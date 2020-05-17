Уже дно или ещё нет? Кого смоет волной дешёвой нефти. Борис Марцинкевич
Кто уронил рынок нефти и поднимется ли он вообще. Как мир справляется с наплывом дешёвой нефти. Какие устойчивые мифы окружают нефтяную отрасль сейчас. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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Борис тоже начал “гнать пургу ” ))
КОВИТ обнулил ВСЕХ ))