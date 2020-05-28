Список Собянина: знакомьтесь, ваши хозяева!
00:01. 28 мая 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/DvbFLnDfT9k
Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.
Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
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#ДеньТВ #карантин #экономика #Михалков #Собянин #Фефелов #Душенов #Умныйгород
https://vk.com/wall313914468_88193?w=wall313914468_88193
Мужчина рассказал , что его жена положила новые маски в подарочный пакет ,,oriflame ,,
Через неделю они не поверили своим глазам, пакет разложился.
Мужчина предупреждает, если из – за отравленных масок разлагается пакет, то что же происходит в ваших легких из- за масок ?
Маски все отравлены, их носить нельзя.
Берегите здоровье, не покупайте маски. Они все заражены.
https://vk.com/video171343314_456239424
…Здрав`ы Будь`те…
~~~ “Не” ПОП…~~~
_Как только ЭТОТ бородатый-РЕЛИГИОЗНИК,
на экране ПОЯВЛЯЕТСЯ,то…СРАЗУ-же,
ВСЁ ЖЕЛАНИЕ,читать-ИЛИ-смотреть что-либо -
БЕЗвозвратно “Р А С Т В О Р Я Е Т С Я” !
* ЛЖЕ-”окормлением”= ЗОМБИрованием -
ЭТОТ,типа “не” ПОПяра занимается…
_ШАМКАЕТ привет,ствие – КРЕСТится и вот…
ЗОМБИ-речь = ВНУШЕНИЯ…из-него-ТЕЧЁТ,,,
ПОКАЗной НА чётках – К Р Е С Т висит…
Кружка С ЛОГОТИПОМ(“день”)-РЯДЫШКОМ стоит…
НАПРОТИВ “Комп” ОТКУДА – ЦУ он ПОЛУЧАЕТ…
“батюшка-ПОПяра” К…”окормлению” ПРИСТУПАЕТ…
_КритикОЙ он может – КОГО-УГОДНО “бить”…
ГЛАВНОЕ – “правоту” РЕЛИГИИ-ВНУШИТЬ…
ГЛАВНОЕ – массы ДОГМАМИ “оКОРМИТЬ”…
ГЛАВНОЕ – РЕЛИГИОЗНЫМ мантрам – ПОДчинить…
ГЛАВНОЕ – НА “окормление-ПОДСАДИТЬ”…
*потом переКРЕСТиться И – до-нового “ЯВЛЕНИЯ” свалить…
_”Не” ПОП ЭТОТ Опасен,Опасен и КОВАРЕН…
Поток ЗОМБИрования ОТ него Идёт…и он Реален!
ШАМАНы точно ТАКже,как и он – ПОСТУПАЮТ…
Они тоже ЦУ,от Верховного ЖРЕЦА получают…
ЭТОТ точно ТАКЖЕ – НА СЛУЖБЕ у религии является!
* Миссия ЗОМБИровния=поРАБощения – ИМ выполняет`ся…!
_Люди ИМ – религиозными ДОГМАМИ “окормляются” И…
И в – оЗОМБИрованное “СТАДО” превращают,ся…
Эти ЗОМБИ-”базары” – “дУХовными~скрепами” НАЗЫВАЮТся…
Религиозники,и ИХние кураторы – над людьми ИЗДЕВАЮТСЯ…
Люди В России,ПОСРЕДСТВОМ “окормления” – поРАБощают,ся!!!
* Миссию поРАБощения – РЕЛИГИЯ выполняет,но Русь “этого” НЕ понимает…
_НЕ верь россия ЭТОМУ – оПОПярованному ШАМАНУ!
Его Цель – оБАРАНить-оБОЛВАНить – ВСЮ страну…
Его Цель – ВИРУС меры В – НЕ существующего “бога” ВНУШИТЬ!
И…ПОСРЕДСТВОМ этого ВИРУСА – Россию поРАБотить=ПОДЧИНИТЬ!
* Но Русь Станет Нормально ЛИШЬ ТОГДА Жить,
когда СУМЕЕТ от государства – религию ОТДЕЛИТЬ!!!
*** Пропаганду вот такИХ…говорунов=ШАМАНОВ – необходимо Запретить!!!
“““““““““““““““““““““`[44-138]
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 27-5-20.