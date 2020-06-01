Главная » История, Творчество

1915.Врачебно-питательный отряд доктора К.М.Колышкиной-Богулавской Всероссийского Земского Союза – 2

09:16. 1 июня 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1915. Врачебно-питательный отряд доктора К.М.Колышкиной-Богулавской Всероссийского Земского Союза. Часть 1

46. Собака Кара - беженец Холмской губернии
Собака Кара – беженец Холмской губернии

45. Беженка, воспитывающаяся на пункте
Беженка, воспитывающаяся на пункте

40. Проводы отряда
Проводы отряда

41. Отряд собирается в путь
Отряд собирается в путь

42. Ночлежный дом для беженцев
Ночлежный дом для беженцев

43. Переправа через реку
Переправа через реку

44. Катастрофа автомобиля
Катастрофа автомобиля

47. Голодные и утомлённые лошади беженцев
Голодные и утомлённые лошади

48. Голодные и утомлённые лошади
Голодные и утомлённые лошади

49. Типы Холмской губернии
Типы Холмской губернии

50. Типы Гродненской губернии
Типы Гродненской губернии

51. Потерявшие родителей
Потерявшие родителей

52. Жители Минской губернии
Жители Минской губернии

53. Тип Холмской губернии
Тип Холмской губернии

54. Дети сироты
Дети сироты

69. Жилище беженцев в г. Бобруйске
Жилище беженцев в г. Бобруйске

70. Жизнь беженцев
Жизнь беженцев

71. Жертва (павшая лошадь)
Жертва (павшая лошадь)

72. Беженцы при ст. Бобруйск ждут отправки поезда
Беженцы при ст. Бобруйск ждут отправки поезда

73. Жилище для беженцев
Жилище для беженцев

74. Врач посещает больных на лугу.
Врач посещает больных на лугу

75. Последняя скотинушка
Последняя скотинушка

76. На отдыхе.
На отдыхе

79. На отдыхе.
На отдыхе

Источник: https://humus.livejournal.com/7247000.html

Метки: бобруйск, великая война, история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мученики СССР. Их убили за желание стать советскими. 18+
... джунглях Гайаны была лишь головным отрядом огромной армии потенциальных политических беженцев... политического протеста были полностью разгромлены». Доктор Николай Федоровский, врач посольства СССР...
Хроника пикирующего правительства – как спасти “скорую помощь”
... все просто. Фельдшер ждет дежурного доктора больницы, чтобы "сдать " больнице ... очередного больного. Иногда (не редко) доктор больницы прямо высказывает свое неудовольствие... станет настоящей всемогущей службой, когда врачебная бригада СМП будет состоять из...
Скрытые факты о мясе
... пестицидов, чем растительные продукты» Доктор Т.Колин Кэмпбелл (врач, ...доставлять кислород в ткани организма. Доктор Чарльз Эдвардс, уполномоченный Управления ...­триклеточной жидкости, являющейся идеальной питательной сре­дой для болезнетворных бактерий...
Диагноз ВИЧ-инфекция ставится с подлогом документов. Часть 2.
Часть 1 здесь: http://pandoraopen.ru/2016-10-18/diagnoz-vich-infekciya-stavitsya-s-podlogom-dokumentov/ В продолжение темы таки удосужился посмотреть в рунете другие новости по ней. Ничего нового не обнаружил, но всё-таки решил привести вам ссылки на эти ...
Крушение самолёта Ту-154, 25 декабря 2016
... помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. К... ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза. Напомним, при выполнении планового...» Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза», находилась на борту упавшего...
Подрывные деяния графа Витте
... главе страны угодных западу деятелей. Питательной почвой для такого развития событий...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)