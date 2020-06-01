1915.Врачебно-питательный отряд доктора К.М.Колышкиной-Богулавской Всероссийского Земского Союза – 2
09:16. 1 июня 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1915. Врачебно-питательный отряд доктора К.М.Колышкиной-Богулавской Всероссийского Земского Союза. Часть 1
Собака Кара – беженец Холмской губернии
Беженка, воспитывающаяся на пункте
Проводы отряда
Отряд собирается в путь
Ночлежный дом для беженцев
Переправа через реку
Катастрофа автомобиля
Голодные и утомлённые лошади
Голодные и утомлённые лошади
Типы Холмской губернии
Типы Гродненской губернии
Потерявшие родителей
Жители Минской губернии
Тип Холмской губернии
Дети сироты
Жилище беженцев в г. Бобруйске
Жизнь беженцев
Жертва (павшая лошадь)
Беженцы при ст. Бобруйск ждут отправки поезда
Жилище для беженцев
Врач посещает больных на лугу
Последняя скотинушка
На отдыхе
На отдыхе