Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России

Главной задачей СФ становится контроль и сдерживание сил НАТО вплоть до Балтики.

Северный флот начал учения, в ходе которых отрабатывается поиск и уничтожение подводной лодки. В маневрах в Баренцевом море участвуют большой противолодочный корабль «Североморск» и малый противолодочный корабль «Онега». Роль условного противника играет одна из атомных субмарин СФ, которая находится в районе поиска. На следующей неделе на учения в Баренцевом море выйдет атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» — самый крупный в мире неавианосный корабль. Недавно в регионе прошли маневры самолетов и кораблей НАТО. По просьбе «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков разбирался, какие задачи стоят перед Северным флотом и как он прикрывает российские рубежи.

Маневры за маневрами

Главными горячими точками противостоянии России и НАТО считаются Балтика, Черное и Средиземные моря. Почти каждую неделю поступают сообщения о сближении кораблей и самолетов альянса с российскими силами. А 29 мая пара бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer совершила «хет-трик» — пересекла воздушное пространство Европы от Балтики до Черного моря.

Силы Североатлантического альянса ведут себя достаточно агрессивно и на севере. Так, в мае в Баренцево море заходила корабельная группа НАТО. Она состояла из американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», а также британского фрегата «Кент». Через несколько дней после морской демонстрации прошли и авиационные учения сил альянса в воздушном пространстве Швеции и Норвегии. Бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer в сопровождении норвежских F-35 и шведских Gripen отработали ряд ударных задач.

Корабельная группа НАТО в Баренцевом море. Фото: REUTERS/U.S. Navy/Royal Navy Photographer Dan Rosenbaum

На северном направлении силам НАТО противостоит российский Северный флот. На фоне усиления активности Черноморского и Балтийских флотов, СФ находится несколько в тени. Тем не менее, он также находится на этапе качественного обновления.

Перед флотом стоят следующие основные задачи: нанесение ракетного ядерного удара по территории страны агрессора; ведение воздушно-морских и подводных операций на просторах Атлантики и других океанов; арктические операции; противовоздушная оборона Северных рубежей России. Какими же средствами для этого располагает Северный Флот?

Под водой

31-я дивизия подводных лодок включает в себя шесть ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667БДРМ и уже два семейства 955 и 955А.

Лодки семейства 667БДРМ «Верхотурье», «Екатеринбург», «Тула», «Брянск», «Карелия» и «Новомосковск» находятся в хорошем состоянии. Они регулярно проходят техническое обслуживание и модернизации и останутся на боевой службе минимум до 2030 года.



В 2013-м в состав флота вошел новейший крейсер «Юрий Долгорукий» проекта 955, к которому 28 мая этого года присоединился его младший собрат «Князь Владимир» — уже проекта 955А. В дальнейшем флот получит ещё несколько таких лодок. В результате ракетно-ядерная мощь СФ только увеличивается. Для защиты районов патрулирования морских ракетоносцев ведется разработка системы подводного наблюдения «Гармония». Пункты базирования подводных лодок прошли модернизацию и обновление. Строятся новые вспомогательные суда, такие как морской транспорт вооружения «Академик Макеев», активно модернизируются спасательные суда.

Мурманская область. Атомный ракетный подводный крейсер К-114 «Тула». Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Также в состав подводных сил флота входят лодки проекта 949А. Скорее всего, эти АПЛ не получат такой модернизации, которая, например, проводится на Дальнем Востоке на лодке «Иркутск». Поэтому им на смену придут АПЛ проектов 885 и 885М «Ясень». Головная «Северодвинск» с 2014 года входит в состав флота. В этом году должна также войти ударная лодка «Казань», вслед за которой последуют ещё четыре субмарины. И до конца нынешнего десятилетия основой подводных сил станут пять «Ясеней».

Этим лодкам будут оказывать содействие субмарины проектов 971 и 945. На заводе «Звездочка» реализуется обширная программа модернизации четырех (по две из состава Северного и Тихоокеанских флотов) лодок проекта 971. Остальные проходят ремонт. Так, в этом году вернется в состав флота «Вепрь».

Также СФ принадлежат две уникальные АПЛ с титановыми корпусами «Псков» и «Нижний Новгород». Еще две лодки застряли на заводе «Звездочка», и их судьба пока неизвестна. Продолжают выполнять боевые задачи и две АПЛ проекта 671РТМ «Обнинск» и «Тамбов».

Над водой

Основными надводными силами флота остаются 43-я дивизия ракетных кораблей и 14-я бригада противолодочных кораблей.

43-я дивизия по праву может называться дивизией адмиралов. Она включает авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», два атомных крейсера «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков», а также фрегат «Адмирал Горшков».



Авианосец «Адмирал Кузнецов» проходит ремонт, несколько затянувшийся из-за аварий. Обновленный корабль вернётся в строй в 2022 году. Это единственный авианосный корабль российского ВМФ, его замена последует не скоро. Он жизненно важен в плане сохранения и развития палубной авиации. Для базирования на корабле в составе авиации Северного флота находятся два полка корабельных истребителей Су-33 и Миг-29, а также полк корабельных вертолетов.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота РФ Петр Великий Тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота РФ «Петр Великий». Фото: РИА Новости/Павел Львов

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию, после которой он станет настоящим ракетным арсеналом. Одних ракет «Калибр» или «Циркон» он сможет нести 80 штук. «Нахимов» вернется в состав флота также в 2022 году. Следом в ракетный арсенал должен превратиться «Петр Великий».

Главным калибром надводных сил постепенно становятся фрегаты проекта 22350. Головной «Адмирал Горшков» уже несколько лет входит в состав 43-й дивизии. В прошлом году этот корабль совершил кругосветный поход. В нынешнем закончит свои испытания его собрат «Адмирал Касатонов». 22 мая «Северная Верфь» спустила на воду уже третий фрегат этой серии «Адмирал Головко», он также войдет в состав флота в 2022 году.

Щит и меч

Таким образом, уже через пару лет Северный флот будет существенно усилен новыми и модернизированными надводными кораблями. СФ сможет сформировать две-три боевые ударные надводные группы и постоянно проводить операции в водах Северной Атлантики и Средиземного моря.

В составе СФ имеется и береговая ракетная бригада — четыре дивизиона комплекса «Бастион» и один комплекс «Бал». Береговые ракетные комплексы, развернутые на Кольском полуострове, могут держать под своим контролем не только морские цели в Норвежском море и водах Северной Атлантики, но и объекты НАТО, развернутые на севере Норвегии, включая радиолокационный комплекс в Варде.

В ближайшем будущем стоит ожидать и формирования полка на воздушных кораблях Миг-31, одна из эскадрилий может получить на вооружение комплекс «Кинжал». По факту возродится знаменитая морская ракетоносная авиация Северного флота, но уже в новом качестве.

Если в настоящее время СФ имеет всего два носителя комплексов «Калибр», то уже через пару-тройку лет флот будет иметь их не менее шести. Причем к «Калибру» присоединится ещё и гиперзвуковой «Циркон»; оба этих комплекса могут использоваться с одних и тех же пусковых установок, включая противокорабельные ракеты «Оникс».

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса «Бал». Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Благодаря такому увеличения морской, воздушной и береговой ракетной мощи СФ сможет держать под прицелом своего разнообразного дальнобойного оружия весь северный фланг НАТО, включая ключевые для альянса объекты, такие как авиабазы Кефлавик в Исландии и Буде в Норвегии; радары противоракетной обороны США в Файлингдейлсе (Британия) и Туле на острове Гренландия; пункт базирования английских морских ядерных сил Клайд (Британия) и другие. Не стоит забывать, что и восточное побережье США окажется под прицелом «Калибров» и «Цирконов», кораблей и подводных лодок Северного флота.

В 2014 году Северный флот был преобразован в оперативно-стратегическое командование, по сути он стал пятым военным округом. В связи с новым статусом СФ получил и новые задачи, среди которых — оборона российского арктического побережья и Северного морского пути, а также противовоздушная оборона России.

Обновлённый флот сможет успешно проводить морские операции во всех районах Мирового океана и быть надежным ракетно-ядерным щитом и мечом России.

Обложка: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Источник: https://nstarikov.ru/ledovyj-shhit-kak-usilivajut-moshh-severnogo-flota-rossii-115834