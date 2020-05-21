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Уволить за 60 секунд, Косите траву, Святая медпомощь // Галопом по Европам #216

20:35. 21 мая 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 8849 заболевших, кривая идет на спад уже 10 дней;
- Новые обращения от врачей в связи невыплатой компенсаций;
- Во всем мире заболевших – уже 5 миллионов, умерших почти 330 тысяч;
- США зарезервировали около трети вакцин, над которыми пока еще работает англо-шведская АстраЗенека;
- Известия со ссылкой на источник в правительстве рассказывают о новой инициативе по борьбе с безработицей;
- Увольнять станет еще проще. Срок уведомления сотрудников может быть сокращен с двух месяцев до двух недель;
- Количество жалоб в трудовую инспекцию за время карантина в России выросло втрое;
- На фоне кризиса люди бегут из городов;
- Российские авиаперевозчики против рекомендаций Роспотребнадзора, согласно которым во время эпидемии салоны лайнеров можно заполнять максимум наполовину;
- Правительство ищет способы организовать продажи Суперджетов;
- Коронавирус может вернуть на российские прилавки санкционку;
- Форбс обновил список самых богатых российских наследников;
- Против Порошенко завели уголовное дело;
- Вашингтон планирует продать Тайваню корабельных торпед на 180 миллионов долларов.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fW7lup64DXA

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