Символика президентского указа о проведении Парада Победы в 2020 году

„Знаки и символы управляют миром...”

Конфуций Конфуций

За 29 мая на сайте Президента РФ отмечено всего одно событие: подписание „Указа о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы”. Отмечено, что событие состоялось в пятницу 29 мая 2020 года в 20 часов 20 минут.



Отбросив в сторону смысл, заключённый в самой дате, выбранной и Сталиным, и Путиным (о чём уже появилось несколько публикаций), отметим лишь два обстоятельства, связанные с посланием Глобальным Управителям (Глобальному Предиктору, ГП) извещения о продолжающихся действиях России как актора глобальной политики. Т.е. обратим внимание на символьную форму, обладающую своим смыслом.



2 + 9 даёт 11. Именно это число, наряду с 22-мя, является маркером глобального управления. И, заметьте: т.н. пандемия короновируса с последующей частичной остановкой экономики на планете с целью глобального переустройства общества произошла именно в году 2020, причём в его начале. Т.е. весь года пройдёт под знаком глобальных перемен.



Возвращаясь к Указу Путина, выбор времени 20:20 также далеко не случаен – отбросив нули, мы видим… 22. К тому же – О, игра случая?! – фраза заголовка указа составлена из… 101 символа, если исключить пробелы. За 29 мая на сайте Президента РФ отмечено всего одно событие: подписание „Указа о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы”. Отмечено, что событие состоялось в пятницу 29 мая 2020 года в 20 часов 20 минут.Отбросив в сторону смысл, заключённый в самой дате, выбранной и Сталиным, и Путиным (о чём уже появилось несколько публикаций), отметим лишь два обстоятельства, связанные с посланием Глобальным Управителям (Глобальному Предиктору, ГП) извещения о продолжающихся действиях России как актора глобальной политики. Т.е. обратим внимание на символьную форму, обладающую своим смыслом.2 + 9 даёт 11. Именно это число, наряду с 22-мя, является маркером глобального управления. И, заметьте: т.н. пандемия короновируса с последующей частичной остановкой экономики на планете с целью глобального переустройства общества произошла именно в году 2020, причём в его начале. Т.е. весь года пройдёт под знаком глобальных перемен.Возвращаясь к Указу Путина, выбор времени 20:20 также далеко не случаен – отбросив нули, мы видим… 22. К тому же – О, игра случая?! – фраза заголовка указа составлена из… 101 символа, если исключить пробелы.



Конечно, на всё это можно вообще не обращать внимания, но тогда следовало бы объяснить, отчего в некой стране, веками осуществлявшей глобальное управление, её глава в парадном выезде использует десятки египетских символов, а в изобретённых (или ей приписываемых) в той же стране коллективных играх число участников равно 11? И где две играющие команды дают, естественно, в сумме 22?



И это при том, что в той стране любили считать дюжинами (1 фунт = 12 унций: 1 шиллинг = 12 пенсов), но уже поговаривали и о метрической системе мер, основанной на числе 10. Но игроков почему-то именно 11!



Любопытно, что рекомендованная длина футбольного поля – 110 ярдов, а поле для крикета, питч, имеет длину 22 ярда. А про регби Википедия сообщает следующее:

„Особое значение имеет линия, разделяющая поле пополам, и линии, располагающиеся в 22 метрах от обеих линий ворот”.









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НАВЕРХ . И это при том, что в той стране любили считать дюжинами (1 фунт = 12 унций: 1 шиллинг = 12 пенсов), но уже поговаривали и о метрической системе мер, основанной на числе 10. Но игроков почему-то именно 11!Любопытно, что рекомендованная длина футбольного поля – 110 ярдов, а поле для крикета, питч, имеет длину 22 ярда. А про регби Википедия сообщает следующее:значение имеет линия, разделяющая поле пополам, и линии, располагающиеся вметрах от обеих линий ворот”.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5044212.html