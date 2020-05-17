Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Уже дно или ещё нет? Кого смоет волной дешёвой нефти. Борис Марцинкевич

22:11. 17 мая 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Кто уронил рынок нефти и поднимется ли он вообще. Как мир справляется с наплывом дешёвой нефти. Какие устойчивые мифы окружают нефтяную отрасль сейчас. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт Геоэнергетика http://geoenergetics.ru/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop

#ДеньТВ #Марцинкевич #экономика #нефть #газ #ОПЕК+ #уголь

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=36MNGcyVRhE

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ПУСТЬ ЖРУТ ТО , ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ. Максим Шевченко.
Мы сделали это!
...тип ракетного двигателя. Экспериментальная установка уже работает. Она показывает ошеломляющие ...поле высокой напряженности, своеобразная реликтовая волна или сеть, оставшиеся нам в ... быть, например, песок, или семена растений или ещё что-то. Принцип прост...
Донбасс глазами россиянина. Июль-2017
... красивые, особенно покрытые лесом) или шахта. Смотрится это очень органично...интересней Донецка, в котором практически нет дореволюционной застройки и исторического центра...по бытовым причинам туда ездит – уже подозрителен. источник Источник: voicesevas.ru...
«Банда иудо-либералов». Какую тайну хранит в Калифорнии министр «Открытого правительства» Михаил Абызов
...мошенничество. Разработка месторождения уже вызвало народное восстание ... В биографии Рябова нет ни ссылки на Powerfuel...должностных лиц или членов административных, управленческих или наблюдательных ... Digital October имеется ещё одно подписанное соглашение ...
Владимир Путин. Один против всех.
... МИНИМУМ ДВОЕ!!! А ТЫ ЗА КОГО? В ролике использована музыка: Two... позволяй сравнивать себя с другими, нет! Не тревожься, ты не одинок...
Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2015
...паспортов (в рамках стремительной кампании или наоборот ползучей паспортизации), переформатированием ... выборы, а уже затем мы увидим те или иные шаги инициированные...общевойскового соединения Западного военного округа нет. Вся конкурсная документация о ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)