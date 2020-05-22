Что из себя представляет структура Ришат?

Здравствуйте. Попались в интернете очень красивые фотографии структуры Ришат из космоса. Очень похоже на след от удара метеорита. Моя догадка верна?

Структура Ришат (Гальб эр-Ришат) — огромное геологическое образование в пустыне Сахара. Её также называют «Глаз Сахары» или «Око Пустыни». Благодаря своей примечательно форме и красоте оно привлекает интерес как учёных, так и обывателей. Давайте разбираться вместе.

Структура Ришат. Часто это изображение выдаётся за вид из космоса, но на самом деле структура Ришат так из космоса не выглядит. На данном изображении различные горные породы показаны различными цветами для наглядности.

Структура Ришат имеет около 50 километров в диаметре и представляет собой концентрические круги выступающего из под песка камня и других осадочных пород. Считается, что она была обнаружена из космоса астронавтами Gemini-4, хотя на самом деле объект был известен французским геологам еще в 19-м веке, но так как с поверхности оценить форму и великолепие этой структуры довольно сложно, она не привлекала особого внимания до 60-х годов прошлого века.

Структура Ришат. Вид с самолёта

Гипотезы происхождения

За многие годы изучения данной структуры появилось множество гипотез, как научных, так и нет о том, как же она возникла. Сперва коротко пройдёмся по ненаучным гипотезам.

1. Древний город атлантов

Такую гипотезу выдвигают некоторые авторы псевдонаучных книг. Никаких сколько-нибудь убедительных аргументов они, разумеется не приводят.

Согласно Платону города атлантов имели форму концентрических кругов. Видимо эта аналогия натолкнула некоторых людей на данное предположение

Эта гипотеза противоречит как данным археологических раскопок не обнаруживших на территории структуры ничего серьёзнее орудий раннего палеолита, так и первоисточнику мифа об Атлантиде — диалогам Платона.

Рубило Ашельской культуры аналогичное найденным на структуре Ришат

Ведь действительно, по Платону Атлантида — это остров.Кроме того, не понятно зачем атлантам строить огромный город (по площади больше Москвы например) посреди пустыни.

2. Древний карьер по добыче полезных ископаемых.

Эта гипотеза имела бы под ногами хоть какую-то почву в случае, если структура Ришат была бы впадиной однако на самом деле все наоборот. Ришат представляет собой поднятие земной коры — т.н. геологический купол, а вовсе не впадину. Впрочем поднятие центра структуры по сравнению с её краями составляет всего несколько десятков метров. Благодаря тому, что структура Ришат возвышается над поверхностью её и не занесло песком.

Современный карьер

Я уже молчу о том, что её размеры в десятки раз превышают размеры крупнейших современных карьеров. Непонятно зачем древним людям огромное количество материала посреди пустыни. Никаких огромных древних построек потребовавших бы гигантское количество камня поблизости нет.

3. Место посадки инопланетного корабля

Аргументация у этой идеи чудесная — летающие тарелки круглые. Структура Ришат тоже круглая — стало быть это след от приземлившейся гигантской тарелки.

Черт их инопланетян и их инопланетные технологии знает, конечно, но вообще идея садить на планету с плотной атмосферой огромный космический корабль выглядит довольно глупо. Кораблю гораздо логичнее остаться на орбите, а на планету спустить посадочный челнок.

От ненаучных гипотез перейдём к научным.

5. Ударный кратер

Гипотеза о том, что Ришат является следом от падения метеорита была выдвинута сразу после того, как её заметили с орбиты. Уж слишком характерная форма. Тем более, что астронавты Gemini-4 как раз и искали ударные кратеры на поверхности Земли, которые могут быть не вполне очевидны.

Кратер Берринджера в США

Однако если бы Ришат действительно была бы кратером, то на её поверхности неизбежно были бы найдены геологические породы характерные для импактных кратеров, но ничего похожего найдено не было. Поэтому данная гипотеза была отвергнута как неподтверждённая. 6. Вулканическая гипотеза Данная гипотеза предполагает. что структура Ришат образовалась в результате древнего извержения вулкана. В её пользу говорит то, что поверхность Ришат действительно состоит преимущественно из вулканических горных пород. Однако странным является отсутствие крупного возвышения из вулканических пород в месте предполагаемого возвышения. На данный момент большинство учёных считают данную гипотезу ошибочной. 7. Современная гипотеза Согласно современным представлениям формирование Ришат началось около 100 миллионов лет назад, когда сверхконтинент Пангея разрывался на части тектоникой плит, в частности от Африки отделялась Южная Америка.

Ришат находится в относительной близости от места разделения Южноамериканской и Африканской плит.

Магма из глубин Земли под тем, что в будущем станет Ришат, начала прорываться к поверхности, но земная кора оказалась слишком прочной в этом месте и поэтому магма только слегка приподняла её словно прыщик на поверхности кожи. Такое поднятие называют геологический купол.

По мере поднятия свода купола в приподнятой земной коре происходили разломы, вызванные растяжением. Ведь кора земли — вовсе не так эластична как кожа.Эти разломы, как раз и имели форму концентрических окружностей, образовавших структуру Ришат. Дальнейшее — результат эрозии и выветривания в течение десятков миллионов лет.

Авторы: к.т.н. Петров А.В., астрофизик Карасенко Ф.В.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/deep_cosmos/chto-iz-sebia-predstavliaet-struktura-rishat-5eadc132cbbbe856be5d61d2