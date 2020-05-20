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В какие приметы верили советские солдаты на Великой Отечественной войне? Суеверия и приметы .

14:19. 20 мая 2020 176 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pZs5Lrs7NLM

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