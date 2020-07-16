Казус Фургала: «пробитое дно»

Когда люди выходят с очень знаковыми, гораздо ранее разработанными по технологиям «цветных путчей» плакатами «Я-мы Фургал», не стесняясь выступать носителями этого «бренда», хочется спросить: у вас столько же миллиардов, сколько у Фургала? Или на вас столько же трупов, сколько на Фургале? В каком смысле вы – Фургал?!

​Во все века интеллектуал разрывается между «любовью к народу» и презрением к «низменной черни», к толпе . Во все века умники пытались найти грань между народовластием и охлократией (властью толпы). Отделить сменяемость власти от преторианских оргий [1] . Но это очень сложно. В случае с экс-губернатором Хабаровского края С. Фургалом очевиден, конечно, заговор сепаратистов, хитрая интрига, подведённая «агентами иностранного влияния» под единство страны. Но под этими хитросплетениями мы видим первобытную тупость толпы, её разнузданную и тупую жажду доминировать, захватив улицу.

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Для справки:

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.



Как сказано на сайте Следственного комитета, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных:

— частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») — касается покушения на преступление;

— частью 3 статьи 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») — определяет организатора преступления;

— пунктами «а», «б», «ж» «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») — касаются убийств двух и более лиц («а»), убийств лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга («б»), убийств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой («ж») и убийств из корыстных побуждений или по найму, а также сопряженных с разбоем, вымогательством или бандитизмом («з»).



Утверждать на митингах, что "всего этого не было" – не будучи лично знакомым с Фургалом, не скушав с ним пуд соли, зная его только по фотографиям и с экрана – или верх наивности, или верх подлости!

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На определённом уровне растления масс они уже клюют, как безмозглые рыбы, на любую прикормку: хоть блевотину, хоть фекалии. Как же нужно себя не уважать, чтобы, рискуя получить дубинкой по голове, выскочить на улицу в поддержку «криминального авторитета»? Был такой фильм-вестерн – «За пригоршню долларов»…

Если бы, не дай Бог, арестовали бы вас или меня, лишённых фургаловских миллиардов, вышли бы эти люди протестовать? Примерьте, читатель, на себя это платье! У нас арестов больше, чем в тридцатых годах – но пока арестовывают людей, вроде нас с вами, толпе пофиг. А вот когда появляется арестант с «бюджетом протеста» – толпа оживает, слетается, как помойные голуби на крошки!

Принципиально-важные, действительно-актуальные, настоящие вопросы – не соберут и пятерых под плакат. Зато такие, как Фургал и его клан, легко организуют видимость массовых протестов в любой точке. Почему?

За вопросы, имеющие жизненно-важное значение для всех нас и для потомков – нет прикормочного бюджетика и профессиональных организаторов. А тут – есть. Украденные миллиарды (кто-нибудь сомневается, что они были украдены?!) – превращают вора и убийцу в сверхчеловека, обладающего не только сверхчеловеческими возможностями, но ещё и любовью толпы! Бесплатно бы она его, конечно, не любила, но если «батон крошит» – отчего бы и не полюбить на время акции?

Заказной «народный гнев» – когда вдруг толпа взрывается показушной симпатией, наёмными плакальщицами – наверное, худшее из всего, что у нас есть. Растленная власть – беда, но ещё не приговор. Растленный народ – это гораздо страшнее.

Толпа (надеюсь, вы не сомневаетесь) – не заметит моего или вашего ареста, в упор не увидит. Повторюсь: по всей стране арестов великое множество, и люди к ним совершенно равнодушны. Какого-то бедолагу судят и сажают за украденную клеенку со стола соседа – где возмущение толпы? Мальчика сажают за украденных из зоомагазина двух хомячков – где гнев манифестантов?

Но если люди с долларами дают отмашку – жадные на подачку дегенераты немедленно сбиваются в «Я-Мы», то по поводу Голунова (кстати, где он – не думали? Греть тему долларами перестали – и он массам сразу стал неинтересен, да?), то по поводу Фургала…

Многое я видал, но чтобы народ протестовал против ареста проворовавшегося губернатора – такое вижу впервые! Видимо, докатились мы уже и до такого позора, до такой степени проституированности «народного протеста»…

Что дальше?

За что их дальше выведут кукловоды? За светлую память Гиммлера и Геббельса? За снос монумента «Тысячелетие России»? В защиту маньяка, вроде Чикатило? Я уже ничему не удивлюсь. Прожорливая, неразборчивая, всеядная толпа «схавает» что угодно. Примкнёт – даже не за деньги (деньги получает ядро протестов), а просто охвостьем, из желания похулиганить, пошуметь, «влиться в протест»… Тот «протест», ни источников, ни смысла, ни цели которого толпа в упор не понимает!

Так делалась «перестройка». Так делались киевские майданы. Провокаторы уверены в дегенератах, в том, что как бы нелеп ни был повод протестовать – уличные дегенераты не подведут. На них, дегенератов, можно положиться! Им только начни булочки раздавать на улице – и они первыми побегут обоссать могилы своих родителей…

Либералы остро презирают тех, кого цинично используют. Либералы в своих публикациях «подмигивают» осведомлённым – предлагая посмеяться над грязным быдлом, чего-то там мнящим о себе. Вот «Независимая Газета» публикует материал «О протестах в Хабаровске и "горизонтальном" поколении»[2] (15 июля 2020).

«…Песков призвал набраться терпения, поскольку против губернатора выдвинуты серьезные обвинения… Арест Фургала – типичный пример функционирования вертикали… Губернатор сохраняет должность, если соблюдает «вертикальные» нормы.



Эти правила утверждались в нулевые годы, когда в обществе доминировали как разочарование в демократическом эксперименте 90-х, так и ностальгия по советскому порядку, который служит одной из манифестаций многовекового принципа взаимоотношений власти и общества. Власть, согласно этим представлениям, только тогда можно считать сильной, когда она отвечает за все, всюду готова навести порядок, а на любого чиновника или губернатора «есть управа».

На самом деле либералы из НГ в этих строках выражают своё пусть вражеское, но уважение нормальным людям, понимающим законы природы и общества. Ибо ситуация, когда «на любого чиновника или губернатора есть управа» – есть нормальная жизнь и здравый смысл. Только полоумный может думать, что отсутствие управы на чиновников и губернаторов – ключ к хорошей жизни в стране…

Далее, сделав комплименты здравому смыслу у идейных врагов, НГ «подмигивает», посмеиваясь над собственным пушечным мясом: мол, уже в избытки родились те, кого не устраивает «…фактическая несамостоятельность глав региона».

Ребятки, но ведь «фактическая самостоятельность» главы региона (!) делает регион отделившимся от страны! Вы понимаете, что если губернатор не подчиняется Центру, то он уже не губернатор, а самодержавный монарх? Царёк над, пусть маленьким, но собственным царством? Вы до такой степени умственного распада дошли, что уже не понимаете – как работает сепаратизм? По Джохарам Дудаевым соскучились?

НГ ёрничает, потирая ладошки поджигателей: «…за годы существования вертикали общество пусть не очень стремительно и заметно, но менялось. Новому поколению, людям более молодым, не помнящим советской жизни, не всегда понятно, почему система управления страной в целом и их городом или регионом в частности должна строиться именно так, а не иначе».

Ну, а алкашу с нашего двора дяде Васе непонятно, почему атомные станции «должны строиться так, а не иначе», и что с того? Если он дебил, и, разбив градусник, распинал шарики ртути под мебель, не парясь их собирать – разве это хорошо? Мало ли чего не понимает дегенерат? Руководствоваться-то нужно не «пониманием» тех, кто «ничему не учился и всё перепутал», а научно установленными истинами!

НГ пишет: «Те, кто радостно принял вертикаль в нулевые, преимущественно так и пребывают в зоне комфорта. Движущей силой постепенно становится следующее поколение. Это поколение можно назвать горизонтальным» – подыскивает НГ красивое имя дегенератизму.

Да, можно так назвать. Или назвать их «альтернативно-одарёнными», как политкорректные авторы пишут про слабоумных. Суть-то ведь от этого не меняется!

Есть базовые ценности человеческой цивилизации, среди которых одна из ключевых – государственничество, державность. И если такой ценности в голове у человека нет, то он – социальный дегенерат. Альтернативно-одарённый (например, создаёт прекрасные компьютерные игры, проживая в виртуальной реальности). И горизонтальный. Хорошее определение. Ведь горизонтально «горизонтальных» в итоге и сложат. Причём на метр под землю…

На самом деле НГ не может скрыть своего презрения к собственной низовой опоре – дегенератам. В описании НГ, как бы она ни смягчала слова, люди, равнодушные ко всему, кроме того, за что им дадут булочку из пакета Нуланд – всё равно предстают мальчиками, которые «назло маме морозят уши»:

«Оно (поколение без ума и опыта) испытывает определенное чувство политической гордости из-за того, что выбирает альтернативу кандидату власти, даже если выбор оказывается впоследствии ошибочным. Мотивы сохранения вертикальной системы управления страной для него непонятны: каждый – и это относится как к человеку, так и к общности людей – вправе сам решать, как ему жить, не вредя при этом общему благу».

Тут всё «великолепно»: и тезис о том, что процесс бунта важнее результата (сгорим, но погрома не пропустим!), и тезис о том, что непонятное нужно ломать. Если, к примеру, кто-то НЕ ПОНИМАЕТ высшей математики, то его право – искать и жечь учебники по этой дисциплине. А нафига она нужна – если я её не понимаю?!

Адов принцип Протагора «человек есть мера всех вещей», на ура воспринятый либералами-погромщиками ставит знак равенства между личным непониманием и агрессивным отрицанием. Получается, это не тупой человек должен «вырасти над собой» до прогрессивной картины мира, а наоборот, вся картина мира должна скукожится, дабы не повредить тупому его тупости!

Если вам лично что-то непонятно – из этого не вытекает автоматически, что оно неверно и неправильно! Казалось бы азы – но вожделенным "новым поколениям" либералов они неизвестны…

Какое же право имеет на существование то, что мне непонятно?! Одни в либеральных изданиях пишут о «полной ненужности» художественной литературы, другие не понимают, зачем нужны прививки, третьим не понятно, зачем нужна Россия, а четвёртые не понимают, почему нельзя кушать человечину. Вместо уважения к цивилизации – дегенерат ставит себя выше цивилизации.



Из школьника младших классов, ещё и читать-то толком не выучившегося – лезет прямиком в судьи, с советами общественного обустройства, «космическими по масштабам и по глупости».

НГ говорит, что за такими полазунами – будущее. И не исключено. Только НГ забывает добавить, что это мрачное будущее, пост-апокалипсис. Естественно, возможна такая ситуация, что дегенераты, ничему не наученные и не желающие учится, составят большинство и перестроят мир под себя. Но, коли она возможна – разве из этого вытекает, что она неизбежна или желанна?!

Особенно "вставляет" необыкновенно "изящная" формулировка – с головой выдающая то, как либералы относятся к общественному благу: "каждый вправе сам решать, как ему жить, не вредя при этом общему благу».



Наверное, если бы автор получше подумал, он бы формулировку изменил, сказав, что неловко выразился. Но на самом деле выразился он ловко, сдав всю суть либерального маразма: каждый сам решает, что вредит общественному благу, а что не вредит. А поскольку это решает каждый сам для себя, то каких-то общих представлений, "как нужно жить" – не существует.



Они не просто отвергаются, тут глубже, их нет! Решили мы для себя, что содомия или каннибализм, наркомания или педофилия "не вредят общественному благу" – а раз мы так решили, кто смеет нас лишать свободы?!

НГ делает очень серьёзную антицивилизационную заявку:

«…нельзя законсервировать само общество, его ценности, картину мира, остановить смену поколений».

И тут очевидность смешана с дикостью до степени неразличимости. Поколения действительно меняются, никто не спорит. Но меняться-то они должны в лучшую сторону, а не просто мутировать в нежизнеспособных выродков! Что значит – «нельзя законсервировать ценности»?! Это заповеди, что-ли, пересмотреть?



И в какую сторону? Да и какие же это ценности, если они меняться будут каждый день? А с «картиной мира» куда махнули, чуете? Не нравятся молодым туполобикам предыдущие открытия мировой науки, раскрывавшие картину мира – так и ревизировать их в сторону «плоскоземельщиков»…

«Общество нельзя законсервировать» – это как? Оно сегодня есть – а завтра разбежалось? Так это не общество, это случайное скопище: сошлись случайно и разошлись так же внезапно.

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Люди, которые митингуют за Фургала – сняли с себя уже все барьеры и стыда, и разума, и совести. Они уже морально готовы митинговать за что угодно, с кем угодно, и сколько угодно. Их мышление уже повреждено до первобытного, догосударственного уровня, и психологически они уже в дикой саванне. Тело их ещё пребывает в современных городах со всей их циклопической инфраструктурой, но ум их – улетел вслед за негритянским мессией Флойдом в «края больших костров» родо-племенного и кланового доисторического времени.

В котором нет ни государства, ни закона, но есть вождь племени и соплеменники. Поскольку законов ещё нет, то племенной вождь может быть сколько угодно убийцей, и даже украшать черепами поверженных врагов своё жилище. В глазах дикарского племени это лишь придаёт вождю уважение: вот он у нас какой страшный, сильный – особенно когда кулаками себе в грудь колотит!

Тупые подняли лозунг «отделения от Москвы». А чё, зашибись! Создать «компактную» ДВР[3], никуда налогов не платить и рекрутов не отдавать, хуторская мечта махновца! И посадить над собой там Фургала, про которого без суда и следствия заранее ясно, что он кругом невинный: будь в чём виноват, разве миллиарды бы на руках имел?!

Но если в тупых головах нет ни Китая, ни Японии, ни США – это не значит, что их на планете нет. Тупые дерутся между деревнями, и что за пределами окрестных деревень – понятия не имеют. А потом, когда уже поздно, бледнолико крестятся:

Ероплан летит германский

Сто пудов сплошной брони,

От напасти басурманской

Матерь Божья, сохрани!

Когда на них в Хабаровске налетит «сто пудов сплошной брони» – они чем отбиваться собрались? Криминальными киллерами из бригады Фургала?

Но трагедия в том, что они – как рыба, видящая наживку, и не видящая крючка – НЕСПОСОБНЫ ОБ ЭТОМ ДУМАТЬ.

Невозможно от рыбы добиться человеческого уровня понимания мира и вещей в нём.

От социальных дегенератов, увы, тоже…

[1] В момент угасания Римской империи преторианцы – дворцовая стража, гвардейцы, превратились в настоящих «делателей цезарей». Зачастую в ходе оргий они утром выбирали императора, а к вечеру уже убивали его, заменяя следующим. Сменяемость власти была очевидной – но вряд ли её можно рассматривать с положительным знаком. Как нельзя разумному человеку считать политическим идеалом власть разнузданной толпы, избирающей и сметающих власти на площади.

[2]ng.ru/editorial/2020-07-15/2_7911_editor ial.html

[3] Дальневосточная Республика времён распада страны, чуть было не превратилась в Желтороссию, аналог Белоруссии…

А. Берберов





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