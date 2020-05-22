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Подписан контракт на 2 УДК для ВМФ РФ

15:57. 22 мая 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Зимой уже анонсировали https://colonelcassad.livejournal.com/5584555.html постройку двух крупнотоннажных УДК, правда тогда писали о дате закладки кораблей к 9 мая 2020-го года.
Теперь уже ТАСС сообщает, что военные официально подписали контракт и вертолетоносцам на отечественном флоте быть.

Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Контракт подписан, его общая стоимость – около 100 млрд рублей. Закладка кораблей должна состояться в ближайшие недели", – сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации о контракте. В пресс-службе завода "Залив" сообщили ТАСС, что предприятие технически готово построить вертолетоносцы в интересах ВМФ России, но отметили, что не имеют информации о сделке и сроках закладки кораблей.
Как сообщали ранее источники ТАСС в судостроительной отрасли, водоизмещение кораблей нового для отечественного флота класса составит 25 тыс. тонн, максимальная длина – около 220 метров. Один российский УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морских пехотинцев. \
Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. морских пехотинцев; они оснащены доком для катеров, транспортируют бронетехнику. Корабли этого класса ранее в РФ, а до этого в СССР не строились.

https://tass.ru/armiya-i-opk/8535627 – цинк

Как уже отмечалось ранее, один из этих кораблей (с предположительным названием "Севастополь") должен остаться на Черном море, где он будет крупнейшим кораблем Черноморского флота.
Также это позволит загрузить керченский "Залив" работой на ближайшие годы.
Ну и само собой, появлением этих кораблей позволит РФ расширить возможности для операций в Средиземноморье.
Но сначала их еще надо построить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5888571.html

Метки: вертолетоносцы, керчь, крым, Россия, удк, флот, черноморский флот

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