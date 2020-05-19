Путин подводит итоги по выплатам денег врачам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент России Владимир Путин начал видеосовещание с членами правительства и главами регионов, на котором будут подведены итоги по выплатам денег, положенным российским медикам за борьбу с эпидемией коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе президент разнёс чиновников, которые допустили задержки обещанных апрельских выплат.

Сегодня, открывая совещание, Путин напомнил, что средства в полном объёме нужно было выплатить к 15 мая, но их получили далеко не все медики.

В ряде регионов выплаченные суммы были совсем не теми, о которых говорилось на совещаниях у президента, отметил российский лидер.

ОБНОВЛЕНО

Доплаты за работу с коронавирусными больными уже получили более 30 тыс. врачей и более 77 тыс. среднего медперсонала. Об этом Владимиру Путину сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

Читайте также: Интервью со Стрелковым: Радикалы протестуют у офиса Гордона, СБУ обещает проверку (ФОТО, ВИДЕО)