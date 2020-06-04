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Путин узнал о катастрофе в Норильске из соцсетей?

21:48. 4 июня 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:

О ситуации с катастрофой в Норильске. Информация от Андрея Караулова.

Источник: https://youtu.be/-L-OFCrM97M

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