Последний поход. Реквием бронепоезду «Комсомол Чувашии»

Об этих железных бойцах Великой Отечественной мы вспоминаем нечасто, а ведь они сыграли важнейшую, без преувеличений героическую роль в рельсовой войне, спасая и воинские эшелоны, и поезда, перебрасывавшие оружие. Трудно переоценить значение бронепоездов и для противовоздушной обороны. Они защищали магистрали от налётов. В том, что гитлеровцам не удалось парализовать работу советских железных дорог, немалая заслуга броневых составов. И инженеров, которые их создавали, учитывая условия современной войны. Да, бронепоезд может действовать только там, где есть железнодорожный путь. Но всё равно он был грозной крепостью на колёсах.

Строили его, как водится, всем миром. Это был подарок республики фронту. Деньги на чудо железнодорожной техники собирали по предприятиям, по колхозам. Люди, отказывавшие себе во всём, давали по рублю, по десятке – чтобы укрепить Красную армию, в которой сражались их сыновья…

Получился боеспособный, добротный бронепоезд – гроза немецких танков и самолётов. Его ждали на многих фронтах, на многих магистралях. И он вполне соответствовал своему названию: половина его личного состава были комсомольцами родом из Чувашии.

Боевое крещение «крепость на колёсах» получила под Москвой – там из зенитки «Комсомола Чувашии» был сбит первый немецкий самолёт. И далее – почти каждый день боевые манёвры, каждую неделю – сражения. Подбитые истребители и танки, уничтоженные немецкие диверсионные группы.

В начале мая 1942 года дивизион выехал в распоряжение Южного фронта. Боевые действия велись на Юго-Восточной железной дороге под Ростовом-на-Дону и дальше к югу. Летом 1942 года в районе Ростова-на-Дону бронепоезд выдержал налёт 50 гитлеровских самолётов – и, благодаря умелому маневрированию, выжил.

Немцы рвались на Кавказ, к бакинской нефти. Судьба войны ещё не была решена. Если бы гитлеровцам удалось удержаться в Сталинграде и подойти к столице советского Азербайджана – в войну против Советского Союза могли бы включиться и Япония, и Турция. На Северо-Кав­каз­ском фронте оказался и бронепоезд. В районе станции Брюзовецкой бойцам «Комсомола Чувашии» удалось уничтожить немецкий десант.

01.02.1941 Комсомольцы сдают деньги на постройку бронепоезда для защитников Москвы. Фотография из фонда Центрального государственного архива кинофотофонодокументов. РИА Новости / РИА Новости

Оружия и боеприпасов не хватало. Великое сталинградское противостояние только начиналось.

Когда немцы прорвались на кавказскую горную гряду – бронепоезд помогал эвакуировать мирное население в безопасные районы. И снова, и снова бил захватчиков. В истории войны остался героический бой возле станции Кущёвская, когда отряд старшего машиниста Н. Козлова, прорвавшись на дрезине на станцию, занятую немцами, разгромил вражеский отряд. В тех боях на южных рубежах страны артиллеристам бронепоезда удалось уничтожить несколько десятков немецких танков.

При движении от Тихорецкой к Сальску бронепоезд попал в критическую ситуацию. Немцы перерезали путь. Впереди – разрушенный мост и превосходящие силы противников. Последний приказ Ставки Северо-Кавказского фронта от 5 августа 1943 года был таков: «Боеприпасы израсходовать. Всё носимое вооружение взять с собой, затворы пушек утопить в водоёмах, а бронепоезда взорвать». Двигаться вперёд – смерть, а бронепоезд достанется врагу. Этого нельзя было допустить. Последней операцией «Комсомола Чувашии» стало самоуничтожение. Этот приказ бойцы выполнили безукоризненно.

Бронепоездники, которые вышли из окружения, были зачислены в разные войсковые соединения и продолжали сражаться с гитлеровцами. Для них война продолжалась.

Что ещё осталось от легендарного бронепоезда? Осталась зарисовка – подробная, панорамная. Работа замечательного художника Никиты Кузьмича Сверчкова (1891–1985), видевшего этот состав воочию. 1942 год. На полотне это боевое подразделение – как живое. Эта картина стала настоящим реквиемом бронепоезду-герою. Трудно смотреть на неё безучастно: ведь мы знаем о трагической судьбе «Комсомола Чувашии». Жители окрестных посёлков встречают бронепоезд на санях, на конях, на лыжах. Его строили всем миром – и всем миром поддерживали, снабжая бойцов продовольствием и горючим. Под хмурым зимним небом они готовятся к походу, который может оказаться последним.

В ТЕМУ

Без бронепоездов и без железнодорожной артиллерии невозможно представить войну на стальных магистралях. А она шла с первого до последнего дня Великой Отечественной – и завершилась в Германии и Чехии. Единственным довоенным предприятием, специализировавшимся на строительстве бронепоездов, был брянский завод «Красный Профинтерн». Он оказался в эвакуации. Наладить работу в прежнем масштабе на новом месте не удалось. Тем более что армии требовалось гораздо больше бронепоездов, чем прежде. И их стали строить на десятках вагоноремонтных заводов и в железнодорожных депо. Появились технологии ускоренного переоборудования составов в бронепоезда. Свою модель бронепоезда, получившую массовое распространение, предложил известный конструктор Лев Сергеевич Лебедянский. В первые годы войны бронепоезда погибали десятками. Погибали героически, успев нанести урон врагу. Зато в 1944 и 1945 годах, когда наша авиация стала господствовать в воздухе, армия надёжно защищала свои броневые составы. И броневые дивизионы больше не теряли составов. С ними Красная армия пришла к Победе.

8 мая 2009 года, в преддверии празднования 64-й годовщины Великой Победы, в Белоглинском районе открыли памятную мемориальную доску бронепоезду «Комсомол Чувашии», погибшему в неравном бою с фашистами в годы Великой Отечественной войны возле железнодорожной станции Белоглинская. Мы склоняем головы перед героями Великой Отечественной, сражавшимися на стальных магистралях.

Обложка: Памяти героического состава посвящена картина художника Николая Сверчкова, написанная в 1943 году

Источник: https://nstarikov.ru/poslednij-pohod-rekviem-bronepoezdu-komsomol-chuvashii-115642