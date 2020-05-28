Вторжение «зелёных человечков» в Польшу: генерал рассказал о русской угрозе и шансах Варшавы

Польша зря надеется на НАТО. Войска территориальной обороны (ВТО), к слову, имеют массу проблем, поэтому делать ставку на то, что Альянс гарантирует полякам безопасность в современной войне, — пустая затея. На одной обороне выехать не получится, особенно при наличии управленческих ошибок и невысоком уровне боевой подготовки у личного состава.

Польский консервативный журналист Войчех Выбрановский взял интервью у генерала Романа Полько, экс-командующего спецподразделением GROM. Газета Do Rzeczy выясняла мнение военачальника и доктора военных наук относительно боеготовности польских военнослужащих, корреспондент также попросил прокомментировать доклад Верховной контрольной палаты, указавшей на целый ряд ошибок в управлении войсками.

Роман Полько заявил, что доклад имеет очень общий характер, и вообще к докладам Контрольной палаты на армейские темы он относится довольно скептически. Их составители не обладают тем объемом знаний о вооруженных силах, который требуется для профессиональной оценки проблем войск.

В новом докладе представители палаты указали на такие проблемы, как отсутствие новейшей военной техники и симуляторов современного поля боя. Экс-командир спецназа «Гром» отметил, что это лишь часть бед. Польская армия в ряде областей серьезно отстает, причем началось это давно, а не в последние пару лет, изученных Контрольной палатой.

ВВС нуждаются в модернизации, также и ВМФ, в настоящее время они находятся в плачевном состоянии. По сути армия не способна выполнять боевые задачи.

Журналист спросил генерала, смогут ли обученные солдаты справиться с российской армией в случае необходимости.

Полько ответил, что пора перестать демонизировать российских военнослужащих.

В свою очередь военачальник считает, что добровольцы ВТО смогут действовать гораздо успешнее, чем профессиональные польские военные в силу гибкости этого вида войск и возможности действовать нестандартно.

Что касается проблемы вооружений, то и такая проблема имеется. Численный состав польской армии растет, а толку? Доходит до абсурда, когда политики начинают заявлять, что «польский десантник остановит танк даже при помощи бутылки с бензином». Это просто бред, заметил Полько. В современной войне на поля сражений не выпустят танки времен Первой мировой войны, чтобы по ним лупить «коктейлями Молотова». Только до политиков это не доходит.

Также в Польше, по словам генерала, в последние годы практически разрушили систему командования, что ударило в том числе и по войскам спецназначения. Полько надеется, что принятие Стратегии национальной безопасности позволит ее восстановить.

Польский генерал при этом ярый сторонник НАТО. Он считает, что Варшаве пора обзавестись собственным ядерным оружием. Мол, Россия под боком, а у нее ядерный щит имеется.

В интервью не обошлось и без восхвалений в адрес США и американского контингента в Европе. Полько искренне верит, что его присутствие обеспечивает стабильность на континенте. Также он раскритиковал Германию с Францией, которые начинают разочаровываться в Альянсе, и Турцию, посмевшую приобрести российские ЗРК С-400.

Вторжение русских «зелёных человечков»

«Следует, также учитывать сценарии с использованием «зелёных человечков», как вариант, в рамках конфликта, связанного с прокладкой канала на Балтийской косе», — в ходе беседы высказал своё мнение Войчех Выбрановский.

Генерал ответил:

«Традиционные угрозы, несомненно, сохраняются. Необходимо быть готовыми к ситуациям с нарушением государственной границы под предлогом защиты национальных меньшинств, памятников или кладбищ времён Второй мировой войны, именно из-за этого Варшава вкладывает средства в новую 18-ю механизированную дивизию, формирующуюся на восточном фланге НАТО».

Кто не в курсе, напомним, что в Стратегии нацбезопасности главной угрозой для Польши названа Россия. Почему? Просто на поляков перестает действовать антироссийская пропаганда. Следовательно, Варшава проигрывает в информационной войне Москве.

Жители страны критикуют правящую партию в Польше? Опять виноваты русские. По мнению генерала, это не ошибки, недальновидные действия и просчеты польских властей, а козни Кремля. Поэтому Полько призывает создавать польские центры влияний для продвижения русофобской пропаганды.

Какие выводы можно сделать, проанализировав интервью польского генерала? Судя по всему армия Польши не может похвастаться боеготовностью, наличием новейшей военной техники и вооружений. Все, что остается русофобам, злобно скрежетать зубами, гадить в медиапространстве и мечтать, что придет НАТО и защитит от страшных русских.

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»