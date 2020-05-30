Греф и Бжезинский – одного поля ягоды

Хозяева мировых денег и не скрывали своих намерений превратить человечество в управляемое стадо. Одним из многочисленных подтверждений этого является, например, книга Збигнева Бжезинского «Между двух столетий: Роль Америки в технотронную эру» (на фото), которая была опубликована в США ещё в 1970 году.

Достаточно долгое время те люди, которые пытались скрывать некоторые тайны, всплывающие сегодня на фоне коронавируса, тыкали пальцем в тех, кто об этих тайнах открыто говорил, называя их конспирологами и обвиняя в приверженности теории заговора. Всё это было такими попытками дискредитации людей.

И когда это повторялось из года в год, некоторые из тех, в кого тыкали, действительно начинали смущаться. Кто-то боится, что ему прилепят этот ярлык конспиролога. Такие люди начинают себя контролировать и даже уходят из информационного пространства.

Но я хочу сказать, что все эти процессы происходят неслучайно.

Где-то ещё на стыке 1940-1950 годов, когда была создана организация ЦРУ, одним из первых их проектов – или, будем говорить, спецопераций - был Mocking-bird, то есть, в переводе на русский язык - «Пересмешник».

Целью данной операции, с одной стороны, была дискредитация тех, кто мог приоткрыть завесу планов хозяев денег, а с другой стороны - максимальное оглупление остальной части населения.

Для этого они вербовали журналистов и руководителей таких ведущих инфоресурсов как Washington post и New York times. Говорю об этом совершенно уверенно. Дело в том, что я услышал об этом впервые, когда был в США, и именно от самих американцев, они меня немножечко просветили.

Оказывается, даже народные избранники в Конгрессе не подозревали, что ЦРУ проводит такую спецоперацию и что многие ведущие СМИ уже оказались под контролем Центрального разведывательного управления.

Одно дело, когда вербуют за пределами Штатов, а тут вдруг выяснилось, что ЦРУ ведут работу и на территории США. И вот, где-то в 1976 году, произошла мощная утечка информации, в Конгрессе был большой скандал.

Вызвали руководителей ЦРУ, им дали нагоняй и взяли с них обещание о том, что они никогда не будут, по крайней мере, не информируя Конгресс, заниматься вот такими вещами.

Так вот, на мой взгляд, подобная дискредитация продолжается по сей день, просто, может быть, спецоперация называется уже по-другому.

На самом деле, концепция теории заговора предполагает, что те люди, которые рассказывают про заговор, располагают какой-то конфиденциальной информацией. И некоторые действительно ей располагают.

Например, взять Эдварда Сноудена, который работал в Агентстве нацбезопасности, в ЦРУ, и он действительно рассекретил очень большие массивы информации с грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».

Тем не менее, не обязательно обладать вот такой информацией, чтобы быть уверенным в существовании заговора.

В этой связи я вспоминаю книгу Збигнева Бжезинского «Технотронная эра» (имеется в виду книга «Между двух столетий: Роль Америки в технотронную эру» / Between two ages: America’s role in the Technotronic era – прим. «НИ»).

Она была опубликована в США в 1970 году, ровно полвека тому назад.

Небольшая справка. Бжезинский родился в 1929 году в семье польских евреев. Википедия пишет о том, что он родился в Польше, но это не так. Он родился в Харькове, просто его родители в это время работали в консульстве в Харькове и зарегистрировали его действительно в Польше. Вот такой штришок.

Теперь по поводу Дэвида Рокфеллера. Это вовсе не рядовой миллиардер, а один из ведущих хозяев денег в мире.

В 1968 году он основал Римский клуб. Эта организация была призвана подавать в наукообразном виде некоторые идеи мировой закулисы. Так сказать, приучать мировую общественность к тому, что если человечество хочет выжить, то оно должно пойти или согласиться на такие-то меры.

Речь о сдерживании демографического роста, сдерживании промышленного роста, необходимости поступиться частью национального суверенитета и так далее.

Конечная цель – мировое правительство. Когда оно будет сформировано, когда будут разрушены национальные государства, собственно, хозяева денег превратятся в хозяев мира. Воплощение этого и должен был заниматься Римский клуб.

Так вот, Бжезинский стал правой рукой Рокфеллера. И, судя по всему, именно по его заданию Бжезинский и написал эту книгу про «технотронное общество».

В ней много того, что морально уже устарело, но есть отдельные перлы, которые с моей точки зрения, прекрасно раскрывают замыслы мировой закулисы и действительно позволяют говорить о том, что это заговор против человечества.

В частности, там говорится о том, что перенаселённость планеты может привести к серьёзным последствиям, бурное промышленное развитие приведёт к истощению ресурсной базы, произойдёт сокращение плодородия земель и загрязнение окружающей среды, последуют такие климатические изменения, которые приведут к экологическому колллапсу.

И вывод примерно такой: надо сдерживать – а затем, в докладах Римского клуба, указано «сокращать» – численность населения, сокращать промышленное производство, разваливать национальный суверенитет.

Но было у Бжезинского что-то такое, чего поначалу не было у других. Он говорил о том, что надо создавать электронный банковский концлагерь. Конечно, тогда он использовал слово «техенотроника», за которым - электронно-вычислительные машины и коммуникации, которые нужны для того, чтобы контролировать людей. Каждого в отдельности.

У него даже есть в этой книге такие слова, смысл которых заключается в том, что всех людей надо собрать в одно большое стадо. И при этом, собственно говоря, они должны знать информацию о каждой скотине, о каждой голове скотины из этого стада.

То есть он цинично и откровенно позволил себе сказать, что без создания и укрепления диктатуры человечество погибнет. Он говорил об этом, не стесняясь: диктатура.

А кто у нас до этого говорил о диктатуре пролетариата? Понимаете? То есть - с одной поляны ягодки-то.

И там у него прописаны такие вещи, как контроль за каждым конкретным человеком, его физическим состоянием и здоровьем.

И всё это словно про наш сегодняшний день, про коронавирусную историю.

Бжезинский страшно боялся, что люди могут начать понимать, каковы в реальности планы хозяев денег. Это необходимо предотвращать.

Поэтому, по его мнению, всячески людей надо принижать, превращать в скотов. Например, развращая всякими низменными удовольствиями. Там об этом прямо сказано, понимаете.

И когда я читал эту книгу, некоторые фрагменты невольно вызывали ассоциации с Германом Грефом, который на Петербургском экономическом форуме сделал оговорку по Фрейду, сказав, что если люди будут слишком образованными, слишком много будут знать, как же мы будем ими управлять?

Греф и Бжезинский - одного поля ягоды. Понятно, что Бжезинский был другого калибра. Но Греф из этой же волчьей стаи.