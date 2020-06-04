Путин узнал о катастрофе в Норильске из соцсетей?
21:48. 4 июня 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал: Владимир
О ситуации с катастрофой в Норильске. Информация от Андрея Караулова.
Источник: https://youtu.be/-L-OFCrM97M
О ситуации с катастрофой в Норильске. Информация от Андрея Караулова.
Источник: https://youtu.be/-L-OFCrM97M
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Недостаток успеха никогда не означает утрату смысла.
Банальная авария , подготовленная раздолбаями и положившими на Систему её представителями .