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Германия на 20 лет вывела “Газпром” из под действия Газовой директивы ЕС

18:53. 20 мая 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Регулятор ФРГ освободил «Северный поток» от норм Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.
Согласно решению регулятора, освобождение от конкретных норм применяется к участку трубопровода на территории ФРГ, включая территориальное море.
Отмечается, что оно действует в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике — 12 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.

https://russian.rt.com/business/news/748235-germaniya-severnyi-potok-direktiva – цинк
https://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/press-relizy/podtverzhdena-rol-severnogo-potoka-v-obespechenii-nadezhnosti-energosnabzheniya-evropy-513/ – официальное заявление на сайте NS AG

Продолжаются забавные бодания зависимой от США брюссельской бюрократии с бюрократией немецкой, которая под давлением крупного немецкого бизнеса, пытается снимать те препятствия для строительства "СП-2" и позиций Газпрома в Германии, которые один за другим воздвигают США.
Фактически, атлантические структуры ЕС говорят одно, а Германия другое. Это обеспечивает продолжение боданий вокруг достройки "СП-2", но Германия в очередной раз показывает, что готова конфликтовать с решениями Брюсселя и США ради "СП-2", так как крупный немецкий капитал (который не может игнорировать Меркель), заинтересован в реализации этого проекта. И экономические выгоды Германия явно ставит выше американских хотелок, во всяком случае до того момента, пока США не переходят к языку прямых угроз и шантажа.
Теперь мячик на стороне США, они наверняка постараются что-то предприниять, дабы это решение Германии не привело к автоматической достройке СП-2 (потому что AG NS будет требовать распространения этого решения не только на СП-1, но и на СП-2) и не дезавуировали те препятствия, которые уже были созданы для его достройки.

"Черский" с грузом труб уже стоит в немецком порту и ждет возобновления строительства. Есть проблема с страховкой груза, так как европейские компании в ужасе перед американскими санкциями и отказываются влезать в это дело.
Так что борьба за оставшийся кусок трубы будет жаркой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5883516.html

Метки: "северный поток", газ, газпром, Германия, Россия, США

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