода». На его территории сохранялись постройки начала XVIII века, кроме того под ним обнаружена сеть подземных ходов.

Посёлок при заводе, основан в 1709 году Никитой Демидовым, построившим по указу Петра Первого чугунолитейный завод, выпускавший якоря, пушки, картечь.

Чугунолитейный завод в Дугне находился в 40 верстах от Калуги, вниз по течению р. Оки, и в 12 верстах от станции Сызрано-Вяземской железной дороги — Ферзиково. В 1766 г. на нем уже выработано чугуна 190 тыс пудов; железа выковано 30 тыс пудов. В 1785 г. завод имел два доменных горна; на нем выплавлялось до 140 тыс пудов чугуна, который частью перерабатывался на месте, а большею частью отвозился для переплавки на железо в Людиновский завод и на другие.

В 1910 г., на Дугненском чугунолитейном заводе, работают 450 рабочих. Из домны выплавлялось 90 тыс пудов изделий. Из вагранки получалось 80 тыс пудов разных изделий.

Таким образом, стартовав в начале 18 века, с малых железоделательных проектов, подхваченных впоследствии купцами Демидовыми, которые превратили их в проекты большие, Дугнинский чугунолитейный, за три века много чему научился и много чего самого разнообразного отлил: от штыков, горшков, сковород, вьюшек и печных задвижек до пушечных ядер для армии Кутузова и изумительной красоты барельефных плит, которые более полутора веков держат на своих плечах памятник святому князю Владимиру, что высится в Киеве над Днепром.

В селе Дугнинский завод, находилась церковь Петра и Павла, с деревянной колокольней на каменном фундаменте, с приделом во имя Симеона Столпника, построенная в 1774 г. тщанием прапорщика Петра Евдокимовича Демидова. Зимняя часть была перестроена в 1878 г. Колокольня и летняя церковь построены в 1878 и 1883 гг. трапезная расширена в 1907 г. Престолов было три: во имя Святых апостолов Петра и Павла, в правом приделе преподобного Симеона Столпника, в левом, освященном в 1914 г., во имя святителя Николая Чудотворца.

На плане Дугненских заводов составленным в 1756 г. сержантом архитектуры Иваном Парфеньтьевым, указана деревянная церковь. Из ведомости асессора Арбузова в 1753 г. — «На территории завода на месте деревянной церкви, строится каменная с колокольней, во имя первопрестольных апостолов Петра и Павла с приделом Симеона Столпника, пол устилается чугунными плитами».

В 70-80-е годы ХХ века, завод производил литье колодок для железнодорожного электроподвижного состава, мелющих тел (ядер) для цементной промышленности, гильз цилиндров для двигателей и компрессоров, а также штамповку корпусных элементов электротермического оборудования, выпуск трубопроводной арматуры, печного литья, декоративных оград, но в основном - газовую и пароводную арматуру. Гордостью завода было производство ковкого чугуна — это единственное предприятие Калужской области и заводов "Россельхозтехники", которое его производило.

Площадь завода составляет 13200 квадратных метров с земельным участком в 4 Га. Завод располагался в живописной долине реки Дугна, между двумя высокими холмами, существует собственная плотина на реке.

В 2015 году предприятие признано банкротом и на заводе была последняя плавка, 8-го сентября 2015 года по объявлению на сайте Авито, он был куплен за 5 млн. рублей, здания пущены под снос.

Корпус литейного цеха, являлся памятником архитектуры. Статус памятника был присвоен постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года № 1327 с присвоением государственного номера 400022600. Последнее подтверждение статуса памятника было 16.05.2017 года.

Конец краткой официально исторической справки.

Столько раз завод находился "на грани" и в более тяжёлые времена, и всегда выживал, а тут... Тяжело сознавать, что с помощью "иванов, память отцов предавших" завод ушёл "в никуда", оставшись только на фотографиях.

Друзья, вы наверняка обратили внимание, что в официальную информацию вкралась явная нестыковка. По одним данным, церковь построена в 1774 г. Петром Евдокимовичем Демидовым, а по другим данным, асессор Арбузов в 1753 г., записал в своей ведомости, что церковь строится и в ней застилается чугунный пол. Разница в 20 лет, видимо, - нормальное дело для официальных документов.

Тут хочу особо подчеркнуть, что под снос определили всё, кроме того, что теперь является церковью Петра и Павла.

Вы, конечно, скажите, что на территории завода вполне мог быть свой храм. Конечно, мог быть, не спорю, и более того, возможно, он был на самом деле, так как в официальной информации о нём имеется упоминание, к тому же, вот здание с куполом, значит там и была церковь, всё ведь просто.

Чтобы предупредить высказывания в необъективности и в том, что я натягиваю сову на глобус, давайте разберём обе точки зрения, оперируя лишь фактами и логикой.

Первая, официальная, точка зрения, говорит нам, что это обычный храм. Какие аргументы есть в поддержку этой версии? Самый железобетонный аргумент — все знают, что храмы - это храмы.

А если серьезно, похоже это здание на храм? Да, похоже, по крайней мере, оно похоже на то, что нас приучили считать храмами. Как бы там ни было, но сходство очевидное. Второй аргумент — мог на территории завода находиться храм? Да, мог. Ничего сверхъестественного тут нет. Да ещё на куполе стоит крест. Вот на этом, собственно, и всё, даже добавить нечего. Все аргументы за официальную версию на этом заканчиваются.

Теперь разберём другую точку зрения; наличие или отсутствие церкви на территории завода, как это скажется на технологическом процессе — да ни как. На работу завода повлияет только отсутствие сырья или средств его переработки. То есть, если церкви не будет — завод будет работать, а вот отсутствие доменной печи работу завода прекратит. Если всё же на секунду предположить, что это здание - именно церковь, куда приходили рабочие и местные жители помолится за успех металлургии, так вот, если это церковь, то где производилась плавка руды?

До сих пор на территории завода повсюду имеются горы руды, уже перемешанной с известью и углём. Это называется шихта - подготовленный к переплавке материал.

Сейчас кто-то из вас скажет, что, мол, всю эту руду привезли в советское время! А этого, друзья, никто и не отрицает. Это руда, явно не допотопная, привезённая именно в советское время. Но для чего её привезли сюда? Уж точно не для хранения! Её привезли для производства чугуна.

Но глядя на общую панораму завода, мы не видим плавильной печи в современном её представлении. Возникает логический вопрос, а где же плавили эту руду? Вы скажите, что печь уже снесли, хорошо, смотрим старые фотографии: на них мы так же не видим плавильной печи.

Ни на современных, ни на старинных фотографиях, мы нигде не видим доменной печи в привычном нам сегодняшнем виде. Однако мы знаем, что завод был, из руды делали чугун, а затем его на этом же заводе его переделывали в железо. Или нет? Не было никакого завода?

Для людей, далёких от терминологии металлургии, хочу немного объяснить. Для получения железа руда проходит как минимум две плавки.

Первая плавка осуществляется в печи шахтного типа, называемой домна или вагранка, и в результате плавки получается чугун — очень хрупкий металл, и по технологии для переплавки руды в чугун требуется именно шахтная печь, то есть вертикальная, которая по высоте может быть гораздо выше остальных зданий. Для переделки чугуна в железо (сталь) требуется конвертер или мартеновская печь, и они вполне могли уместиться по высоте в любом из сохранившихся корпусов, и собственно, там мартеновская печь и размещалась. А вот для переработки руды нужна высокая шахтная печь, и её в корпуса высотой 2 этажа не вместить.

То есть, по сути, основного, самого первого звена в производстве железа здесь мы и не наблюдаем! Но тут нужно понимать, что если мы чего-то не видим, это вовсе не значит, что этого нет.

Друзья, для сравнения, хочу показать вам несколько фотографий и прошу ответить на вопрос, что вы видите? Что вы видите на экране, и где вы уже видели что то подобное?

Вы всё ещё думаете, что это церковь? Всё ещё уверены, что купольные сооружения никак не связаны с промышленным производством прошлого? Это не церковь, и ни когда ею не была, это Северская домна.

Вы спросите, а причём тут Северская домна, да собственно не причём, если только не считать, что, согласно даже официальным данным, приведённым на сайте музея Северской домны, «Восьмигранное здание с куполообразной крышей и литейным двором напоминает храм. При его постройке использовались приёмы, элементы и кладка, характерные для возведения церквей». Только вот из Северской домны сделали музей, а Дугнинский завод снесли, вот и вся разница.

Чтобы вам было понятней, тут хочу пояснить, что само здание не является собственно плавильной печью.

Домна находится внутри, а здание окружает саму печь и всю инфраструктуру. Именно поэтому мы не видим доменной печи на фотографиях, даже старинных. А учитывая, что здание нашей «церкви» самое высокое на территории завода, выше остальных производственных корпусов, то всё становится на свои места.

Теперь давайте зайдём внутрь нашего «храма». Первое, что бросается в глаза - это фрески.

Не берусь утверждать, когда именно их нарисовали, возможно, что сразу после постройки, а возможно, и при переделке в 1878 году. Это всего лишь предположение, но что известно точно, так это то, что их не рисовали в советское время или в конце 90-х годов XX века, так как фрески все старые. И ещё точно известно, что прямо под центральным отверстием купола есть круглое отверстие в полу с закопчёнными кирпичами.

И это уже не догадка и не предположение. Это факт. Очевидно, что тут стояло что-то круглое и высокое, которое сломали и покидали обломки внутрь. Приди я сюда всего на день позже, то уже ничего не увидел бы, так как здесь залили бы бетонный пол, как в алтаре, и всё шито-крыто, ничего не доказать.

А как мы помним из официальной справки, пол в храме был уложен чугунными плитами. К этим плитам мы ещё вернёмся далее.

На ваш вопрос, а зачем на промышленном здании делать столько украшений и орнаментов, отвечу, что это вопрос уже рассматривался в статье про красивую заводскую трубу, которая имеет рюшечки и украшения. Таков был подход наших предков — все делать красиво и с любовью, даже производственные сооружения.

Что касается современного креста на церкви, мало того, что это новодел, так он ещё и смотрится не пропорционально. Его прилепили, где-то в 90-х годах прошлого века, ибо на фотографии, сделанной в 1990 году, креста ещё нет.

Также его нет и на фотографиях 19-го века. Более того, на том месте, где сейчас стоит крест, мы видим купольный барабан, который зачем-то потом сломали. Интересно, кому он помешал?

То есть на старых фотографиях крестов тоже нет. Зато есть пирамидка на колокольне. Неужели, правда там кого-то хоронили?

Друзья, а теперь предлагаю перейти от теоретической части к осмотру построек на территории завода.

Здание подстанции, что мы сейчас видим слева, когда-то было частью церкви. Это легко понять по оставшимся украшениям, старые фотографии также это подтверждают. Что интересно, в подстанции есть нижний этаж.

Это окно в алтаре, которое сделано из двери, которая в свою очередь была сделана из окна.

В стене имеются какие-то технологические проёмы. В них есть копоть.

Повсюду на территории валяются куски железа и шлак. Видимо, крестьяне на лаптях принесли, а иначе откуда им взяться на металлургическом заводе?

Это здание, называется вспомогательным цехом. Называлось. А сейчас - просто очередное здание под снос. Обратите внимание на арку.

Судя по пропорциям ширины и высоты, она как минимум на 1-2 метра в земле. То есть территория завода явно засыпана.

Заходим внутрь здания бывшего вспомогательного цеха. Мы видим кирпичный пол (брусчатка).

Явно не жилое помещение. Также мы видим заложенные большие арки и ниши внутри помещения. Для чего на заводе ниши? Статуи стояли? Вазы? Или что-то другое?

Если обойти здание с обратной стороны, то мы увидим такую же широкую и низкую арку, как мы видели с передней части. Это всё тот же вспомогательный цех.

Интересная деталь — арки из современного белого кирпича. Видимо, когда в советское время делали пристройку, хотели сымитировать древность.

Это место называется «Рудниковой площадью». Здесь проводились ярмарки и устраивались гулянья.

Слева - это наш вспомогательный цех, без всяких пристроек, а по центру снимка - церковь без крестов и с пирамидой на колокольне. И нигде не видно доменной печи.

Здание было более длинным, часть его сломали ещё раньше, а торчащие из стены кирпичи просто прикрыли листами железа.

Сейчас мы с другого торца вспомогательного цеха. Обратите внимание на арочный проём. В наше время из него сделали низкое окно. Но чётко видно, что оно заложено снизу, причём совсем недавно. Кирпич современный.

Знакомые петли на дверях. Где-то мы такие уже видели? Огромные петли для маленькой двери.

А теперь мы идём к литейному цеху. Точнее к тому, что от него осталось. И тут друзья, внимание, к старым корпусам завода в советское время были пристроены новые. Подчёркиваю, не к жилым домам, а к корпусам завода! Да-да, эти два этажа с арочными окнами — это заводские цеха!

Обратите внимание на наклонные подоконники на втором этаже. Как мы часто видели такие же в подвалах и нижних этажах, и нам всегда говорили, что это специальные подоконники, которые делают только в подвалах.

Подоконник скошен, чтобы проходило больше света, с этим никто не спорит, но вот на счёт специальной «подвальности» таких подоконников, думаю, можно даже и не спорить, вы всё видите сами.

Арка в землю. То есть с этой стороны она ещё могла бы послужить, если бы не грунт по другую сторону стены. Вряд ли это так строили. А вот просело ли здание или это культурно равняли дорогу снаружи, пусть с этим официальные историки разбираются.

Окно начинается прямо от камня. То есть подоконник не кирпичный, а на каменном основании, как бы сейчас сказали, прямо на фундаменте. Значит, для технологического здания было в порядке вещей возводить высокие каменные фундаменты. И при этом здание всё равно просело? Возможно, это уже переделка в 19-м веке более раннего здания.

Друзья, а теперь хочу показать вам стяжки — арматуру в стене. Смотрите внимательно, ибо сейчас вы видите ответ, зачем в старинных зданиях в стены закладывались полосы железа.

Для механической прочности производственных сооружений. Ни больше, ни меньше!

На ваших экранах — цеха, где производилась обработка отлитого на заводе металла. Кузнечно-прессовое, штамповочное и прочее оборудование располагалось в этих цехах даже в советское время, и перепрофилирования завода после революции 1917 года не производилось, оно как было металлургическим с момента основания, так им и осталось до последнего дня!

Это шестигранники - напольная чугунная плитка горячего цеха. Кто работает в горячих цехах, знает, что пол там устлан чугунными плитами. Плиты эти бывают разных форм и размеров, но смысл у них один — отведение тепла и износостойкость.

Бетонный пол будет выкрашиваться, если на него что-то уронить, к тому же, из-за своей пористости, случайно пролитый металл на бетонном полу дольше застывает, и соответственно, это время изымается из производственной работы. Помимо всего прочего, чугунные плиты на полу — это стратегический запас, на случай перебоев с поставкой сырья. А теперь вспоминаем историческую справку: чем был устлан пол в церкви? Правильно, чугунными плитами. Этими самыми. Спрашивается, зачем в церкви делать чугунный пол?

Внутри церкви, как и в некоторых цехах, работают мужики с перфораторами и даже тяжёлой техникой.

Производственные корпуса сносят прямо сейчас, камни загружают в мельницу-дробилку и превращают в щебень.

Такое вот безотходное уничтожение улик. И одно дело, когда ты просто узнал, что где-то что-то снесли, закопали, или сгорело, тогда возникают чувства печали, отчаяния, гнева, непонимания. Но когда ты сам видишь, как на твоих глазах уничтожают историю, то возникает просто боль. Причём боль вдвойне, из-за того, что уничтожается наше прошлое, и от того, что ничего не можешь с этим поделать. Хочется верить, что однажды эту статью увидят ответственные лица, и виновные за снос завода понесут наказание!

А теперь предлагаю пройти к плотине завода. Новая ничем кроме бобра не примечательна.

А к старой плотине ведёт такая вот протока.

Эта протока по бокам обложена камнем. Похожую стену я уже видел во время экспедиции на Красивую Мечу. Тогда мне скептики говорили, что она природного происхождения. Видимо, здесь она тоже природного происхождения. Причём сразу оштукатуренная и при этом видна толщина кладки.

И здесь ничего замысловатого нет. Обычная подпорная стена. Причём, за столько лет под давлением грунта она не обвалилась, хотя сложена, на первый взгляд, не очень аккуратно.

Друзья, выводов никаких делать не буду, вы всё видели сами. У нас подло украли наше прошлое, при этом они нам с пеной у рта доказывают, что они тут ни причём, а лжецы - это мы.

Справедливости ради, хочу отметить, что я не говорю, будто все храмы - это заводы, и, кстати, никогда не говорил. Купольные здания могут иметь разное назначение, но по какой-то иронии судьбы, мне попадались именно те, которые изначально имели производственное назначение.

Ну, и напоследок ещё два рисунка из других регионов:

Нижняя - это печь для производства древесного угля, а верхняя с арочными окнами, конечно же, - все церкви, стоят они в один ряд совершенно случайно, и это в них совершенно случайно одновременно нарисован пожар.

Друзья, относитесь к любой информации критически, будь то официальная или альтернативная.

У нас украли наше прошлое, только потому, что не все ещё думают своим умом, а пользуются школьным шаблоном, искренне веря, что раз в книгах так написано, значит это правда.

Не хотел ни кого обидеть или задеть чувств искренне верующих, если такое случилось, то прошу прощения, но правда - это всегда горькая таблетка.

К сожалению, фотографии не передают всех деталей, глубины и перспективы, поэтому, если Вас заинтересовала эта статья, друзья, предлагаю посмотреть фильм по ней и лично окунуться в атмосферу исследований:

На этом я с вами не прощаюсь, многое ещё имею сказать вам, но на сегодня достаточно.

До встречи в следующих статьях. Тема будет продолжена. Всего вам доброго, до свидания!

Дополнительный материал (все ссылки кликабельны):

Источник: https://www.tart-aria.info/zasypannyj-zavod-demidovyh/