Обнаружены антитела, Шведский стон, Трансгендер рулит // Галопом по Европам #218
В этом выпуске:
- Число заразившихся в России перевалило за 350 тысяч. За сутки – плюс 8946 новых случаев;
- Медсёстры райбольницы в Башкирии написали письмо в прокуратуру после того, как их заперли на ночь в морге;
- Москвичи, оформляющие цифровой пропуск, дают разрешение на отправку рекламы в течение 10-ти лет;
- Госдеп настаивает: Россия занижает свою статистику по коронавирусу;
- Кузбасс получит 9 миллиардов рублей помощи – пообещали в правительстве;
- Рогозин пообещал защитить Луну от приватизации;
- Вслед за нефтью цены на газ тоже могут уйти в минусовые значения;
- Правительство Германии прогнозирует рекордное сокращение ВВП – минимум на 6 процентов;
- Мексика по итогам коронакризиса может недосчитаться миллиона рабочих мест;
- Швеция вышла на первое место в Европе по уровню смертности – там уже почти 4 тысячи летальных случаев;
- В Гонконге самые массовые протесты с начала эпидемии;
- В Израиле впервые в истории страны судят премьера. В воскресенье начался процесс «Израиль против Нетаньяху»;
- Во Франции первый мэр-трансгендер.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам