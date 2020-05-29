Отдыхай на природе цивилизованно Берегите природу Дед Архимед
17:55. 29 мая 2020 58 просмотров 2 коммент. Опубликовал: brahman
Сохранение природы под силу только нам самим, не бросайте мусор на отдыхе. Не оставляйте свой "след" в истории. Новая песня деда Архимеда о мусоре в головах. Люди – бренды.
Ой, да ладно. У нас есть кому охранять. Вон недавно местный депутат озеро под охрану взял, даже сторожевые коттеджи построил, забором все обнес. Живёт там по выходным – охраняет.
Так купил наверное?
И ты себе купи.
Не запрещено.