В.Л. Авагян: Знать в лицо убийц и чудовищ

Такова, в частности, недавно (и очень мягко, отечески) «запрещённая в служении» тоталитарная фашисткая секта, запятнавшая святое для башкир слово «Башкорт», как некогда Гитлер запятнал свастику, в Индии – древний знак солнца. [Не только в Индии. См. фотографии русской вышивки. Кроме того, иудейские организаторы и руководители ИГИЛ испоганили и старинный пуштунский символ ислама – чёрный флаг с белой шахадой. Т.е. жиды, в лице Гитлера с присными, в лице руководства современных исламистов прекрасно понимают значение и силу идеи Конфуция, что „знаки и символы управляют миром”, потому и пытаются изгадить, извратить смысл древних сакральных изображений. - Прим. ss69100 .]

Было время, вегетарианское время, в которое мы, молодые и наивные, верили во всеобщие договорённости . Мы, как сказал поэт, «в желаньи правды и добра» начинали долгие и доброжелательные диспуты с кем угодно, даже с самыми чёрными и отмороженными экстремистами . Нас учили, что это и есть демократия: болтовнёй и призывами к совести, закону отвечать на нож и пулю, бомбу и дубину громилы… Пора понять, что это время было деструктивным. И оно прошло. Хочешь жить – не нужно политкорректно называть убийц и шпионов, фашистов и выродков – «оппонентами». Они – никакие не оппоненты. Они пришли нас жечь и резать. И за их спиной – очень страшные и очень могущественные силы, которые спят и видят радиоактивные руины на месте Российской Федерации…









Негодяи не могут называться своими истинными именами: они пятнают грязными руками палачей и садистов все лучшие слова и образы.

Анализ призывов и акций «Башкорта» не оставляет сомнений – кто и зачем сляпал тоталитарную секту с промыванием мозгов её адептам. Это не нашей почвы, не наших корней «ядовитый плющ». Перед нами – типичные разжигатели войны и розни, неприкрыто исповедующие сепаратизм и оголтелый нацизм.

Организация – незарегистрированная, но весьма и весьма (на чьи денежки, интересно?) – бодрая и активная. Она бесстыдно и не скрываясь, открыто выдвигает требования конституционных конструкций, посягающие на территориальную целостность Российской Федерации. Она разжигает страсти вокруг языкового вопроса и экологических проблем, открыто требует национально-расовой сегрегации, деления народов на сорта.



В традициях фашистской Германии она пытается «назначить» башкир «народом-господином», остальные этносы объявить «второсортными».

Они требуют вытеснить русский язык межнационального общения башкирским, обязательным для всех, они требуют «договора» между Россией и Республикой Башкортостан, как между двумя равноправными независимыми государствами. Они – приоткрывая хищнический лик этнической преступной группировки – хотят захапать в свои лапы всю территорию Башкортостана (требование признания «территориальной независимости» республики), её недра, полезные ископаемые и прочие сладкие куски, выгодные активы.

Что касается национально-расовой сегрегации – то она прямо прописана у «Башкорта»: предоставление исключительных прав на государственные должности только башкирам!

Ничего себе заявочка, впечатляет? На это наши правоохранительные органы довольно жалко и беззубо сетуют, мол «противоречит Конституции РФ»… И только? А законам человечности, приговору Нюрнбергского трибунала, актам ООН о расизме – не противоречит?!

Лидеры деструктивной секты – порождены «перестройкой» в буквальном смысле слова: все они 80-х годов рождения. Эти «молодые да ранние» Ф.Алчинов,И.Галин, Э.Мухаметьянов и прочая нечисть – подтявкивая врагам страны, не стесняясь ни законов, ни норм приличия – щедро рассеивают вокруг себя лозунги национальной исключительности башкир, лозунги превосходства их «духовной и материальной культуры», лозунги апартеида: расстановки «национальных кадров», превращения всех других наций Башкортостана в «недочеловеков».

Майдан – везде майдан, а майдауны – везде одинаковы: фашисты вербуют себе сторонников среди молодых, агрессивных, обделённых волчат из числа башкирского студенчества и сельской молодежи Зауралья. Мотивация очень простая, как на киевском майдане: ты бедный и бесперспективный? Бери дубину, иди и вышиби из соседей всё, чего тебе потребно!

Майданы всего мира опираются на мародёров и психопатов, и те, кто готовят башкирский «майдан» в угоду заокеанским покровителям – ничуть не исключение. Фашисты успели – пока власть смотрела на них сквозь пальцы – создать дюжину таких же незарегистрированных, то есть нелегальных филиалов.



Это бомбы ненависти и мародёрской алчности, ныне заложенные в виде молодых фанатиков под Зилаирский, Кугарчинский, Ишимбайский, Хайбуллинский, Баймакский, Бурзянский, Гафурийский, Зиянчуринский, Белорецкий, Абзелиловский районы нашей республики. Влезшие и в Межгорье, и в Сибай. Подготовлено более 300 боевиков, готовых в любой момент превратить «мирные акции протеста» в немирные. А это делается очень легко: взял демонстрант в руку булыжник, и вот уже вместо «мирной акции» имеем погром!

Работающий по лекалам «цветной революции», тщательно разработанным на Западе, «Башкорт»,естественно, имеет и опору в обстоятельствах: трудности экономического положения, особенно у сельских жителей, хозяйственную разруху в ряде местностей, разного рода старые обиды и неразрешённые экологические конфликты.

В точности по методичке американцев они влезли во все соцсети: «В контакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «Telegram» и «Whatsapp», весь интернет забит этой дрянью, курируемой очень сильной (явно не деревенской) технической поддержкой хозяев интернет-сетей.

Как и положено заброшенным во вражескую страну диверсантам-поджигателям, руководители «Башкорта» используют разработанную в США тактику формирования в тылу противника бандгрупп: акции протеста («сходы граждан») вынесены за пределы населенных пунктов.

Они сходятся там, где лесистая местность или поля. Таким «туристам» в палатке посреди тайги завези ящик с оружием – вот уже и готово бандформирование партизанского типа!

Пока наша власть ушами и клювом щёлкала – неутомимые диверсанты в течении года провели 41 массовый сходняк с общим количеством участников около 1400 человек. Башкиры ли они, пытающиеся взбунтовать башкир? Конечно же, нет! Всякий понимает, что это не башкирский стиль, а чисто-западный: активная интернет-вербовка, подключение каналов либеральных, оппозиционных СМИ.



А ещё – попытки организации и проведения эпатажных акций в виде флэш-мобов (очень «башкирское» слово, правда?), рекламная раскрутка атрибутики незарегистрированной организации в местах массовых гуляний. Практикуются и одиночные пикеты у зданий власти. Одиночные-то они одиночные, но их одновременно много: чувствуется умелая рука кураторов!

Не нужно проводить специального расследования, достаточно бегло изучить материалы в интернете – чтобы увидеть из их же источников: «Башкорт» настоящее змеиное гнездо, и в нём представлены сразу все виды ядовитых змей: прозападно-либеральные экстремисты, местные фашисты, религиозные экстремисты и тому подобная публика, активно «дружащая» между собой против России и башкирского народа.

Кто у них «аксакалы»? Старый, проверенный кадр «перестройки» Г. Яппаров, профессор Башкирского государственного аграрного университета, писатель-публицист, всегда мечтавший выделить Башкортостан из состава Федерации. Это либеральное крыло диверсионного штаба – а вот В. Бадретдинов, творец памфлетов и учредитель «Союза башкирских общественных объединений «Аркадаш» – больше тяготеет к национальному радикализму.



Где «нацики», там непременно и сторонники Бен-Ладена: С. Исмагилов, руководитель ЗАО Компания «Исмагил», приверженец «салафитского» (ваххабитского) течения ислама. Ему в пару Ф. Ахметшин, пламенный пропагандист «салафизма» на башкирской земле.

Тут любому подберут шапку по Сеньке: кому гитлеровскую кепи легиона «Идель-Урал», а кому – чалму исламистского террориста, кому – шляпу европейничающего русофоба, а кому средневековый колпак. Гардероб «Башкорта» для ряженых кровавого маскарада обширен: потому что не в Башкортостане пошит, а много-много западнее…

«Башкорт» сегодня – кузница нацизма, кровавых идей национальной и религиозной нетерпимости, исключительности, «Башкорт» – академический словарь межнациональной вражды, межконфессиональной розни, приют всякого рода нечистых духов и уголовщины, пункт обработки психически-неустойчивых людей, зомбируемых с помощью новейших западных разработок в технике сектантского промывания мозгов.

И это змеиное гнездо осмеливается вполне открыто готовить петиции и обращения к жителям Башкирии от имени башкирского народа, к которому имеют только то отношение, которое убийца имеет к намеченной им жертве.

Они надеются погреть руки на пожаре: потому надо решительно и быстро отобрать у них спички!

В.Л. Авагян



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