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Доклад Изборскому клубу: Современный американский фашизм и его метастазы (2/2)

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...Современный американский фашизм и его метастазы Антиправительственные «патриотические» движения / Anti-government “patriot” movementsВ этой категории преобладают ополченцы широкого спектра, и их число при администрации Обамы существенно возросло. С одной стороны — группы радикалов вне закона, готовящиеся к вооруженному сопротивлению, когда их теории заговора наконец осуществятся (так, по их мнению, Организация Объединенных Наций навязывает свой якобы глобальный проект под названием «Повестка дня на XXI век», чтобы отнять у граждан всего мира права собственности). С другой — неофициальные бойцы выходного дня, готовые в одностороннем порядке встать на защиту конституции США, но главным образом участвующие в публичной демонстрации военизированных атрибутов, выступая в поддержку ксенофобских высказываний и прав на владение оружием, и играющие роль сдерживающего фактора для либеральных активистов. Одна из крупнейших и наиболее радикальных групп — «Хранители Присяги», основанная в 2009 году в Неваде.До его смерти в 2016 году еще одним лидером радикального движения...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: riafan.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/6213539.html
Метки: Америка, американцы, байден, белые, выборы, демократы, идеология, изборский клуб, наркотики, общество, овчинский, опрос, оружие, сорос, ссср, статистика, США, Трамп, фашизм, цру
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