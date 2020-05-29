Отдыхай на природе цивилизованно Берегите природу Дед Архимед

Сохранение природы под силу только нам самим, не бросайте мусор на отдыхе. Не оставляйте свой "след" в истории. Новая песня деда Архимеда о мусоре в головах. Люди – бренды.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BX3yBdqU_PE