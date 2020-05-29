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Отдыхай на природе цивилизованно Берегите природу Дед Архимед

17:55. 29 мая 2020 58 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Сохранение природы под силу только нам самим, не бросайте мусор на отдыхе. Не оставляйте свой "след" в истории. Новая песня деда Архимеда о мусоре в головах. Люди – бренды. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BX3yBdqU_PE

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