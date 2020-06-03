Как учительница Матрёна Вольская спасла более трёх тысяч малышей

В год празднования 75-летия Победы Царьград рассказывает о подвигах людей в годы ВОВ. Сегодня, в День защиты детей, речь пойдёт об уникальной и самой масштабной операции по спасению маленьких в годы войны. Сверхсекретную и сложную задачу предстояло выполнить бывшей учительнице начальных классов, 23-летней Матрёне Вольской.

Важное поручение

Матрёна Вольская родилась 6 ноября 1919 года в Духовщинском уезде Смоленской губернии. Родители и друзья ласково звали её Мотя. Она была ответственной, покладистой, любила всем соседским детям читать книги и рассказывать сказки. С 18 лет Матрёна стала преподавать в Басинской начальной школе. В 1941 году она окончила Дорогобужский педагогический техникум.

Незадолго до начала войны Мотя вышла замуж за Михаила Вольского. Как только немцы стали приближаться к Смоленску, мужчины из окрестных деревень стали уходить в леса и создавать партизанские отряды. В доме Вольских было решено устроить конспиративную квартиру. В соседнем здании, где раньше располагался сельсовет, гитлеровцы разместили свой полицейский участок, поэтому подпольщики работали прямо под носом у немцев. Мотя размножала и распространяла листовки и сводки Совинформбюро, собирала сведения о расположении вражеских частей и передавала их партизанам. Вскоре она стала связной по кличке Месяц. Когда находиться в деревне стало опасно, Матрёна ушла в отряд.

Партизанский отряд на марше. Фото: victory.rusarchives.ru

Она совершала дерзкие вылазки, диверсии, участвовала в боевых операциях. В 1942 году её наградили орденом Боевого Красного Знамени. Когда до командира отряда Никифора Коляды, которого все звали Батей, дошла информация, что немцы собираются угнать всех местных детей в Германию, он сообщил об этом в Центр. В срочном порядке было решено организовать спецоперацию по спасению и эвакуации ребятишек. Ответственной за перевод детей через линию фронта назначили Матрёну Вольскую, которая сама на тот момент готовилась стать мамой.

Немцы напали на детский след

Маршрут движения полностью был согласован с Москвой. Многотысячной колонне детей предстояло пешком пройти за десять дней 200 км по лесам и болотам Смоленщины. В назначенный срок надо было выйти к станции Торопец, которая находилась в Калининской (ныне Тверской) области. Оттуда спасённых ребят планировали спецэшелонами отправить в тыл.

В том, что операция предстоит сложнейшая, Вольская убедилась уже 22 июля, в первый день похода, – написал в своей документальной книге “Операция “Дети” Леонид Новиков. – Перед ней стояла тысячная толпа детей с узелками со слезами на глазах, крепко обнимающая своих родителей. Они прощались, не зная, куда их отправляют и удастся ли им вновь увидеть свой дом…

23 июля 1500 детей отправились в опасный путь. В помощники Моте дали учительницу Варвару Полякову и медсестру Екатерину Громову. Ребят было решено разбить на отряды, за каждым закрепили по командиру из числа тех детей, кто был постарше. Чтобы контролировать всех подопечных, Вольской приходилось прикладывать немало усилий. В первый же день на след колонны напал немецкий самолёт-разведчик. Сперва с неба на детей посыпались листовки, а через несколько часов и бомбы.

Секретный путь стал известен фашистам. Изначально планировалось идти через Матисские болота на Желюхово и Слободу, но маршрут нужно было срочно менять. Детей решили вести по другой, более сложной для них дороге. Шли в основном по ночам. С каждым днём сопровождаемых Мотей детей становилось всё больше. К их нескончаемой колонне постоянно примыкали ребятишки из соседних разграбленных и сожжённых немцами деревень. Через несколько дней похода у Вольской насчитывалось уже около двух тысяч подопечных. Когда дети отдыхали, Матрёна уходила в разведку на несколько километров вперёд, потом возвращалась и принимала решение о дальнейшем передвижении. Скромные запасы еды очень скоро закончились.

Матрёна Вольская. Фото: topwar.ru

Дети постоянно испытывали упадок сил и еле шли. Питались в основном оставшимися крошками от сухарей, лесными ягодами, одуванчиками и подорожником. Особенно остро они испытывали жажду. В уничтоженных сёлах и деревнях вода в колодцах была отравлена немцами.

Рано утром 28 июля вышли к реке Западная Двина, дети бросились к реке. – вспоминала Матрёна Вольская. – Налетели три немецких самолёта и стали обстреливать детей, ранили Женю Алехнович. Дети побежали через мост на другой берег и в лес.

На последнем издыхании

29 июля особенно измождённых погрузили в четыре нагнавшие колонну полуторки и отправили на станцию Торопец. Остальные шли пешком. Когда до пункта прибытия оставалось 8 км, дети окончательно ослабли. Старшие несли малышей на руках, ноги у многих были стёрты в кровь. Собравшись с последними силами, они смогли дойти второго августа до Торопца. Вольская передала 3225 детей уже новым сопровождающим. В акте приёмки эвакуированных детей значится следующая запись:

Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви. Приняли от Вольской 3225 детей.

Пятого августа за ребятами пришёл состав. Измождённых, их погрузили в вагоны-теплушки. На всех было выделено 500 килограммов хлеба. Никто не рассчитывал, что Вольская приведёт так много детей.

На каждого человека приходилось по 150 граммов хлеба. На станции параллельно шла погрузка в эшелон бойцов. Узнав о том, что в соседнем составе голодные дети, они отдали им свои пайки.

В пути ребятишкам было по-прежнему страшно. Поезд неоднократно подвергался налётам фашистской авиации, несмотря на то, что на крыше каждого вагона было написано “Дети”. Наши истребители, сопровождавшие эшелон, словно коршуны, кружили вокруг, не подпуская фрицев к составу.

14 августа дети в целости и сохранности были доставлены в город Горький (ныне Нижний Новгород). Многие из них после войны вернулись в родные деревни и сёла. Матрёна Вольская с 1943 по 1976 год работала учительницей начальных классов в Смольковской средней школе в Городецком районе Нижегородской области, куда её направили сразу же после успешного выполнения спецоперации “Дети”. В 1977 году, за год до смерти, она встретилась с некоторыми из спасённых ребят. Это были уже взрослые люди, которые всю жизнь считали Матрёну своей второй мамой. Ведь она тоже подарила им жизнь, опекая их все те страшные десять дней пути. Звание Героя Матрёне Исаевне Вольской присвоили, когда её уже не было в живых.