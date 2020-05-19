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Р.Рождественский “На Земле безжалостно маленькой”. Читает Валя Карманов (1973)

18:00. 19 мая 2020 10 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Приглашаются на главную роль… Р.Рождественский "На Земле безжалостно маленькой". Читает Валя Карманов

 
Полностью фильм "Приглашаются на главную роль…" здесь https://youtu.be/arhcG5eNUrw
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Год производства: 1973 
 
Валя Карманов читает стихотворение о войне Роберта Рождественского "На Земле безжалостно маленькой…"
 
Фрагмент документального фильма "Приглашаются на главную роль…" о кинопробах среди детей на роль в фильме "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", которые проводил  режиссер Ролан Быков на киностудии "Мосфильм".
#ТОЭкран, 1973
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IUIF5p98I3s

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