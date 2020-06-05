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В парламенте Италии потребовали арестовать Билла Гейтса за преступления против человечества

10:41. 5 июня 2020 350 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

В парламенте Италии потребовали арестовать Билла Гейтса за преступления против человечества

Через несколько дней после того, как стало известно о том, что Билл Гейтс предложил чиновникам Нигерии взятку в $ 10 млн за реализацию программы принудительной вакцинации против коронавируса, итальянский политик Сара Куниал потребовала в итальянском парламенте ареста Билла Гейтса. 

Депутат Куниал осудила Билла Гейтса как преступника и призвала президента Италии передать его под предследование Международного уголовного суда за преступления против человечности.

Она раскрыла роль Билла Гейтса в преступлениях в Индии и Африке, а также его планы по уменьшению количества населения планеты путем внедрения программы цифровой идентификации ID2020.

Сара Куниал, член парламента Рима, заявила, что Италия является жертвой плана "глубинного государства". Итальянцев запугали настолько, что они проявили готовность пожертвовать собой и будущем своих детей ради мнимой безопасности, навязываемой третьими лицами и коррумпированными СМИ.

Она отдельно подчеркнула, что обработка умов итальянцев со стороны СМИ происходит с использованием методов нейро-лингвистического программирования. Результатами такого манипулирования является возбуждения у населения требуемых эмоций и чувств. В данном случае речь идет о страхе, тревоге, опасности, истерии и желания получить безопасность любыми способами.

Принуждая людей к карантину, а фактически к домашнему аресту, заинтересованные лица внедряют старый проверенный принцип управления людбми "разделяй и властвуй".

От такой политики запугивания и получения контроля прежде всего пострадают дети. Их с детства начинают приучать к всеобщему масштабному контролю. Обучение в образовательных учреждениях планируется только при наличии электронных браслетов, которые является символом рабства, как ранее "ошейники" на рабах.

По мнению авторов проекта "цифрового контроля" дети должны с младенческого возраста привыкать к рабству - принудительному лечению и виртуальному лагерю. 

Куниал считает, что все происходящее осуществляется в целях удовлетворения аппетитов финансового капитала, который в лице таких миллиардеров, как"филантроп и спаситель мира" Билл Гейтс, поставили под контроль давно уже не международную Всемирную организацию здравоохранения.

Итальянский политик процитировала Билла Гейтса, который еще в 2018 году предсказал сегодняшнюю пандемию.

Она пояснила, что в течение десятилетий Гейтс работал над политикой депопуляции и планами диктаторского контроля над глобальной политикой, стремясь стать лидером в сельском хозяйстве, технологиях и энергетике.

Тогда Гейтс заявил, что "если мы хорошо поработаем над вакцинами, здоровьем и репродуктивностью, мы сможем сократить население планеты на 10-15 %. Только геноцид может спасти мир".

Своими вакцинами Гейтсу удалось стерилизовать миллионы женщин в Африке. Гейтс вызвал эпидемию полиомиелита, которая парализовала 500 000 детей в Индии. Его прививки АКДС вызывают больше смертей, чем само заболевание. 

Куниал продолжила, что Гейтс также продвигает ГМО. Для  перепрограммирования нашей иммунной системы "филантроп" работает над всеобщим внедрением квантовой татуировки и мРНК-вакцин.

Гейтс также поддерживает транснациональные корпорации, которые повсеместно пытаются ввести опасную для здорорвья систему связи 5G.

Депутат предлагает запретить монстру Гейтсу внедрить электронную идентификацию ID2020, целью которой является использование массовой вакцинации для получения компьютерной платформы в качестве цифрового удостоверения личности.

Она призвала всех политических лидеров не принуждать граждан к обязательной вакцинации, которая под всяческими благовидными предлогами будет навязываться коррумпированной элитой.

Настоящая цель всего этого процесса установление тотального контроля и абсолютного господства над людьми, превращенных в морских свинок и рабов

Член парламента не сомневается, что итальянцы будут сопротивляться процессу порабощения настолько, что мировой элите не удасться их подавить.

Куниал призвала президента заявить в интерпол требование об аресте Билла Гейтса и передать его в руки Международного уголовного суда по преступлениям против человечества. 

Депутат объяснила, что если же президент страны не сделает этого, то вся Италия будет считать его человеком, выполняющего приказы преступника.

 

Источник: https://greatgameindia.com/italian-politician-demand-bill-gates-arrest-for-crimes-against-humanity/

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