Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Успешный опыт вьетнамских товарищей

17:51. 22 мая 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вьтенамский автор о победе над коронавирусом.

Пандемия COVID-19 продолжает бушевать во многих странах мира, однако Вьетнам упорно и решительно сражался и достиг положительных результатов в борьбе с «невидимым врагом». В стране восстанавливается социально-экономическая деятельность. Люди возвращаются к обычному ритму жизни, несмотря на многочисленные последствий пандемии. Данный успех способствует укреплению имиджа Вьетнама в глазах иностранных друзей.
«Да, да, да! Вьетнам сочинил песню о коронавирусе, которая заслуживает аплодисментов. Все любят эту песню, и она даже стала популярной на Тик Токе – социальной платформе для любителей проводить свой досуг посредством съемки видео». – Это комментарий знаменитого ведущего телеканала HBO Джона Оливера.

В настоящее время вьетнамский народ не только известен как победитель в освободительных войнах против сильных иноземных захватчиков, но и восхищает мировое сообщество успешным сдерживанием пандемии. На сайте газеты «Аргументы и факты» помещена статья под заголовком «Ей пришёл Ханой. Почему Вьетнам смог задушить пандемию в зародыше» (https://aif.ru/health/coronavirus/ey_prishyol_hanoy). Автор статьи пишет: «Может ли Россия заимствовать успешный опыт борьбы с инфекцией «вьетнамских товарищей»? Когда-то эта республика научилась у нас всему. А вот теперь, похоже, пришло наше время поучиться у Вьетнама…» В статье отмечается своевременность и эффективность реагирования Вьетнамом на пандемию, к борьбе с которой были привлечены не только медработники, военнослужащие и полицейские, но и вся политическая система и жители страны. Улицы патрулировали военнослужащие, в воздух запустили дроны с функциями электронного слежения… Разделяя данное мнение, читатель газеты Юрий Каденаций поделился своими размышлениями: «Вьетнамское Правительство не стало ждать распространения болезни на территории страны и почти сразу же ввело жесткие ограничительные меры. Считаю главной мерой, позволившей эффективно противостоять распространению вируса – была своевременность изоляции населения. Учитывая все факторы, Вьетнам выходит из войны с коронавирусом явным победителем. Не обладая огромными финансовыми ресурсами, Вьетнам использовал имеющиеся у него возможности максимально эффективно». Помимо таких решительных мер по профилактике и борьбе с COVID-19, как в других странах, Вьетнам реализовал своеобразные инициативы, в том числе идею о создании «Рисовых банкоматов», выдающих бесплатные порции риса нуждающимся, что произвело на иностранных друзей глубокое впечатление.

Человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, с восторгом получал бесплатный рис: из-за эпидемии я потеряла работу. Для нас большое счастье, что можно получить бесплатный рис из автоматизированной рисовой машины.

«Банкомат, выдающий бесплатный рис нуждающимся, – трудно поверить, но это правда. Такие рисовые банкоматы размещены во многих районах страны, чтобы помочь раздать рис людям, попавшим в сложные жизненные условия из-за пандемии». Эти слова озвучены в эфире радиостанции CNN. Сейчас эту модель можно увидеть не только во Вьетнаме, поскольку индонезийцы переняли её у нас.

Вьетнам разработал и начал производить экспресс-тесты на выявление коронавируса, которые используются не только в стране, но и экспортируются во многие страны мира. Несмотря на ограниченные ресурсы Ханой, как и прежде, проявляет высокий уровень ответственности в решении глобальных вопросов, передав в дар Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании медицинские изделия, оказав помощь соседним странам: Лаосу и Камбодже, в борьбе с коронавирусом нового типа. Г-жа Бека, которая живёт и работает во Вьетнаме более 10 лет, поделилась своими размышлениями: «Я видела много красивых поступков вьетнамцев в частности в последнее время. Вьетнамцы не только хорошо относятся друг к другу, но и совершают добрые дела по отношению к людям из других стран, таких как США, Италия… Это воодушевило меня. Чем дольше я здесь живу, тем лучше понимаю вьетнамцев и историю Вьетнама. Я поняла, почему Вьетнам победил во многих войнах, хотя он был слабой стороной. Одной из причин стал тот факт, что в вашей стране много талантливых руководителей. Я также очень восхищаюсь патриотизмом вьетнамцев. Я запомню все ваши добрые поступки».

Эффективно сдерживая пандемию, Вьетнам не отказывается от возвращения своих граждан из стран, охваченных коронавирусом. В последние дни постоянно выполняются спецрейсы для доставки вьетнамцев из-за границы на Родину. В условиях пандемии вернуться на безопасную Родину желают многие вьетнамцы, проживающие за рубежом. Чан Хай Иен, вышедшая замуж за россиянина, поделилась своими размышлениями: «У нас сейчас в России очень сложная ситуация с пандемией COVID-19. Я очень рада, что мои родные во Вьетнаме здоровы, живут спокойно. Благодаря мерам, предпринятым государством для борьбы с эпидемией, уже стало возможным отменить карантин. Я очень хочу вернуться во Вьетнам, но из-за личной проблемы у меня не получается вернуться домой. Надеюсь, что в ближайшее время я всё же смогу вернуться».

То, что сделал Вьетнам, сильно удивило многие государства, страдающие от коронавируса. Почти целый месяц в стране не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом. Всего только 288 заболевших, среди которых 260 выздоровели. Нет ни одного случая с летальным исходом.

Можно сказать, что национальная сплочённость, забота о своих соотечественниках и ответственность перед мировым сообществом являются ключевыми факторами успеха Вьетнама в борьбе с COVID-19. Это, безусловно, способствует укреплению имиджа и позиции Вьетнама на мировой арене.

https://vk.com/wall-156278021_13016 – цинк

PS. Между тем, у нас Путин анонсировал 2-ю волну коронавируса этой осенью.
У нас в Крыму Аксенов объявил, что туристический сезон в привычном виде вряд ли состоится и точных сроков открытия полуострова не назвал. У нас блокпосты на въезде в город также пока сворачивать не собираются, даже несмотря на некоторые послабления.

PS2. Хех, а в Москве Собянин заявил, что надо продлевать режим самоизоляции и режим пропусков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5888981.html

Метки: азия, аксенов, вьетнам, коронавирус, медицина, Россия, социализм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Институты новых религий как инструмент управления обществом
... призвана обеспечивать структуру французского управления вьетнамским обществом «изнутри», в частности,..., Э. Лэнсдейл, имел вполне успешный опыт использования суеверий местного населения на...патруль повстанцев нашел тело пропавшего товарища, у него не было ...
Массовое убийство в коммуне Джонстаун: американская технология лжи
... которую товарищ Джонс организовал здесь, в Гайане, представляет собой успешную попытку создать...же скрученных в судорогах жертв, опять началась паника, раздались выстрелы. ... на «самоубийство» гибель жителей вьетнамской деревни Сонгми или жертв сионистов...
Как Сталин в Китай инвестировал
...через связи китайских и вьетнамских коммунистов. Культурная экспансия... рассмотрение более опытным товарищам. При помощи СССР...государственной экономикой. Этот опыт и управленческие (менеджерские)... наработаны в ходе успешной форсированной индустриализации, в...
Михаил Задорнов. Корень Ра
...аргументацию по Ра и товарищ Задорнова доктор филологии Александр... желании повторить рискованный опыт по публичному опровержению ..., warna – цвет, fajar – рассвет, Вьетнамские: trăng – луна, trời – небо...., в своё время успешно травивших Михаила Задорнова. ...
Война под чужим именем. Кем на самом деле был летчик Ли Си Цын?
... 700 человек. Подвиг товарища Фынь По В ноябре.... Это стало началом успешной боевой работы советских летчиков...летчиков, имевших или фронтовой опыт, или хорошо освоивших ...группа ВВС, занимавшаяся подготовкой вьетнамских пилотов. Официально советским летчикам...
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
... Сх, м 6. Этих товарищей, которые так поступают, жгут...«фейсом об тэйбл», опять стали очень актуальными разговоры...постепенно остепенились, очухались от вьетнамского синдрома и стали отцами семейств...случае может поставить себе успешный выпускник, не получивший ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)