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Как блокируют развитие детей

10:01. 18 мая 2020 187 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Как дети воспринимают два месяца дистанционного образования? Сколько человек должно быть в классе? Почему власти умные не нужны? Что такое "семейное образование"? Для чего музыкантам и спортсменам нужна культура? Почему современные школьники не понимают причинно-следственные зависимости?

Youtube-канал "Сталинград": https://www.youtube.com/channel/UCntR...

Источник: https://youtu.be/1nyxSmRVdsM

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 25 13
    РеМи 18 мая 2020 в 11:40

    Абсолютно согласна с опытным педагогом. И все родители и всё старшее поколение – тоже. Надеемся что власть придёт в сознание и к сентябрю вернётся нормальное (улучшаемое по мере возможности) образование! Неужели у “умников” от власти нет детей и внуков? Вероятно – они выросли у них, а сами они деградируют в мыслительной деятельности – в угоду насаждаемой с запада парадигмы о выращивании неучей – роботов и рабов.

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    -1
    • 17752 1246
      РусофилРеМи 18 мая 2020 в 12:22

      Есть ШАНС….
      ШАНС для Не кретинов СПАСТИ своих детей ОТ ГОСУДАРСТВА……
      Но те кому тоже в детстве вынесли мозги верой в кломмунизм это не поймут.
      Ну и +
      + активизировались те кто ТЕРЯЮТ ВЛИЯНИЕ НА чужих ДЕТЕЙ.
      Тут и Грефа можно вспомнить.
      Если населения начнёт ПОНИМАТЬ происходящее им станет невозможно УПРАВЛЯТЬ.
      Потому только в ШКОЛУ и там деток сделают такими как все
      **********

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  • 987 837
    Werwolf 18 мая 2020 в 11:42

    какой-то психолог ненаблюдательный! нынешним детям общения в соцсетях и мессенджерах вполне достаточно, я не вижу,чтоб они сильно переживали по этому поводу. и учёная мадам пропускает текущую ситуацию через призму своих взглядов и своего вИдения атмосферы детского коллектива, загоняя в эти рамки ВСЁ!!! сразу видно,что с детьми она не работает и толком не общается, ситуация в подавляющем большинстве случаев гораздо хуже.

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    1
  • 987 837
    Werwolf 18 мая 2020 в 11:57

    “Они”, по словам учёной дамы – это мы в детстве,и чем старше человек – тем больше он забывает,каким был сам, и судит о детях с позиции сформированного взрослого человека, а если напрячься и вспомнить? Какие причинно-следственные связи? какое логическое мышление?! да вы во многом отставали по уровню развития, эрудиции,гибкости мышления от современных детей! о каких умных людях у власти идёт речь? а ведь подавляющее большинство их как раз в то время и воспитывались,когда было якобы “нормальное” образование.
    На учителей прошу бочки не катить!!! Мы во многом самостоятельны, и на учебники многие из нас не полагаются ввиду их …гм..несовершенства, во всяком случае – меня в старшей школе никто не ограничивает, может, это только в Беларуси? или в начальной школе сложно без учебных пособий? в таком случае российским коллегам сочувствую!

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    1
  • 8473 6733
    Айва 18 мая 2020 в 12:56

    Бабушка, как психолог, помешана на общении. Это фигня. И по телефонам, и вживую прекрасно общаются.

    Главное – это про учёбу. Моя козища, делала задания не по всем предметам, что нравится – делала, а что не нравится – задвигала. Набрала двоек за несданные задания, получила знатных кренделей, сейчас почти всё уже исправила. Родня говорит, что надо контролировать, а я никогда своих не контролировала, меня никто не контролировал, мне дико ходить и своё жало совать. Человек должен сам свои дела справлять.

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    • 17752 1246
      РусофилАйва 18 мая 2020 в 13:01

      Вот неправа.
      Даже молодого солдата надо контролировать.
      Даже молодого специалиста.
      МОЛОДОСТЬ априоре нуждается в контроле и наставлениях.
      Это аксиома.
      А уж какую форму выбрать это зависит от особенностей личности.

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