В поддержку закона и правды. Открытое письмо

7 мая 2020 года — накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне — на основании постановления прокуратуры Центрального района г. Твери со здания Тверского государственного медицинского университета демонтирована незаконно установленная в 1990-е годы мемориальная плита в память о якобы расстрелянных здесь (в здании до войны размещалось управление внутренних дел по Калининской области) военнопленных поляках из Осташковского лагеря.

Решение абсолютно законное, давно назревшее и справедливое, поскольку эту памятную табличку установили поляки без какого-либо официального разрешения российских властей в прямое нарушение существующих международных норм и правил и — что следует особо подчеркнуть — вопреки историческим фактам и исторической правде.

В представлении прокуратуры чётко сказано, что доказательств массового расстрела поляков в здании Калининского УНКВД не найдено: «…Таким образом, отображённый на мемориальной доске текст «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине, ради предостережения мира» не основан на документально подтверждённых фактах».

Последовавшая за снятием таблички предсказуемая бурная негативная реакция вечных апологетов «польско-геббельсовской» версии о расстреле поляков в Твери и Катыни «преступным сталинским режимом» — версии, неоднократно опровергнутой и исторически, и юридически, — вновь показала элементарную некомпетентность одних и сознательную последовательную антироссийскую и антигосударственную идеологию тех, кто всё прекрасно знает, но продолжает цинично отстаивать заведомую и давно разоблаченную ложь.

Этим людям и силам не нужна никакая историческая правда. Они откровенно игнорируют неоспоримые правовые факты и аргументы. Для них существует только одна «единственно правильная» политическая версия о «безусловной вине» в расстреле польских военнопленных «сталинского НКВД». Они претендуют на свою исключительность в обществе, ставя себя выше остальных.

Примечательно, что все те, кто публично выступил против снятия таблички в память о «замученных» поляках, хранили молчание относительно ситуации в Польше, где последовательно сносят памятники советским солдатам. Молчали они также, когда сносили памятник маршалу Коневу в Праге.

К сожалению, многие российские общественные и политические деятели забывают, в какой стране родились, и идут на поводу у фальсификаторов истории, вопреки существующим фактам.

Эти факты таковы. Табличка, посвящённая польским гражданам, установлена на здании, являющемся архитектурным и историческим памятником, без каких-либо правовых оснований. Ежегодно к табличке приходили почтить память жертв репрессий польские и российские граждане, поверившие «признанию» президентом СССР Михаилом Горбачёвым в апреле 1990 года советской вины за массовый расстрел поляков в 1940 году — в том числе в городе Калинине. При этом сначала М. С. Горбачёв назначил виновных, и лишь потом Главная военная прокуратура начала расследовать уголовное дело о судьбе поляков, попавших в советские лагеря в 1939 году.

Количество якобы расстрелянных польских граждан взято из «пересыльных списков» о направлении военнопленных поляков из Осташковского лагеря (г. Осташков Тверской области) в Калинин для их последующего распределения по регионам страны. На этом основании делается ничем не подтверждённый вывод о том, что все они расстреляны.

Поэтому на изготовленном в Польше и установленном в Медном без официального разрешения российских властей польском мемориальном комплексе «Медное» размещено 6300 именных табличек — по числу содержавшихся в Осташковском лагере военнопленных.

Эта цифра встречается в партийных документах секретного «пакета № 1». О нём стало известно в 1992 году по инициативе Б. Н. Ельцина. В Заключении экспертно-криминалистической лаборатории одного из ведущих специалистов МВД РФ Э. Молокова, проводившего экспертизу записки Берии Сталину № 794/Б, говорится, что первые три страницы отпечатаны на машинке, чей шрифт больше нигде не встречается в документах НКВД того периода, а четвертая страница отпечатана на машинке, чей шрифт в документах встречается. По этой причине очевидно: документы из «пакета № 1» специально подделаны для использования в пропагандистских целях.

Это подтверждается заявлением покойного депутата Госдумы Виктора Илюхина. В 2010 году он официально объявил, что к нему обратился человек, рассказавший, что в начале 90-х годов лично участвовал в масштабной фальсификации исторических документов — в том числе «катынского» «пакета № 1». Заявитель предъявил бланки, заготовки документов, поддельные печати и штампы госорганов СССР и детально описал процесс фальсификации, осуществлявшиеся специально собранной группой экспертов. В открытом доступе имеется видео с выступлением В. Илюхина и демонстрацией указанных предметов для изготовления фальшивых документов.

Согласно «версии М. Горбачёва», подтверждённой документами из «пакета № 1» общее число якобы расстрелянных в СССР в 1940 году поляков — 25 700, в т. ч. 6300 в Калинине. По утверждению же Л. М. Кагановича (в 1940 г. — член Политбюро ЦК ВКП (б)) и других высокопоставленных советских руководителей, в 1940 году на основании судебных решений в СССР было расстреляно 3196 польских преступников, причастных к массовому уничтожению в 1920−21 гг. пленных советских красноармейцев и других преступлениях против Советского государства.

В настоящее время существует официально сформулированная позиция Российской Федерации по этому вопросу. Она выражена в меморандумах Минюста РФ для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В частности, в меморандуме № 3 и приложении к нему содержится юридически значимая информация о польских заключённых из Осташковского лагеря и других относящихся к «катынскому делу» вопросах.

Так, в параграфе 26 повторяется изложенная в меморандуме № 1 позиция Минюста о том, что «катынские события не были признаны российским следствием военным преступлением» и что «факт гибели в результате расстрела доказан только в отношении 1803 польских военнопленных из числа которых опознаны (идентифицированы) 22 лица».

В Приложении № 3.2 к меморандуму содержится следующее принципиально важное уточнение: из указанных 1803 лиц соответственно «180 и 6 идентифицированных по жетонам Старобельцев» найдены в Харькове (Пятихатках); 243 и 16 идентифицированных «осташковцев» — в Медном».

Речь, очевидно, идёт о польских гражданах, признанных совершившими преступление против СССР и его граждан и приговорённых судом к расстрелу.

Оставшиеся «1380 не идентифицированных трупов обнаружены и эксгумированы в 1944 г. в Катынском лесу комиссией Н. Бурденко».

Таким образом, в Медном официально обнаруженными признаны останки только 243 лиц, из которых идентифицированы лишь 16, — гласит официальный документ Министерства юстиции РФ.

Помимо этого, личные жетоны двух польских полицейских Юзефа Кулиговского, 1898 г. р. (владельца жетона № 1441) и Людвига Маловейского (владельца жетона № 1099), чьи имена выбиты на памятных табличках на мемориальном комплексе «Медное», найдены в захоронении, датированном 1941 годом, близ тюрьмы города Владимир-Волынский (Украина) среди жертв фашистов.

Факт массовой гибели поляков из Осташковского лагеря от рук немецких оккупантов под Владимиром-Волынским установили польские археологи. У нас есть отчёт (на польском языке) руководителя раскопок Доминики Семинской. Имеются и другие жетоны польских полицейских, найденные под Владимиром-Волынским в местах расстрелов фашистами, чьи имена официальная Польша не раскрывает.

Принципиально важно: обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала над главными немецкими военными преступниками, составляющее неотъемлемую часть комплекса материалов Нюрнбергского процесса — всячески замалчиваемое или преднамеренно фальсифицируемое апологетами «польской версии», — прямо признаёт расстрел поляков в Катыни преступлением фашистской Германии. В разделе III «Военные преступления» в подразделе «Убийства и жестокое обращение с военнопленными» наряду с другими примерами отдельно указано, что «В сентябре 1941 г. в Катынском лесу близ Смоленска были произведены гитлеровцами массовые убийства польских пленных офицеров».

Данный вывод не был каким-то образом изменён или дезавуирован и в итоговом тексте приговора суда.

Из этого и следует исходить. Всё остальное — фальсификация истории и запредельно циничные «пляски на крови» жертв самой бесчеловечной в истории человечества идеологии — фашизма.

Письмо подписали:

1. Бутузов Александр Анатольевич, председатель Общественной палаты Тверской области, г. Тверь;

2. Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва

3. Бернев Станислав Константинович, ветеран боевых действий, подполковник запаса, кандидат исторических наук, член научного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда;

4. Василик Владимир Владимирович, профессор СПБГУ, доктор исторических наук, Санкт-Петербург;

5. Вассерман Анатолий Александрович, публицист, Москва;

6. Демурин Михаил Васильевич, ветеран дипслужбы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса;

7. Зенин Александр Борисович, заместитель главного редактора информационного портала «Вся Тверь», г. Тверь;

8. Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, академик МАНЭБ, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ;

9. Зимонин Вячеслав Петрович, воин-интернационалист, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии военных наук РФ, академический советник РАРАН;

10. Зиновьева Ольга Мироновна, вдова ветерана ВОВ, гвардии капитана авиации Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества «Россия — Германия», руководитель Биографического института Александра Зиновьева;

11. Кеворкова Екатерина Анатольевна, председатель коллегии адвокатов «Концепт», член Общественного совета уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, муниципальный депутат района Ясенево;

12. Кикнадзе Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, доцент, полковник, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона», академический советник РАРАН, г. Москва;

13. Кириллов Валерий Яковлевич, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Слово к народу», Тверская область;

14. Клейменов Илья Юрьевич, член политбюро центрального комитета политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, секретарь по международным связям ЦК КПКР, Москва;

15. Комиссаров Александр Иванович, председатель Тверского регионального Союза ветеранов Военно-Морского флота, г. Тверь;

16. Кормушкин Максим Викторович, общественный деятель, издатель, г. Тверь;

17. Кузнецов Валерий Венедиктович, заместитель председателя Смоленской областной думы, руководитель фракции КПРФ, г. Смоленск;

18. Локтев Николай Федорович, главный редактор информационного портала «Вся Тверь», г. Тверь;

19. Лушников Валерий Федорович, ветеран военной службы;

20. Матвейчев Олег Анатольевич, философ, политолог, профессор ВШЭ, Москва;

21. Назаров Олег Геннадьевич, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», Москва;

22. Никифоров Юрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент МПГУ, Москва;

23. Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, член Ассоциации историков Второй мировой войны, Москва;

24. Пономарёв Сергей Алексеевич, действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса, Сахалин;

25. Рогозин Сергей Николаевич, председатель Правления Тверского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» г. Тверь;

26. Сагомонян Александр Артурович, доктор исторических наук, профессор факультета Глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова, действительный член (академик) Академии военных наук, Москва;

27. Стариков Николай Викторович, писатель, общественный деятель, Санкт-Петербург;

28. Стацура Александр Сергеевич, директор СРОО «ТКС «ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. Смоленск;

29. Степченков Александр Петрович, заместитель руководителя фракции КПРФ в Смоленской областной думе, г. Смоленск;

30. Терлецкий Алексей Алексеевич, председатель Смоленской областной организации Общероссийской общественной организации, Российский Союз ветеранов Афганистана, г. Смоленск;

31. Федоров Евгений Алексеевич, депутат Госдумы ФС РФ, Москва;

32. Харченко Александр Антонович, полный кавалер медалей «Ордена за заслуги перед Отечеством», член Союза журналистов и Союза писателей России, г. Тверь;

33. Шапошников Андрей Борисович, заместитель руководителя фракции КПРФ в Смоленской областной думе, г. Смоленск;

34. Шаргаев Владимир Алексеевич, координатор попечительского совета фонда «Примирение», г. Смоленск;

35. Швед Владислав Николаевич, действительный государственный советник 3 класса РФ, член Союза журналистов и Союза писателей России, Москва.

36. Юровский Сергей Алексеевич, депутат Тверской городской Думы, г. Тверь;

37. Ясинский Игорь Константинович, президент фонда «Примирение», г. Смоленск;

38. Прудникова Елена Анатольевна, писатель, публицист, г. Санкт-Петербург;

39. Шишкин Игорь Сергеевич, заведующий отделом Института стран СНГ, г. Москва.

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Источник: https://nstarikov.ru/v-podderzhku-zakona-i-pravdy-otkrytoe-pismo-115758