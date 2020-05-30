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Символика президентского указа о проведении Парада Победы в 2020 году

13:46. 30 мая 2020 237 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
„Знаки и символы управляют миром...”
Конфуций

За 29 мая на сайте Президента РФ отмечено всего одно событие: подписание „Указа о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы”. Отмечено, что событие состоялось в пятницу 29 мая 2020 года в 20 часов 20 минут.

Отбросив в сторону смысл, заключённый в самой дате, выбранной и Сталиным, и Путиным (о чём уже появилось несколько публикаций), отметим лишь два обстоятельства, связанные с посланием Глобальным Управителям (Глобальному Предиктору, ГП) извещения о продолжающихся действиях России как актора глобальной политики. Т.е. обратим внимание на символьную форму, обладающую своим смыслом.

2 + 9 даёт 11. Именно это число, наряду с 22-мя, является маркером глобального управления. И, заметьте: т.н. пандемия короновируса с последующей частичной остановкой экономики на планете с целью глобального переустройства общества произошла именно в году 2020, причём в его начале. Т.е. весь года пройдёт под знаком глобальных перемен.

Возвращаясь к Указу Путина, выбор времени 20:20 также далеко не случаен – отбросив нули, мы видим… 22. К тому же – О, игра случая?! – фраза заголовка указа составлена из… 101 символа, если исключить пробелы.

Конечно, на всё это можно вообще не обращать внимания, но тогда следовало бы объяснить, отчего в некой стране, веками осуществлявшей глобальное управление, её глава в парадном выезде использует десятки египетских символов, а в изобретённых (или ей приписываемых) в той же стране коллективных играх число участников равно 11? И где две играющие команды дают, естественно, в сумме 22?

И это при том, что в той стране любили считать дюжинами (1 фунт = 12 унций: 1 шиллинг = 12 пенсов), но уже поговаривали и о метрической системе мер, основанной на числе 10. Но игроков почему-то именно 11!

Любопытно, что рекомендованная длина футбольного поля – 110 ярдов, а поле для крикета, питч, имеет длину 22 ярда. А про регби Википедия сообщает следующее:
Особое значение имеет линия, разделяющая поле пополам, и линии, располагающиеся в 22 метрах от обеих линий ворот”.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5044212.html

Метки: 11, глобализация, победа, президент, Путин, Россия, символ, смысл, управление

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9198 7496
    марина 30 мая 2020 в 13:59

    А ,все-таки притащили сюда Девятова с его Последним Парадом,интересное кстати ,как всегда спорное ,но более определяющее время ,чем вечный здесь Стариков не о чем конкретно.

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  • 15140 10594
    Владимир 30 мая 2020 в 15:36

    Бред какой то,какого хрена сюда Девятова присобачили он ведь совсем о другом говорит. Но можно продолжить 11-футбольное поле – англия-Абрамович-воры-бабло и т.д. и т.п.

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