Практика Славянского Круга. Сказал – сделал
18:19. 2 июня 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-нибудь здоровым, а любой бедняк — когда-нибудь разжиться деньгами. Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь затем, чтобы иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, осуществить смысл своей жизни!