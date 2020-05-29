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Куда подевались деревья и травы в деревнях Российской Империи

09:30. 29 мая 2020 164 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Я часто публикую деревенские фотографии, времен Российской Империи и частично – первой половины ХХ века. И одним из самых популярных комментариев, как ни странно, является вопрос: “почему в деревнях нет совсем никакой растительности, ни дерева, ни травинки”.

Заглавное фото Захара Виноградова: Волжский регион

Хочу порассуждать на эту тему.

Общий вид на Лубочные ряды и Мещерское озеро. Нижегородская губерния, фото Максима Дмитриева

Общий вид на Лубочные ряды и Мещерское озеро. Нижегородская губерния, фото Максима Дмитриева

Вообще, меня этот момент не так уж и удивляет. Я вот сейчас нахожусь в деревне в Вологодской области и знаете, тут тоже все участки пустые, то есть без садов и клумб с цветами. И даже березки или прочие местные дикорастущие деревья в самой деревне практически отсутствуют. Везде лишь короткая трава и распаханные под картошку огороды.

Архангельская Губерния, фото Шабунина

Архангельская Губерния, фото Шабунина

Зато этих деревьев полно в соседнем лесу: отошел пару шагов от деревни, и наслаждайся богатой растительностью, сколько душе угодно.

Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века, фото Анучина

Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века, фото Анучина

Да, на юге, где палку в землю воткни и она сразу зацветет, наверное, вполне могли быть и сады, и разнотравье прямо возле деревенских домов. Однако я ведь в основном Север и Сибирь показываю.

Демьянов В.Г. Общий вид деревни Арефьево. Иркутская область, Братский р-он, Арефьево д.

Демьянов В.Г. Общий вид деревни Арефьево. Иркутская область, Братский р-он, Арефьево д.

В России огромные площади с довольно сложным климатом.

Волжский регион, фото Захара Виноградова

Волжский регион, фото Захара Виноградова

И в этих местах люди скорее уделяли внимание высадке злаков и овощей на окружающих деревню полях, чем цветам и кустам на придомовых участках.

Иркутская область,

Иркутская область,

Опять же, деревья, окружающие постройки, наверняка самыми первыми шли на дрова и в хозяйство, а трава подъедалась коровами, овцами, козами и прочими животными, которых содержали крестьяне.

Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века. Фото Анучина

Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века. Фото Анучина

Да что там говорить – на старых фотографиях попадаются дома, в которых даже солома с крыш снята – ее употребили в плохие годы на корм скоту.

Дом бедняка из барочного леса. Красноярский край, Туруханский р-он, с. Имбацкое. Начало XX века

Дом бедняка из барочного леса. Красноярский край, Туруханский р-он, с. Имбацкое. Начало XX века

Естественно, любая придомовая трава в таких условиях в первую же очередь шла также в качестве корма.

Просто для иллюстрации соломенной крыши: изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891-1892 гг.

Просто для иллюстрации соломенной крыши: изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891-1892 гг.

А остальное, что оставалось – на улицах между домов, постепенно вытаптывалось людьми.

Архангельская Губерния, фото Шабунина

Архангельская Губерния, фото Шабунина

Жили во многих деревнях скученно.

"Новая" улица. Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века. Фото Анучина

“Новая” улица. Красноярский край, Туруханский р-он, Верхне-Имбатск д. Начало XX века. Фото Анучина

В общем, такие у меня мысли на этот счет. А вы что об этом всем думаете?

Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kuda-podevalis-derevya-i-travy-v-derevnyah-rossiyskoy-imperii

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8818 7042
    Айва 29 мая 2020 в 9:37

    Всякие плохо приколоченные и рядом растущие деревяшки сжигались в качестве топлива. Всякая травка съедалась скотиной и даже людьми, если было сильно голодно. И никому не приходило в голову разбивать буржуинские клумбы с цветами, было совершенно не до этого, жизнь была тяжёлой и страшной.

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    • 2706 2016
      ИгорьАйва 29 мая 2020 в 10:20

      Оно может быть и так. Однако в окрестностях Барнаула охотник их из старого ружьишка мог набить двести мелких уток за день, а зимой прямо со льда самоловами добывали рыбу какой в Оби сейчас нет вообще. Вот на этих подарках невидимых природы и вырастало минимум по пять детей в каждой семье. Не стало подарков не стало детей асфальт клумбы собачки и кошки.
      Ведь у меня родители с Алтая.
      А рыба есть? Была, не впроворот.
      Алтая дар сытнее каравая.
      Короче не умрем у голодный год.

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  • 3792 2960
    Sergey64 29 мая 2020 в 9:51

    Я сам деревенский. В 60-80 годы в деревне было 2 большие фермы, зимой стойловое, а летом пастбищное содержание. Вся трава, а также поросль кустов типа ивы аккуратно “подстригалась” буренками. И еще частное подворье вносило свою лепту. Плюс для частного сенокоса использовались все места, где трава могла вырасти хотя бы до 30-50 см. Все это скашивалось и высушивалось на зиму. И еще на отаву (повторные всходы) выпускали кормиться скотину. На фотографиях тех лет всюду газонные виды.
    Но с конца 90-х, а особенно в 00-е все это исчезло – цены на энергоносители, общее обезлюдивание и потребительско-магазинно-покупательная политика сделали свое дело: деревни заросли! Раньше за покосы только что до драки не доходило – лично в этом участвовал – а теперь порою из зарослей не выбраться, про тропинки я молчу!
    Но это на севере. Картину средней и южной полосы пусть другие нарисуют.

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    1
    • 14362 10886
      SergeevSergey64 29 мая 2020 в 10:28

      Приблизительно так и в других местах, многие своих буренок на стойловое содержание перевели, проще сено купить чем его заготавливать. Покосы у нас в основном так же заросли, в деревнях ещё заготавливают сено на продажу, коров для себя держат, но мало, все молоко с агрохолдингов. Покосы испоганили когда заводы начали подсобное хозяйство в конце 80х развивать, испортили и бросили. А за покосы чуть ли не до драки доходило.

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  • 9739 7575
    Павел 29 мая 2020 в 10:17

    Никто не заметил, что подавляющее большинство домов – без труб.
    Все топили по-чёрному, что-ли? Сделать печь при наличии глины – дело одного сезона.

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    • 2706 2016
      ИгорьПавел 29 мая 2020 в 10:23

      Читайте Короленко всё подробно у черного дома свои преимущества не понятные нам. А в Якутии в то время ещё и ледяное окно было яснее стеклянного которое обмерзало и не пропускало свет. Дым в черных домах убивал разного рода паразитов хим атака на клопов.

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    • 2706 2016
      ИгорьПавел 29 мая 2020 в 10:28

      И ещё важное замечание сжечь весь бытовой мусор при наличии печки в домиках лёгкая задача и экономия дров. Однако окрестности дач России сплошь помойки которые растут. Я сжигаю в ноль и жесть обжигаю перед выбросом ещё и не хватает этого топлива можно больше сжигать в основном бумага политилен.

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