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5 городов России, восхитивших Forbes. Что они не разглядели

19:18. 20 мая 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

На днях в американском издании Forbes вышла статья под названием «Пять российских городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы». Мы не знаем, по каким критериям автор выбирал эти города, но согласны с тем, что они действительно достойны внимания. Вот только причины мы бы выделили немного другие. Расскажем в этом выпуске то, чего не разглядели или не захотели увидеть американцы.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jADFgB85Hcw

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