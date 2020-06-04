Норильск: прибыль важнее всего // Письма
Я живу в промышленном городе Норильске и своими глазами вижу реакцию простых людей на происходящие события, точнее, полное отсутствие реакции. Закрытость города играет для нас злую роль, и поэтому большая часть происходящих в стране событий у нас носит характер странных, необоснованных баек. Мои сограждане не интересуются ничем, что напрямую их не касается, но не это странно…
Путин возмутился разливом дизеля в Норильске:
http://www.nakanune.ru/news/2020/6/3/…
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