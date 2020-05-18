Как блокируют развитие детей

Как дети воспринимают два месяца дистанционного образования? Сколько человек должно быть в классе? Почему власти умные не нужны? Что такое "семейное образование"? Для чего музыкантам и спортсменам нужна культура? Почему современные школьники не понимают причинно-следственные зависимости?

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Источник: https://youtu.be/1nyxSmRVdsM