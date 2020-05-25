Обнаружены антитела, Шведский стон, Трансгендер рулит // Галопом по Европам #218

В этом выпуске:

- Число заразившихся в России перевалило за 350 тысяч. За сутки – плюс 8946 новых случаев;

- Медсёстры райбольницы в Башкирии написали письмо в прокуратуру после того, как их заперли на ночь в морге;

- Москвичи, оформляющие цифровой пропуск, дают разрешение на отправку рекламы в течение 10-ти лет;

- Госдеп настаивает: Россия занижает свою статистику по коронавирусу;

- Кузбасс получит 9 миллиардов рублей помощи – пообещали в правительстве;

- Рогозин пообещал защитить Луну от приватизации;

- Вслед за нефтью цены на газ тоже могут уйти в минусовые значения;

- Правительство Германии прогнозирует рекордное сокращение ВВП – минимум на 6 процентов;

- Мексика по итогам коронакризиса может недосчитаться миллиона рабочих мест;

- Швеция вышла на первое место в Европе по уровню смертности – там уже почти 4 тысячи летальных случаев;

- В Гонконге самые массовые протесты с начала эпидемии;

- В Израиле впервые в истории страны судят премьера. В воскресенье начался процесс «Израиль против Нетаньяху»;

- Во Франции первый мэр-трансгендер.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DuxiEk7tljo