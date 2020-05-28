«Неоценимый вклад в науку»: как Николай Зубов на десятилетия предопределил изучение арктических морей

135 лет назад родился известный советский океанолог Николай Зубов. Он был одним из основоположников изучения в СССР Мирового океана и основателем кафедры океанологии в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Впервые в истории человечества он обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа, сформулировал закон дрейфа льдов по изобарам и поднял проблему ледовых прогнозов в арктических морях. По словам экспертов, результаты его трудов остаются актуальны при освоении Арктики и в наши дни. Кроме того, несмотря на полученные в юности тяжёлые ранения, подорвавшие его здоровье, океанолог принял участие в четырёх войнах и находился на военной службе до 63 лет. О подвигах Николая Зубова на научной и военной стезе — в материале RT.

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Николай Зубов родился 23 мая 1885 года в городе Липканы Бессарабской губернии в офицерской семье. Его отец был небогатым кавалеристом, отличившимся во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. В 1901-м Зубов-старший был произведён в подполковники и получил дворянство.

Начало боевого пути

Детство Николая Зубова проходило в Тирасполе. Когда мальчику было десять лет, его отдали в один из кадетских корпусов, выпускавших юнкеров для армии, однако дворянство отца открыло перед ним новые перспективы. В 1901 году он поступил в привилегированное учебное заведение — Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге.

В январе 1904 года Николай Зубов в возрасте 18 лет был досрочно произведён в мичманы, выпущен из кадетского корпуса и направлен в 14-й Балтийский флотский экипаж для прохождения кратких курсов артиллерийского и минного дела.

«Твёрдого характера и сильной воли. Легко подчиняет своему влиянию товарищей. Чрезвычайно правдивый и разумно откровенный. Добрый и услужливый, но с сохранением своего достоинства. Товарищ в лучшем смысле слова. С прекрасными способностями и достаточно трудолюбив», — говорилось в выпускной характеристике Зубова.

В дальнейшем молодой мичман получил последовательно два назначения: на броненосец «Орёл» и на миноносец «Блестящий». В составе команды последнего Зубов совершил переход на Дальний Восток для участия в Русско-японской войне.

27 мая 1905 года «Блестящий» вступил в Цусимское сражение. Вскоре корабль получил пробоину и потерял ход, но, несмотря на это, его команда пыталась спасать моряков с погибшего броненосца «Ослябя». Разрыв вражеского снаряда убил командира «Блестящего» Александра Шамова и тяжело ранил вахтенного начальника — мичмана Николая Зубова. В итоге получивший серьёзные повреждения броненосец был затоплен, а его команда (включая Зубова) на борту миноносца «Бодрый» прибыла в Китай, где её интернировали местные власти.

Спустя полгода вылечившийся Зубов вернулся в Россию, где его наградили орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 4-й степени. В 1907 году он получил звание лейтенанта, а год спустя поступил в Николаевскую морскую академию, которую окончил по гидрографическому отделу.

Николай Зубов © Wikimedia commons

Безупречно исполнявший свои обязанности молодой офицер в 1912 году был произведён в старшие лейтенанты и направлен на судно «Бакан», охранявшее российские морские промыслы на Севере. Во время похода Зубов принял участие в мензульной съёмке северных окраин России, что, по мнению историков, во многом предопределило его последующие интересы.

Боевые ранения негативно сказались на здоровье Зубова — он страдал от головных болей и быстро уставал, что вынудило его в 1913 году выйти в отставку с военной службы.

Война и наука

После отставки Зубов устроился в отдел торговых портов Министерства торговли и промышленности, где занялся созданием портовой гидрометеорологической службы. В 1914 году он прошёл стажировку в институте геофизики в Бергене (Норвегия). По возвращении в Россию он читал лекции по гидрологии и тактической навигации.

Но гражданская служба Зубова продлилась недолго. После начала Первой мировой войны он вернулся на военно-морской флот и осенью 1914 года был назначен командиром миноносца «Послушный».

В 1915 году Зубова перевели на должность флагманского штурманского офицера в штаб начальника дивизии подводных лодок Балтийского моря, а затем в штаб командующего флотом. Его быстро повысили в звании до капитана 2-го ранга, а за участие в захвате вражеского парохода наградили орденом Святой Анны 3-й степени. В 1916 году он стал командиром эсминца «Мощный».

В годы Гражданской войны Зубов был мобилизован в колчаковские войска и командовал броневым железнодорожным дивизионом. Однако в боевых действиях в рядах Белого движения участия не принимал, был взят в плен Красной армией и перешёл на её сторону.

В 1920 году Зубов стал начальником учебного отдела штаба Управления военно-морских сил РККА. Некоторое время он также работал в наркомате просвещения и Госплане СССР, преподавал тактику в Военно-морской академии. В дальнейшем Зубов стал сотрудником Плавучего морского научного института (Плавморнина). В 1923 году он вошёл в состав экспедиции на научно-исследовательском судне «Персей», возглавив проведение гидрологических работ. Но в 1924 году ему припомнили белогвардейское прошлое, уволили со службы и отправили на четыре года на поселение в город Чердынь.

В 1930 году Зубов стал профессором и был принят на работу в Московский гидрометеорологический институт, в котором создал и возглавил первую в СССР кафедру океанологии. Год спустя он стал учёным секретарём Советского национального комитета по проведению второго Международного полярного года.

Первое советское экспедиционное судно, двухмачтовая деревянная шхуна «Персей». РИА Новости

В 1932 году Николай Зубов на маленьком деревянном моторном боте «Николай Книпович» впервые в истории обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа. А в 1935 году стал научным руководителем экспедиции на ледокольном пароходе «Садко», который достиг рекордной северной широты в свободном плавании. По результатам экспедиции были нанесены на карту обширное мелководье Садко и остров Ушакова, обнаружены в промежуточных слоях тёплые воды атлантического происхождения.

Зубов совмещал практические и теоретические исследования. В 1930-е годы он внёс значительный вклад в изучение морских льдов, представлявших серьёзную угрозу для судов на Северном морском пути. Несколько десятков опубликованных им работ представляли как научный интерес, так и значительную практическую ценность. Поэтому в 1937 году ему без защиты диссертации была присвоена учёная степень доктора географических наук. Год спустя Зубов опубликовал свою первую крупную монографию «Морские воды и льды», на долгие годы ставшую учебником для специалистов-океанологов.

Наука против нацизма

После начала Великой Отечественной войны Московский гидрометеорологический институт был эвакуирован в Среднюю Азию. Однако прошедший уже три войны Зубов уезжать в тыл отказался. Несмотря на то что 56-летний профессор по возрасту не подлежал мобилизации, он дежурил на московских крышах и тушил зажигательные бомбы.

Из-за возраста Зубову отказывали в призыве в ряды военно-морского флота, пока он не передал свою просьбу через Героя Советского Союза Константина Бадигина лично наркому ВМФ Николаю Кузнецову. Тот знал о заслугах Зубова и приказал назначить его на должность начальника штаба ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. В дальнейшем он стал офицером для особых поручений при военном совете Северного флота.

«Огромная работа была проделана Зубовым по составлению ледовых прогнозов, расчёту прочности льда, созданию железнодорожных и гужевых переправ по льду, обеспечению проводки конвоев. Именно Николай Зубов был ответственен за прокладку рельсового пути по льду Северной Двины, когда в Архангельск прибыл первый союзный конвой с танками и самолётами для Красной Армии», — рассказал в интервью RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов.

В 1943 году Зубов был повышен в звании до капитана 1-го ранга и назначен помощником начальника Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) по научной части. А год спустя стал директором недавно созданного Государственного океанографического института (ГОИН) и написал новую монографию «Льды Арктики», которая, по мнению экспертов, сохраняет свою научную актуальность даже в наши дни.

Николай Зубов © Wikimedia commons / Почта России

По словам председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, научные знания Николая Зубова сыграли серьёзную роль в успехах советских войск в ходе боевых действий на Севере. За свои заслуги в борьбе с нацизмом учёный был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Советского Заполярья».

В мае 1945 года Николаю Зубову было присвоено звание инженер-контр-адмирала. По окончании войны он совмещал служебную и научную деятельность, продолжал работу над новыми книгами и ледовыми прогнозами для Главсевморпути и даже находил время лично участвовать в экспедициях с использованием авиации.

В 1948 году Николай Зубов вышел в отставку, полностью посвятив себя научно-педагогической деятельности. По его инициативе на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова была организована кафедра океанологии, где он стал преподавателем.

В послевоенный период профессор Зубов выпустил несколько монографий: «Основы учения о приливах Мирового океана», «Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов», а также «Океанологические таблицы». Он заложил основы учения о вертикальной циркуляции вод и о происхождении холодного промежуточного слоя в море, разработал способ вычисления уплотнения вод при их смешивании и сформулировал закон дрейфа льдов по изобарам. В 1960 году Зубов был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Умер Николай Зубов 11 ноября 1960 года в Москве. Его имя было присвоено Государственному океанографическому институту, который он возглавлял, мысу на архипелаге Новая Земля, заливу в море Моусона и ряду советских и российских судов. В честь выдающегося океанографа в 2019 году на петербургском судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» был заложен новый патрульный ледокол «Николай Зубов».

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» РИА Новости © Михаил Климентьев

По словам Станислава Давыдова, исследования Зубова способствовали освоению Севморпути, поэтому их геополитическое значение по сей день сложно переоценить.

«Зубов сделал неоценимый вклад в науку. Такие люди, как он, являются честью и гордостью нашего Отечества. Он подготовил целые поколения учёных и военнослужащих, и память о нём служила им маяком», — подытожил Давыдов.

Источник: https://nstarikov.ru/neocenimyj-vklad-v-nauku-kak-nikolaj-zubov-na-desjatiletija-predopredelil-izuchenie-arkticheskih-morej-115761