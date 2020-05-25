Наука на войне: как разработки советских ученых приближали победу

Война с первых же своих дней определила направления работ советских ученых. Уже 23 июня 1941 года на расширенном внеочередном заседании Академии наук СССР было решено всем ее отделениям перейти на военную тематику и обеспечить всем необходимым коллективы, которые работали бы для армии и флота.

В числе основных направлений работ были определены решение проблем, имеющих оборонное значение, поиски и конструирование средств обороны, научная помощь промышленности, мобилизация сырьевых ресурсов страны.

