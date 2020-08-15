Почему Эйнштейн – вор. Расследование

ООН объявила 2005 год Годом физики в честь столетнего юбилея специальной теории относительности (СТО) Эйнштейна, чья работа "К электродинамике движущихся тел" появилась в сентябре 1905 года в немецком научном журнале "Annalen der Physik". Объявляя 2005 год годом физики, чиновники из ООН, видимо, предполагали, что он пройдет под знаком чествования "величайшего гения всех времен и народов" Альберта Эйнштейна и его знаменитой теории относительности (ТО). Однако этого не произошло. Пресса, радио, телевидение встретили юбилей ТО ледяным молчанием. Зато пользователи Интернета, заинтересовавшиеся годом физики, смогли узнать много нового о ТО и ее творце. Из книги Кристофера Джона Бьеркнеса "Альберт Эйнштейн – неисправимый плагиатор"[38] можно узнать о том, что Эйнштейн своровал основные идеи и формулы своих теорий у других авторов: идеи и формулы СТО – у Лоренца и Пуанкаре; формулу взаимопревращения массы и энергии Е=mс2 – у Дж.Дж.Томсона (Thomson, 1881) и Хэвисайда (Heaviside, 1889), а в окончательном виде – у Ди Претто (De Pretto, 1903) и П. Лебедева(1900); основную формулу общей теории относительности (ОТО) – у Девида Гилберта (Dаvid Gilbert, 1915). Украл – и выдал их за свои , поскольку в "основополагающих" статьях Эйнштейна нет ссылок на действительно основополагающие работы его предшественников. Если американский историк физики Бьеркнес скрупулезно изучил "научный" метод Эйнштейна (аннотацию к книге Бьеркнеса, а также подборку статей по теме на основных языках мира см. на сайте www.xtxinc.com, на русском см. статью В.К.Булавина "Гений всех времен" на http://www.duel.ru/199932/?32_4_1 ), то двое немецких исследователей Георг Галецки и Петер Марквардт на 276 страницах своей недавно вышедшей книги "Реквием по частной теории относительности" исполнили реквием по самой теории Эйнштейна (специальной теории относительности) (рецензию на книгу см на http://www.znanie-sila.ru/online/issue_1524.htm ). Со школьной скамьи убежденные в гениальности и истинности ТО, двое немцев в ходе многолетней исследовательской работы, выполненной с чисто немецкой педантичностью, пришли к обратному выводу: специальная теория относительности ошибочна .



Доводы в ее пользу фабриковались, возражения игнорировались, а все пять (самое большее!) попыток доказать специальную теорию относительности экспериментальным путем – провалились. Фабриковать доводы, игнорировать возражения, упрямо пропагандировать квазинаучную теорию относительности, несмотря на протесты всего научного сообщества физиков, не смог бы молодой, не имеющий университетского образования клерк патентного бюро Эйнштейн, не будь за его спиной одной из самых могущественных сил нашего времени – сионизма.



Сионисты, уже тогда контролировавшие ключевые позиции в международных финансах, медицине, средствах массовой информации, задались целью сначала "раскрутить" Эйнштейна как "великого гения всех времен и народов", а затем заставить его служить своим целям.



Как они это делали, не гнушаясь бессовестной пропагандой и даже физическим устранением научных оппонентов Эйнштейна, рассказывается в книге украинского физика Л.П. Фоминского "Чудо падения"[31] (главу вторую этой книги "Взлет и падение Эйнштейна" можно прочитать здесь http://www.ntpo.com/physics/archive/6_4.shtml).



Если сто лет назад серьезный научный немецкий журнал "Annalen der Physik" напечатал статью никому не известного клерка Эйнштейна без ссылок на предшествующие работы Лоренца и Пуанкаре, что противоречит всем правилам и законам научной этики и практики, то как, в принципе, такое могло произойти?



Если "буквально на следующий день после выхода в 1905 году номера Лейпцигского журнала "Annalen der Physik", как пишет Фоминский, "c первой статьей А.Эйнштейна по теории относительности ее полный текст был передан телеграфом по трансатлантическому кабелю в газету "N.Y.Times"(уже тогда принадлежавшую сионистам – автор), немедленно известившую мир о рождении "новой непостижимо гениальной теории", то какое это имеет отношение к собственно науке, ведь "еще читатели не успели получить журнал, еще ни один ученый не успел прочесть и оценить эту статью"?[31]



Если отрицательная рецензия Пуанкаре была отклонена и не допущена в печать редакцией журнала, а "ответственный за выбор текстов редактор журнала "Анналы физики" Пауль Друде был найден застреленным меньше чем через год после роковой для всей науки публикации" (см анонс книги немецкого ученого Петера Роша "Теория относительности принадлежит Ф.Линдеманну" на http://www.whiteworld.ru/rubriki/000108/006/02052504.htm), то какой вывод из всего этого мы можем сделать?



Только один: редакция журнала "Annalen der Phisik" была подкуплена сионистами. Обстоятельства появления на свет ТО носят криминальный характер, а Эйнштейн вошел в науку через черный ход.



Однако, быть может, ТО имеет столь высокую научную ценность, что нам следует закрыть глаза на обстоятельства ее появления? Попробуем разобраться.



Вообще говоря, ТО не является теорией в строгом смысле этого слова. Она распадается на две, по сути, независимые друг от друга части: СТО (или релятивистскую электродинамику) и ОТО (или релятивистскую теорию гравитации). Первая изложена в статье "К электродинамике движущихся тел" (1905), вторая – в книге "Основы общей теории относительности"(1916). Поскольку обе теории оказались не только независимыми, но даже противоречащими друг другу, несмотря на все потуги Эйнштейна создать общую теорию, мы будем рассматривать их отдельно.



Начнем со СТО (специальной теории относительности).

Подобно Земле древних, покоящейся на трех мифических китах, специальная теория относительности воздвигнута на трех мифических постулатах:



1) постулате относительности;

2)постулате о постоянстве и предельном характере скорости света;

3)постулате об истинности преобразований Лоренца и физических следствий из них.



Мифическими они являются потому, что никто никогда (ни до Эйнштейна, ни после, включая самого Эйнштейна) не смог их доказать. Если бы за 100 лет, прошедших со времени создания специальной теории относительности, данные постулаты были бы строго научно доказаны, они автоматически перешли бы в ранг физических законов природы, тем самым перестав быть постулатами. Однако этого не произошло.



Эйнштейн ввел (именно "ввел", а не открыл, как, например, Ньютон законы природы) в науку свои постулаты подобно Моисею, принесшему евреям свыше десять заповедей.



Первый постулат Эйнштейн придумал сам, заимствовав основную идею у Галилея, второй и третий – украл, соответственно, у Пуанкаре и Лоренца.



Причем, что очень важно, если в работах Пуанкаре и Лоренца соответствующие положения имели характер черновых рабочих непроверенных гипотез, то в статье Эйнштейна 1905 года они, словно по мановению волшебной палочки, превратились вдруг в императивные постулаты. Природе было приказано их соблюдать, а физикам – в них верить.



Несмотря на то, что природа нимало не заботится соблюдением постулатов Эйнштейна, несмотря на многочисленные возражения многих выдающихся физиков того времени, часть физиков все-таки приняла трехчленный эйнштейновский "символ веры". Так возникла ересь эйнштейнианства (по-другому – релятивизма), которая в продолжении "столетней войны" практически задушила живое дерево классической физики.



Придя к власти (как и почему – это отдельный вопрос) в академиях наук ведущих держав мира, эта воинствующая ересь постепенно установила тотальный контроль над физикой.



Тех же, кто все-таки осмеливался критиковать теорию относительности, просто сажали в "психушку". Теперь мы знаем, что подобная практика имела место не только в СССР, но и в США и Европе.



Возможно, такая ситуация продолжалась бы сколь угодно долго (господствовала же в науке неверная геоцентрическая система Аристотеля – Птолемея более 1500 лет!), если бы не создание в конце двадцатого века глобальной сети Интернет.



В течение буквально одного десятилетия свободный от цензуры Интернет оказался насыщен массой материалов на всех основных языках мира, показывающих логическую, математическую и физически-экспериментальную несостоятельность теории относительности Эйнштейна. Так что в 2005 году праздника физики уже не получилось. Восхищаться "новым платьем короля", когда уже сотни людей во всем мире прокричали, что король-то голый, было уже просто невозможно. Стало понятно, что доказать постулаты Эйнштейна уже никогда не удастся. А вот опровергнуть их – можно.

Первый постулат Эйнштейна (постулат относительности) в современной формулировке БСЭ звучит следующим образом:



"Принцип относительности – один из наиболее фундаментальных физических законов, согласно которому любой процесс протекает одинаково в изолированной материальной системе, находящейся в состоянии покоя, и в такой же системе, находящейся в состоянии равномерного прямолинейного движения. Состояние движения или покоя определяется здесь по отношению к произвольно выбранной инерциальной системе отсчета; физически эти состояния полностью равноправны."



Для того чтобы правильно понять смысл этого постулата и доказать его истинность или ложность, нужно обратиться к истории его возникновения.



Принцип относительности был введен в научный оборот Галилео Галилеем в его знаменитой работе "Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой"[13], опубликованной в 1632 году. В этой работе Галилей обосновывал новую для того времени гелиоцентрическую систему мира, опровергая аргументы сторонников геоцентрической системы (напомним, что система Аристотеля – Птолемея ставила в центр Вселенной неподвижную Землю, вокруг которой в порядке удаленности обращались Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, 1022 видимых звезды).



Среди прочих сторонники геоцентрической системы выдвигали, например, такой аргумент: "Если бы Земля двигалась по орбите и вращалась бы вокруг своей оси, то мы бы заметили это, так как вращение Земли сбрасывало с нее все предметы, а облака и птицы отставали бы от ее движения."



В ответ на это Галилей приводил пример с кораблем, равномерно и прямолинейно движущимся по глади моря.



Он писал: "Заставьте теперь корабль двигаться с любой скоростью и тогда (если только движение будет равномерным и без качки в ту и другую сторону) во всех названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего изменения и ни по одному из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит неподвижно… Бросая какую-нибудь вещь товарищу, вы не должны будете бросать ее с большей силой, когда он будет находиться на носу, а вы на корме, чем когда ваше взаимное положение будет обратным; капли, как и ранее, будут падать в нижний сосуд, и ни одна не упадет ближе к корме, хотя, пока капля находится в воздухе, корабль пройдет много пядей" [13, 147].

В общем виде Галилей сформулировал принцип относительности так: "В каюте корабля, движущегося равномерно и без качки, вы не обнаружите ни по одному из окружающих явлений, ни по чему-либо, что станет происходить с вами самими, движется ли корабль или стоит неподвижно"[13].



В современных учебниках физики принцип относительности Галилея формулируется обычно следующим образом:



"Механические явления происходят одинаково в любых двух изолированных материальных системах, движущихся равномерно и прямолинейно одна относительно другой."



Из принципа относительности Галилея следует один любопытный вывод: поскольку механические процессы в двух инерциальных (движущихся равномерно и прямолинейно) системах протекают одинаково, то мы можем "привязать" систему отсчета к любому из движущихся тел, выбрав его по собственному произволу.



Например, в случае галилеевского корабля и Земли мы можем связать систему отсчета с Землей, и тогда корабль будет двигаться относительно Земли, но мы можем связать систему отсчета и с кораблем, и тогда Земля будет двигаться относительно корабля.



Несмотря на столь явную передержку (из двух высказываний: "корабль движется относительно Земли" и "Земля движется относительно корабля" – только первое истинно), последующие поколения физиков некритически восприняли принцип относительности, и с течением времени он превратился в догму.

Однако в середине XIX века вместе с развитием электродинамики выяснилось, что применительно к электромагнитным явлениям принцип относительности не соблюдается.



Скажем, если электрический заряд покоится относительно нас, то он создает вокруг себя только электрическое поле и не создает магнитное. Если же этот электрический заряд движется относительно нас равномерно и прямолинейно, то он создает также и магнитное поле.



Другой пример. Представим, что два одинаковых электрических заряда движутся параллельно друг другу с одинаковыми скоростями. Получается, что относительно друг друга эти заряды неподвижны, и благодаря своему электрическому взаимодействию они должны отталкиваться друг от друга. Но для неподвижного наблюдателя эти два заряда будут выглядеть как два параллельных электрических тока, которые силой магнитного взаимодействия будут не отталкиваться, а притягиваться. Получается, что для электромагнитных взаимодействий состояние покоя и состояние равномерного и прямолинейного движения отнюдь не идентичны.

Если какой-нибудь научный принцип перестает соответствовать вновь открытым экспериментальным фактам, то он должен быть либо упразднен, либо ограничен той областью явлений, где первоначально он обнаружил свою справедливость.



Но если научный принцип превратился в догму, не терпящую критики, то у многих ученых возникает непреодолимое желание "согласовать" неудобные факты с этим принципом, направив тем самым науку по ложному пути.



К величайшему сожалению, именно это произошло с физикой в начале XX века. Эйнштейн в своей работе "К электродинамике движущихся тел", столетие которой ооновские чиновники попытались отметить как "год физики", обобщил принцип относительности, распространив его с механических на электромагнитные и оптические явления. В этой работе "постулат относительности" Эйнштейна формулируется так:



"…для всех координатных систем, для которых справедливы уравнения механики, справедливы те же самые электродинамические и оптические законы."

В дальнейшем Эйнштейн и его последователи-релятивисты распространили принцип относительности на все вообще физические явления.



В учебном пособии В. Акосты, К. Кована, Б. Грэма "Основы современной физики" [2] общий принцип относительности сформулирован следующим образом :



"Все законы природы должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, движущихся друг относительно друга с постоянной скоростью."[2,30]



Здесь обращает на себя внимание категория долженствования: законы физики должны быть такими, какими их хотят лицезреть господа релятивисты. Не больше и не меньше. Из-за этого определение больше походит на заклинание: "Мы не знаем, как все происходит на самом деле, но мы заклинаем именем всемогущего и всеведущего Эйнштейна, чтобы законы природы подчинялись изобретенному им всесовершенному постулату относительности!"



Но даже размноженное в миллионах экземпляров и переведенное на все языки мира, это заклинание не смогло заставить природу подчиниться постулату относительности Эйнштейна.



В самом деле, когда Галилей писал – "заставьте теперь корабль двигаться с любой скоростью" – он не мог предполагать, что во второй половине XX века появятся летающие корабли, способные разгоняться до первой космической скорости (7,9 км/с) и выводить на околоземную орбиту искусственные спутники Земли (ИСЗ). Подобным ИСЗ сегодня, например, является обитаемая Международная космическая станция (МКС). Она движется вокруг Земли на высоте 350 (км) с первой космической скоростью. Подобно галилееву кораблю, который движется вокруг Земли по водной глади океана, МКС может рассматриваться как инерциальная система отсчета (ИСО).

Теперь зададим сакраментальный вопрос: если космонавты задраят иллюминаторы станции, то смогут они определить, находится ли станция в покое на Земле либо она движется равномерно и прямолинейно по земной орбите (тот факт, что станция совершает орбитальное движение, не меняет сути дела, поскольку корабль Галилея также движется не абсолютно прямолинейно ,а по окружности земной поверхности)?



Если принцип относительности Галилея-Эйнштейна верен, то не смогут, если не верен, то, наоборот, – смогут.



Но ответ-то в данном случае очевиден: конечно, смогут! Смогут благодаря хорошо известному науке XX века, но неизвестному Галилею факту, что все материальные тела внутри МКС находятся в состоянии невесомости. Ну а в условиях невесомости все физические процессы протекают по-другому, нежели на земной поверхности: предметы, выпущенные из рук, не падают, а свободно парят в воздухе; вода не проливается и не растекается по полу, а собирается в свободно парящие шары, которые при соударении отскакивают от стен, пола и потолка станции; процесс кипения воды заметно замедляется, нежели в условиях земной гравитации; пламя свечи приобретает сферическую форму; по-иному происходят процессы плавления и кристаллизации металлов и т.д., и т.п.



Вообще, следует отметить, что в условиях невесомости не только физические, но и химические, и биологические процессы протекают не так, как на Земле, и этим занимаются соответствующие разделы наук, такие как физика невесомости, химия невесомости, биология невесомости.



Следовательно, мы больше не вправе связать систему отсчета с МКС, несмотря на то что она подпадает под критерии ИСО, и заявить, что Земля движется относительно МКС. Мы в принудительном порядке обязаны связать систему отсчета с Землей и объявить, что "МКС движется относительно Земли".



Следовательно, принцип относительности в природе не существует ни в галилеевском, ни, тем более, в эйнштейновском его понимании.



Принцип относительности Галилея был справедлив лишь как аргумент в споре со сторонниками геоцентрической системы мира, но он не может рассматриваться ни как универсальный физический принцип, каковым попытался сделать его Эйнштейн, ни как, тем более, фундаментальный закон природы, каковым объявляют его некоторые современные словари и энциклопедии.



В конце концов, даже в трюме галилеевского корабля при помощи изобретённого в ХIХ веке прибора магнетометра можно обнаружить, движется ли корабль по силовым линиям магнитного поля Земли, против, или находится в покое на якоре.

Следовательно, многовековой спор физиков о наличии или отсутствии привилегированной (ых) системы отсчета должен быть решен положительно.



Представляется, что таких систем можно насчитать четыре в соответствии с иерархическим членением космоса: планета – звезда – галактика – Вселенная. Точкой начала отсчета должен быть гравитационный центр масс соответствующей материальной системы.



Если в поле тяготения Земли точкой начала отсчета будет геометрический центр Земли, а Землю следует считать неподвижной, то в масштабах Солнечной системы уже Земля будет двигаться вокруг Солнца со скоростью 30 км/с, а Солнце – покоиться.



В масштабах галактики (Млечного пути) уже Солнце вместе со своей планетной системой движется вокруг галактического центра масс со скоростью 300 км/с, делая полный оборот за 127 млн лет.



Вопрос о центре Вселенной долгое время оставался открытым, пока в 1986 году интернациональная группа астрономов, назвавшая себя "7 самураев" (Alan Dressler, Sandra Faber, David Burstein, Roger Daivis, Donald Lynden-Bell, Roberto Terlevich, Gary Wegner) не открыла вселенский центр масс, получивший название Великий Притяжитель (Great Attractor).



Британская энциклопедия дает следующее определение Великого Притяжителя:



"Предполагаемая концентрация масс, которая влияет на движение многих галактик, включая Млечный путь. В 1986 году группа астрономов, наблюдающая движение Млечного пути и соседних галактик, заметила, что галактики движутся в направлении суперскопления Hydra-Centaurus в южном небе со скоростью, значительно отличающейся от той, которая предсказывается законом Хаббла для расширяющейся Вселенной.



Одним из возможных объяснений нарушения закона Хаббла является существование так называемого Великого Притяжителя – региона или структуры огромной массы (эквивалентного десяткам тысяч галактик), оказывающих гравитационное воздействие на окружающие галактики. Подсчитано, что Великий Притяжитель должен иметь диаметр в 300 млн световых лет, и что его центр расположен примерно в 147 млн световых лет от Земли."



Представление о Великом Притяжителе как о вселенском центре масс углубляет следующая цитата с сайта www.CyberSpace.com :



"Представляется, что Великий Притяжитель располагается в направлении созвездия Virgo. Отдельные галактики, включая Млечный путь, движутся по направлению к нему со скоростью приблизительно 700 км/с. С противоположной стороны Великого Притяжителя Самураи идентифицировали несколько галактик, движущихся по направлению к нам, что указывает на источник гравитационного притяжения как на относительно небольшой сверхмассивный объект."



Выявление вселенского центра масс говорит о том, что силы гравитационного притяжения галактик возобладали над силами инерции их "разбегания", возникшими в результате Большого взрыва. Сегодня мы наблюдаем начало процесса стягивания всей материи Вселенной в район ее геометрического центра, находящегося внутри сверхскопления Abell 3627. Когда этот процесс закончится, вместо современной нам Вселенной мы будем иметь лишь безразмерную сверхплотную "точку сингулярности" – фаза манвантары сменится фазой пралайи. А затем снова произойдет Большой взрыв…



Итак, система отсчета, связанная с геометрическим центром масс Вселенной, – это абсолютная система отсчета.



Великий Притяжитель (Abell 3627), сфотографированный телескопом Хаббла



Согласно принципу фальсифицируемости Поппера, если научная теория не находит подтверждения хотя бы в одном-единственном случае, она уже не может считаться верной и, соответственно, утрачивает статус научной теории.[24]



Мы уже рассмотрели случай, при котором не соблюдается принцип относительности Галилея-Эйнштейна. Но если неверен основополагающий принцип, то отсюда неверна и теория, несущая одноименное название.



Тем не менее, продолжим рассмотрение постулатов специальной теории относительности и рассмотрим второй ее постулат, который в формулировке самого Эйнштейна гласит: "Свет в пустоте всегда распространяется с определенной скоростью V, не зависящей от состояния движения излучающего тела".



Второй постулат Эйнштейна так же ошибочен, как и первый, – он возник как следствие неверной интерпретации опыта Майкельсона-Морли (1887). Целью этого опыта было зафиксировать движение Земли относительно неподвижного мирового эфира, который мыслился как среда распространения световых волн и рассматривался в качестве абсолютной системы отсчета. Для этого световые лучи в интерферометре Майкельсона испускались в направлении движения Земли и отражались в перпендикулярном и противоположном направлении.



Если бы эфир как неподвижная всепроникающая среда, сквозь которую движутся все небесные тела в космосе, существовал, то скорость света в направлении движения Земли была бы (V+30)км/с, а в противоположном направлении (V-30)км/с.



Однако опыт не зафиксировал какого-либо различия в скорости света в зависимости от направления распространения светового луча.



Из опыта Майкельсона-Морли следовало два безусловных вывода: 1) эфир не существует; 2) скорость света в воздухе (земной атмосфере) одинакова по всем направлениям.



Здесь следует подчеркнуть: в воздухе, а не в вакууме, как уверяет Эйнштейн! Для наглядности проведем мысленный эксперимент. На полпути между Парижем и Токио установим маяк, который периодически испускает мощные вспышки света. Несмотря на то что луч света, двигающийся по направлению к Токио (с запада на восток), совпадает с направлением движения Земли, а луч света, двигающийся по направлению к Парижу, противоположен ему, лучи света достигнут наблюдателей в Токио и Париже одновременно, поскольку земная атмосфера (как и Токио вместе с Парижем) движется вместе с Землей.



Но стоит только световому лучу вырваться за пределы земной атмосферы и направиться в сторону какого-либо небесного тела Солнечной системы (то есть из системы отсчета, связанной с Землей, перейти в систему отсчета, связанную с Солнцем), как для вычисления скорости света придется учитывать взаимное направление движения и собственную скорость источника и приемника. Это вполне очевидно, понятно и не требует дальнейших пояснений.



В 1964 году в СССР и США были проведены опыты по радиолокации Венеры, в которых участвовали две американские обсерватории (Массачусетская станция и станция в Пуэрто-Рико) и Крымская обсерватория АН СССР. В ходе экспериментов было установлено, что задержка сигнала в СССР всегда оказывалась меньше, чем в США.



Анализ, проведенный Б. Уоллесом [Spectroskopy Letters,US,V.2,361-367] показал, что на скорость прохождения сигнала накладывалась скорость вращения Земли (в то время, как в Крыму она была направлена навстречу сигналу с Венеры, в США она имела обратное направление), что свидетельствует о том, что скорость света подчиняется классическому закону сложения скоростей.



Согласно же второму постулату Эйнштейна, скорость света в космосе (в вакууме по Эйнштейну) постоянна по всем направлениям и не зависит от скоростей источника и приемника. Нелепость и абсурдность этого постулата видна с первого взгляда, а во второй половине ХХ века он был неоднократно опровергнут экспериментальными данными.



В чем причина возникновения этого абсурда? В том, что Эйнштейн абсолютно безосновательно распространил вывод о постоянстве скорости света в земной атмосфере за ее пределы (в мировое пространство).

Одновременно Эйнштейн допускает еще одну важную ошибку: из факта несуществования эфира он делает вывод, что межзвездное пространство – это пустота, вакуум.



Однако очевидность этой ошибки стала ясна лишь в 1930 году, когда практически одновременно два астронома – Трюмплер и Воронцов-Вельяминов – совершили невероятной важности открытие. Они открыли, что пространство Вселенной состоит не из пустоты (вакуума), как полагали одни, и даже не из квазиматериального эфира, как думали другие, а из вполне реальной материальной субстанции – межзвездного газа.



Древний спор о том, является ли мировое космическое пространство пустым (вакуумом) (Галилей, Ньютон, Эйнштейн и др.) или заполненным средой (пленумом) (Аристотель, Декарт и др.), разрешился в пользу последних. Мировое космическое пространство – это не вакуум, а пленум, где средой заполнения является межзвездный газ.



Трюмплер и Воронцов-Вельяминов окончательно подтвердили справедливость крылатого выражения "природа не терпит пустоты", а вакуум можно обнаружить разве что в голове Эйнштейна.



Так что же представляет из себя межзвездный газ? Межзвездный газ – это непрерывный континуум, обладающий такими физическими характеристиками, как масса, состав, плотность, температура, напряженность магнитного поля.



Вот как описывает межзвездный газ известный советский ученый И.С. Шкловский в книге "Вселенная, жизнь, разум"[33]:



"В итоге большой многолетней работы, проделанной астрономами, сейчас свойства межзвездного газа можно считать достаточно хорошо известными. Плотность межзвездной газовой среды ничтожна.



В среднем в областях межзвездного пространства, расположенных недалеко от галактической плоскости, в 1 см3 находится примерно 1 атом. Напомним, что в таком же объеме воздуха находится 2,7.10^ 19 молекул.



Даже в самых совершенных вакуумных камерах концентрация атомов не меньше, чем 10^ 3 см-3. И все же межзвездную среду нельзя рассматривать как вакуум!



Дело в том, что вакуумом, как известно, называется такая система, в которой длина свободного пробега атомов или молекул превышает характерные размеры этой системы. Однако в межзвездном пространстве средняя длина свободного пробега атомов в сотни раз меньше, чем расстояние между звездами. Поэтому мы вправе рассматривать межзвездный газ как сплошную, сжимаемую среду и применять к этой среде законы газовой динамики". [33, 33]

Итак, именно межзвездный газ является той самой средой, в которой в космосе распространяется свет. Именно ему отказал в существовании Эйнштейн, заявив в статье «К электродинамике движущихся тел»: «нельзя создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некоей среды, заполняющей все пространство»



Но если факты противоречат теории Эйнштейна, то «тем хуже для фактов», как любил говорить Эйнштейн? Или все-таки наоборот? Как тогда, например, понимать выражение «скорость света в вакууме = 299 792 458 ± 4,2 м/с», помещаемое в разделе «физические константы» в каждом учебнике и справочном пособии по физике?



А никак. В этом лаконичном выражении, как это ни странно, содержится целых 3 ошибки.



Во-первых, скорость света не является константой, о чем речь еще пойдет ниже.



Во-вторых, скорость света не может быть измерена в вакууме, поскольку вакуума в природе не существует.



В-третьих, если под термином «вакуум» понимать космическое пространство, т.е. межзвездный газ, который является средой распространения света, то здесь его скорость не будет равна той величине, которая стоит после знака равенства.



В самом деле, все опыты по измерению скорости света, за исключением опыта Рёмера 1676 г. (самого первого из них), включая последнее измерение американца Ивенсона 1972 г., результат которого и вошел во все учебники и справочные пособия, производились на земле в атмосфере.



Опыт француза Физо 1849 г. дал результат 313 300 км/с, опыт француза Фуко 1862 г. дал результат 298 000 ± 500 км/с, опыт американца Майкельсона 1926 г. дал результат 299 796 ±4 км/с (был в международных таблицах физических величин до 1973 г.), что почти полностью совпадает с результатом Ивенсона!



Однако межзвездный газ — среда более разреженная, чем воздух, поэтому скорость света здесь должна быть больше. Это аналогично тому, что в воде (коэффициент преломления 1,3), среде, более плотной, чем воздух, скорость света составляет приблизительно 225 000 км/с. Коэффициент преломления воздуха = 1,0003. Соответственно, скорость света в межзвездном газе в первом приближении составит 300 000 км/с · 1,0003 = 300 900 км/с.



Итак, если скорость света зависит от плотности среды, длины волны, а также скоростей источника и приемника света, то о какой константе может идти речь?

Также не является скорость света и предельной скоростью взаимодействий в природе. Это впервые доказал выдающийся советский ученый Н.А. Козырев.



"Весной и осенью 1977 и 1978 гг. Николай Александрович Козырев провел ряд астрономических наблюдений на 125-сантиметровом зеркальном телескопе Крымской Астрофизической обсерватории. Наблюдались 18 звезд наления в созвездиях Геркулеса и Водолея и другая галактика туманность Андромеды. В качестве принимающего устройства (датчика) в (фокальной плоскости телескопа был установлен резистор (сопротивление).



Наблюдения показали, что изменение (увеличение) электропроводности резистора происходит, когда телескоп наведен на одну из трех точек неба, совпадающую с тремя положениями какого-либо космического объекта (звезды, шарового скопления звезд, галактики), соответствующими положениям этого объекта в прошлом, настоящем и будущем.



В дальнейшем будем называть их Прошлым, Настоящим (Истинным) и Будущим изображениями объекта.



Прошлое совпадает с видимым положением объекта на небе*.



Истинное изображение отвечает положению объекта в настоящий момент времени по часам наблюдателя, т.е. собственного времени наблюдателя.



Будущее соответствует положению, которое будет занимать объект, когда к нему придет сигнал, посланнный с Земли в момент наблюдения и распространяющиися со скоростью 300 000 км/cек.



Все три изображения следуют вдоль траектории собственного движения объекта: в центре находится Истинное (Настоящее) положение, а Прошлое и Будущее располагаются симметрично по обе стороны от Настоящего, как показано на рисунке.



Ничего подобного раньше не знала наблюдательная астрономия, имеющая дело лишь с видимыми изображениями объектов. (Будем называть видимыми изображения не только в оптическом, но и в любом диапазоне электромагнитного излучения. Оно соответствует тому положению на небе, которое объект занимал в момент, когда еще только испустил сигнал, распространяющийся со скоростью света).



Для астрономов видимое положение удаленного космического объекта – это наблюдаемый с Земли его "прошлый образ" в оптическом диапазоне электромагнитного излучения.



Так что наблюдательная астрономия имеет дело с "прошлыми образами" различных объектов Вселенной – от планет до самых удаленных галактик. Но на самом деле в том месте неба этого объекта уже нет, потому что за время, пока поток фотонов летит от него к Земле, тот смещает вдоль своей траектории "собственного движения". И чем более он удален от нас, тем дольше летит к 3eмле его световой (или любой другой электромагнитный) сигнал.



Возникают вопросы: как и где найти "истинный образ" Солнца, планеты, звезды, галактики? Ведь световой сигнал от Солнца летит к Земле около 8 минут, от одной из соседних звезд – 4 года, от ближайшей галактики Андромеды – миллионы лет.



Козырев отвечает на оба вопроса: используя известные в астрономии данные о собственной скорости и направлении движения наблюдаемого им объекта, он определяет на небе точку, где тот должен находиться в момент наблюдения, и направляет туда телескоп-рефлектор (зеркальный, что очень существенно!). Инструмент оборудован так, что вместо окуляра установлен резистор, включенный в прибор (мост Уитстона), чье состояние равновесия зависит от электропроводности резистора.



Оказывается – прибор реагирует не только на видимое, но и на истинное (!) положение объекта. Значит, земной наблюдатель может получать информацию о состоянии того или иного образования Вселенной для настоящего момента времени по своим часам и фиксировать его истинное положение.



Но это еще не все! Смонтированный таким образом телескоп дает возможность получить информацию и о будущем состоянии объекта, ибо регистрирует положение, которое тот займет, когда к нему придет сигнал, как бы посланный с Земли со скоростью света в момент наблюдения.

И. Смородин

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