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Старикам тут не место

18:45. 5 июня 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Продолжающийся трэш и угар в США.



















































Здесь стоял памятный блок, на котором в Фредриксбурге продавали рабов.





PS. Касательно вопроса о биографии Джорджа Флойда. Да, убитый по факту имел богатое уголовное прошлое, причем нельзя сказать, что не заслуженное.
Но во-первых, за те преступления он свои сроки отсидел.
Во-вторых, это не повод совершать его убийство путем удушения, если он совершал преступление (например, если он бухал или курил траву в неположенном месте и мешал окружающим), его надо было арестовать и доставить в участок. У полиции более чем достаточно способов решить эту проблему.
В-третьих, его убийца ничем не лучше, так же имел несколько залетов с стрельбой по людям, когда его отмазывало полицейское начальство. И на суде эти случаи наверняка будут расцениваться как отягчающие обстоятельства. В этот раз уже не отмажется, наверняка получит солидный срок.
А полицейский департамент Миннеаполиса и вовсе расформируют.

Так что ни убитый, ни убийца особых симпатий не вызывают (в их биографиях немало разного дерьма), но при всех ссылках на преступное прошлое Флойда, это конечно не повод для его убийства, если вы конечно не член Ку-Клукс-Клана.  Разумеется, это была бы сугубо локальная история (как и многие другие убийства негров полицией, которые за редким исключением, тонут в новостной повестке без масштабных протестов), если бы не способ убийства и подпитка этой истории медиа связанными с демократической партией, для которой убийство Флойда оказалось настоящей золотой жилой, которая позволила нанести ряд ударов по Трампу. По настоящему знаменитым Флойда сделал тот человек, который заснял сцену удушение и теперь уже исторический кадр, который стал мемом и всколыхнул миллионы, оказав влияние на американскую внутреполитическую ситуацию к выгоде одних и невыгоде других сил. Ну а убитый Флойд стал не только символом для одних, но и инструментом для других, дабы прикрываясь рассказами об этом "замечательном человеке" можно было бы решать утилитарные политические задачи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5922937.html

Метки: полиция, протесты, расизм, США, фотографии, юмор

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