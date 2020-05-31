США будут определять Антифа как террористическую организацию
20:40. 31 мая 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Агент Дональд на связи:
Поздравляем нашу Национальную гвардию за отличную работу, которую они проделали сразу же после прибытия в Миннеаполис, штат Миннесота, прошлой ночью. ANTIFA во главе с анархистами, среди прочего, были быстро закрыты. Это должно было быть сделано мэром в первую ночь, и не было бы никаких проблем!
Города и штаты, находящиеся под управлением других демократов, должны посмотреть на полное закрытие радикальных левых анархистов в Миннеаполисе прошлой ночью. Национальная гвардия проделала большую работу, и ее следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно!
Соединенные Штаты Америки будут определять АНТИФА как террористическую организацию.
Мейнстримовые медиа делают все возможное, чтобы разжечь ненависть и анархию. До тех пор, пока все понимают, что они делают, что они фальшивые новости и действительно плохие люди с плохой программой, мы можем легко преодолеть их на пути к Величию.
https://twitter.com/realdonaldtrump – цинк
В-Величие!
В комментариях к этой серии твиттов чудесный трэш и угар.
Особенно улыбнули напоминания Трампу о том, что США финансируют курдов в Сирии, в рядах которых состоят различные Антифа группы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5910293.html