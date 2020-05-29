Куда подевались деревья и травы в деревнях Российской Империи

Я часто публикую деревенские фотографии, времен Российской Империи и частично – первой половины ХХ века. И одним из самых популярных комментариев, как ни странно, является вопрос: “почему в деревнях нет совсем никакой растительности, ни дерева, ни травинки”.

Заглавное фото Захара Виноградова: Волжский регион

Хочу порассуждать на эту тему.

Общий вид на Лубочные ряды и Мещерское озеро. Нижегородская губерния, фото Максима Дмитриева

Вообще, меня этот момент не так уж и удивляет. Я вот сейчас нахожусь в деревне в Вологодской области и знаете, тут тоже все участки пустые, то есть без садов и клумб с цветами. И даже березки или прочие местные дикорастущие деревья в самой деревне практически отсутствуют. Везде лишь короткая трава и распаханные под картошку огороды.

Архангельская Губерния, фото Шабунина

Зато этих деревьев полно в соседнем лесу: отошел пару шагов от деревни, и наслаждайся богатой растительностью, сколько душе угодно.

Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века, фото Анучина

Да, на юге, где палку в землю воткни и она сразу зацветет, наверное, вполне могли быть и сады, и разнотравье прямо возле деревенских домов. Однако я ведь в основном Север и Сибирь показываю.

Демьянов В.Г. Общий вид деревни Арефьево. Иркутская область, Братский р-он, Арефьево д.

В России огромные площади с довольно сложным климатом.

Волжский регион, фото Захара Виноградова

И в этих местах люди скорее уделяли внимание высадке злаков и овощей на окружающих деревню полях, чем цветам и кустам на придомовых участках.

Иркутская область,

Опять же, деревья, окружающие постройки, наверняка самыми первыми шли на дрова и в хозяйство, а трава подъедалась коровами, овцами, козами и прочими животными, которых содержали крестьяне.

Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века. Фото Анучина

Да что там говорить – на старых фотографиях попадаются дома, в которых даже солома с крыш снята – ее употребили в плохие годы на корм скоту.

Дом бедняка из барочного леса. Красноярский край, Туруханский р-он, с. Имбацкое. Начало XX века

Естественно, любая придомовая трава в таких условиях в первую же очередь шла также в качестве корма.

Просто для иллюстрации соломенной крыши: изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891-1892 гг.

А остальное, что оставалось – на улицах между домов, постепенно вытаптывалось людьми.

Архангельская Губерния, фото Шабунина

Жили во многих деревнях скученно.

“Новая” улица. Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века. Фото Анучина

В общем, такие у меня мысли на этот счет. А вы что об этом всем думаете?