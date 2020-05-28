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Список Собянина: знакомьтесь, ваши хозяева!

00:01. 28 мая 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/DvbFLnDfT9k

Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.

Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6

#ДеньТВ #карантин #экономика #Михалков #Собянин #Фефелов #Душенов #Умныйгород

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CE1uRYH-xAA

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24191 16206
    Ликвидатор 28 мая 2020 в 1:09

    https://vk.com/wall313914468_88193?w=wall313914468_88193
    Мужчина рассказал , что его жена положила новые маски в подарочный пакет ,,oriflame ,,
    Через неделю они не поверили своим глазам, пакет разложился.
    Мужчина предупреждает, если из – за отравленных масок разлагается пакет, то что же происходит в ваших легких из- за масок ?
    Маски все отравлены, их носить нельзя.
    Берегите здоровье, не покупайте маски. Они все заражены.
    https://vk.com/video171343314_456239424

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  • 472 376
    Valeriy Bondarik 28 мая 2020 в 1:50

    …Здрав`ы Будь`те…

    ~~~ “Не” ПОП…~~~

    _Как только ЭТОТ бородатый-РЕЛИГИОЗНИК,
    на экране ПОЯВЛЯЕТСЯ,то…СРАЗУ-же,
    ВСЁ ЖЕЛАНИЕ,читать-ИЛИ-смотреть что-либо -
    БЕЗвозвратно “Р А С Т В О Р Я Е Т С Я” !
    * ЛЖЕ-”окормлением”= ЗОМБИрованием -
    ЭТОТ,типа “не” ПОПяра занимается…

    _ШАМКАЕТ привет,ствие – КРЕСТится и вот…
    ЗОМБИ-речь = ВНУШЕНИЯ…из-него-ТЕЧЁТ,,,
    ПОКАЗной НА чётках – К Р Е С Т висит…
    Кружка С ЛОГОТИПОМ(“день”)-РЯДЫШКОМ стоит…
    НАПРОТИВ “Комп” ОТКУДА – ЦУ он ПОЛУЧАЕТ…
    “батюшка-ПОПяра” К…”окормлению” ПРИСТУПАЕТ…

    _КритикОЙ он может – КОГО-УГОДНО “бить”…
    ГЛАВНОЕ – “правоту” РЕЛИГИИ-ВНУШИТЬ…
    ГЛАВНОЕ – массы ДОГМАМИ “оКОРМИТЬ”…
    ГЛАВНОЕ – РЕЛИГИОЗНЫМ мантрам – ПОДчинить…
    ГЛАВНОЕ – НА “окормление-ПОДСАДИТЬ”…
    *потом переКРЕСТиться И – до-нового “ЯВЛЕНИЯ” свалить…

    _”Не” ПОП ЭТОТ Опасен,Опасен и КОВАРЕН…
    Поток ЗОМБИрования ОТ него Идёт…и он Реален!
    ШАМАНы точно ТАКже,как и он – ПОСТУПАЮТ…
    Они тоже ЦУ,от Верховного ЖРЕЦА получают…
    ЭТОТ точно ТАКЖЕ – НА СЛУЖБЕ у религии является!
    * Миссия ЗОМБИровния=поРАБощения – ИМ выполняет`ся…!

    _Люди ИМ – религиозными ДОГМАМИ “окормляются” И…
    И в – оЗОМБИрованное “СТАДО” превращают,ся…
    Эти ЗОМБИ-”базары” – “дУХовными~скрепами” НАЗЫВАЮТся…
    Религиозники,и ИХние кураторы – над людьми ИЗДЕВАЮТСЯ…
    Люди В России,ПОСРЕДСТВОМ “окормления” – поРАБощают,ся!!!
    * Миссию поРАБощения – РЕЛИГИЯ выполняет,но Русь “этого” НЕ понимает…

    _НЕ верь россия ЭТОМУ – оПОПярованному ШАМАНУ!
    Его Цель – оБАРАНить-оБОЛВАНить – ВСЮ страну…
    Его Цель – ВИРУС меры В – НЕ существующего “бога” ВНУШИТЬ!
    И…ПОСРЕДСТВОМ этого ВИРУСА – Россию поРАБотить=ПОДЧИНИТЬ!
    * Но Русь Станет Нормально ЛИШЬ ТОГДА Жить,
    когда СУМЕЕТ от государства – религию ОТДЕЛИТЬ!!!
    *** Пропаганду вот такИХ…говорунов=ШАМАНОВ – необходимо Запретить!!!
    “““““““““““““““““““““`[44-138]
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 27-5-20.

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