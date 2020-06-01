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Убийца бомбардировщиков: США позавидовали возможностям российского перехватчика МиГ-31 (ВИДЕО)

05:00. 1 июня 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Убийца бомбардировщиков: США позавидовали возможностям российского перехватчика МиГ-31 (ВИДЕО) | Русская весна

Американское издание Military Watch решило проанализировать, насколько эффективно США способны перехватывать стратегические бомбардировщики других стран.

По сообщению издания, в период с 28 по 31 мая Командование воздушно-космической обороны проводило масштабные учения в Атлантике по отработке перехвата бомбардировщиков потенциальных противников.

Подобные маневры были редкостью даже в период «холодной войны», но сейчас, когда напряженность с Россией и Китаем возросла, США зачастили проводить подобные мероприятия.

На сегодняшний день только у Москвы и Вашингтона есть бомбардировщики межконтинентальной дальности. Однако Китай из этой гонки списывать рано, поскольку Пекин оснастил сбои самолеты «Сиань» (копии советских реактивных бомбардировщиков Ту-16) новыми боеприпасами, что позволяет представлять угрозу для целей на территории США.

Помимо уже имеющегося вооружения, у всех трех стран есть амбициозные программы по разработке новейших бомбардировщиков.

Однако, несмотря на расширяющийся парк самолетов, самым опасным на сегодняшний день остается российский Ту-160. Есть ли у США авиация, способная перехватить этот бомбардировщик?

Нет. Зато у России имеется модернизированный перехватчик МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая), способный защитить свою территорию от потенциальных атак бомбардировщиков.

Издание Military Watch признало, что у США нет истребителей, имеющих хотя бы похожие летные возможности.

По информации американского СМИ, Пентагон с 2006 года не инвестировал в создание самолетов подобного класса, поэтому сегодня Соединенных Штатам попросту нечем похвастаться.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1590942773

Метки: Новости

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