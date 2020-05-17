Цена Великой Победы. Потери населения и Вооруженных Сил

Великая Отечественная война стоила стране почти 40 млн жизней – почти 27 млн фактических потерь и 13 млн тех, которые не родились.

Росстат выпустил Юбилейный статистический сборник «Великая Отечественная война», посвященный 75-летию Великой Победы. В сборнике собраны статистические данные, которые отражают социально-экономическое положение страны в предвоенные годы, во время войны и в период восстановления. «Потребность в объективной информации о Великой Отечественной войне растет. Наш сборник — это факты и цифры, которые трудно оспорить», — сказал, представляя сборник, руководитель Росстата Павел Малков. Накануне.RU начинает цикл публикаций о том, чем обернулась для страны Великая Отечественная война и какой ценой далась Великая Победа. Первая часть посвящена демографическому вопросу.

Людские потери, которые понес Советский Союз, были беспрецедентны. Ни в одной другой стране мира потери населения не сравнимы с потерями СССР.

В начале 1941 года население СССР составляло 195,4 млн. К началу 1946 года – 170,5 млн. То есть на 25 млн меньше. Это чуть меньше общих потерь в войне, которые оцениваются в 26,6 млн. При этом при сохранении показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года в 1946 в СССР проживало бы 210 млн (расчет Росстата). А это значит, что Великая Отечественная война фактически стоила стране почти 40 млн жизней – почти 27 млн фактических потерь и 13 млн тех, которые не родились во время войны. Из этих почти 40 млн 16 млн моложе трудоспособного возраста, 21 млн – трудоспособного. Страна недосчиталась огромного количества рабочих рук – как нынешних, так и будущих.

Если же говорить только о фактических потерях, то страна за пять лет недосчиталась 15 млн детей, 9 млн трудоспособного населения и 1 млн старше трудоспособного возраста. Эти цифры нельзя прямо отождествлять с потерями во время войны (за счет первой половины 1941 года и второй половины 1945 года), но они очень близки к ним. Поэтому их можно считать и называть потерями. Так вот потери среди мальчиков и девочек были одинаковыми. А вот потери в трудоспособном возрасте несоизмеримо бóльшими были у мужчин – 11 млн. Женщин же за пять лет стало больше на 1,8 млн. Если исходить из гипотетического (не будь войны) населения, то мужчин в 1946 году было меньше ожидаемого количества на 17 млн, женщин – на 4 млн.

Возможно, что именно из-за войны, во всяком случае, отчасти точно из-за войны, в СССР и России образовался перекос в количестве мужчин и женщин с последующим изменением сознания женщин. Многие женщины остались без мужей, а многие не смогли выйти замуж просто по той причине, что на них не хватило мужчин. Так, в начале 1946 года в России мужчин 20-29 лет было 6 млн, а женщин тог же возраста – 9,1 млн. Не потому ли в известном фильме пелось, что «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят»? Но это было уже в начале 1960-х. А сразу после войны на трех девушек приходилось лишь двое парней. Каждой третьей девушке просто не было пары! После 30 лет эта пропорция была ещё хуже – на 10 женщин приходилось 5-6 мужчин. (К слову, в Германии в возрасте 20-39 лет на 10 женщин приходилось более 7 мужчин). Не исключено, что такое положение поспособствовало формированию у женщин осознания того, что им не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя. И женщины взяли на себя часть функций мужчин, в том числе в семье, что в дальнейшем отрицательно сказалось на семье и сказывается до сих пор. Сейчас это подпитывается антисемейной пропагандой, но, к сожалению, демографические предпосылки для этого были в СССР и России сразу после войны. Равные пропорции между молодыми мужчинами и женщинами в России восстановились ещё при Хрущеве, но социальные последствия того огромного дисбаланса, вероятно, остались намного дольше.

Фото: www.lenblokada.ru

Население России за годы войны сократилось со 111 до 97,6 млн – на 13,4 млн, что составляет 54% общесоюзных потерь населения. А при сохранении довоенных показателей воспроизводства населения в 1946 году в РСФСР проживало бы 117,4 млн – почти на 20 млн больше, чем до войны.

Росстат не указывает, включает ли он в население РСФСР на начало 1946 года Калининградскую область, которая вошла в состав России 7 апреля 1946 года, а также южную часть Сахалина и Курильские острова (в феврале 1946-го). Тыва вошла в состав РСФСР ещё в 1944 году и, видимо, уже учитывалась. Однако эти территории не имели большого населения. Так, даже в 1950 году численность населения Калининградской области составляла 407 тыс., Сахалинской (в 1947 году к ней был присоединена Южно-Сахалинская область) — 459 тыс., Тувинской автономной области — 123 тыс. То есть через 5 лет после войны население этих территорий едва дотягивало до 1 млн. Если эти территории не учтены в населении за 1946 год, то сравнение корректно. Если же они были учтены, то это значит, что потери были больше на население эти территорий. Возможно, что этот миллион человек и есть та разница между общими потерями 26,6 млн и тем, что население СССР за годы войны сократилось лишь на 25 млн. Ведь эти территории были присоединены не только к России, но и к СССР.

В целом численность населения СССР и РСФСР достигла уровня середины 1941 года только к 1956 году. А если сравнивать это с гипотетическим населением, если бы не было войны, то это было достигнуто ещё на 3 года позже, причем возрастная структура была уже чуть хуже, чем было бы в 1946 году. Это не относится к диспропорции полов, а касается того, что доля старших возрастов была чуть больше, а младших – чуть меньше, поскольку рождаемость была уже ниже, чем до войны. Если в 1940 году суммарный коэффициент рождаемости быстро снижался, но был около 4 детей на женщину, то в послевоенные годы держался на уровне около 3.

Таким образом, СССР только в конце 1950-х лишь вернулся к тому населению, которое было до войны, но, повторим, уже с чуть худшей возрастной структурой. Впрочем, это ухудшение все равно бы произошло, так как из-за индустриализации и урбанизации рождаемость падала, но факт остается фактом – страна потеряла из-за войны 15 лет и почти 27 млн жизней, а если считать с теми, которые не родились, то почти 40 млн.

Представляет интерес численность населения, проживавшего в предвоенные годы на территориях, подвергшихся временной оккупации. По переписи населения 1939 года, в СССР проживало более 190 млн. Под оккупацией оказались территории, на которых проживало 85 млн, в том числе 75 млн жило на территориях, которые были оккупированы до конца 1941 года. В результате наступления советских войск под Москвой в декабре 1941 — феврале 1942 года были освобождено 5 млн. Понятно, что говорить об освобождении конкретного населения не приходится, речь идет об освобождении территорий, на которых до войны проживало это население. Но, тем не менее, приходится использовать это выражение, несмотря на его условность. К марту 1942 года под оккупацией оставались 70 млн.

К ноябрю 1942 года под фашистской оккупацией оказались ещё 10 млн – всего 80 млн. В результате Сталинградской битвы с 19 ноября 1942 года по март 1943 года было освобождено 15 млн. К октябрю 1943 года были освобождены ещё 19 млн человек, но и на 1 октября 1943 года под оккупацией оставались ещё более половины – 45 млн. К началу 1944 года под оккупацией оставались 39 млн. То есть, если считать по численности населения, освобожденного от оккупации, середина войны приходится только на самый конец 1943 года. В первой половине 1944 года было освобождено ещё 19 млн. В ходе Белорусской наступательной операции «Багратион» с 22 июня по 2 августа 1944 года было освобождено ещё 15 млн. И к началу августа 1944 года под оккупацией на западных рубежах нашей страны оставались лишь 5 млн человек.

Во время войны было оккупировано почти 2 млн кв. км земли – это больше, чем три Украины, а если считать территорию УССР накануне войны, то четыре. Из них с 19 ноября 1942 года по март 1943 года, то есть в результате Сталинградской битве, было освобождено почти 500 тыс. кв. км.

В результате войны потери населения, если сравнивать их с гипотетическим населением, которое было бы в 1946 году, стали наибольшими для возраста до 5 лет – просто не родились те дети, которые должны были родиться. Потери в самых младших возрастах составили около 60%. Иными словами, численность самых маленьких граждан страны сократилась более чем в два раза. От 7-8 и до 15 лет потери были минимальны – 1-2%. После 15 лет потери у мужчин нарастают как снежный ком. Тогда в 16-17 лет действительно становились мужчинами. От 20 и примерно до 45 лет потери составили почти 40%. То есть молодых мужчин стало почти в два раза меньше. В возрасте 50-60 лет потери составили около 20%.

У женщин существенные потери начинаются с 18-19 лет – около 10%. К 40 годам потери составили лишь около 3%. В старших возрастах потери составили 30-40% у мужчин и 15-30% у женщин. В число потерь входят: убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.

Фото: kotenikkote.wordpress.com

Потери Вооруженных Сил составили 11 млн 444 тыс. человек. В том числе:

— убито и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации (по донесениям войск) — 5 млн 227 тыс.

— умерло от ран в госпиталях (по донесениям лечебных учреждений) – 1 млн 103 тыс.

— небоевые потери: умерло от болезней, погибло в результате происшествий, осуждено к расстрелу (по донесениям войск, лечебных учреждений, военных трибуналов) – 556 тыс.

— пропало без вести, попало в плен (по донесениям войск и сведениям органов

репатриации) — 3 млн 396 тыс.

— неучтенные потери первых месяцев войны (погибло, пропало без вести в войсках, не представивших донесения) – 1 млн 163 тыс.

Кроме того, пропало без вести (по пути в воинские части) захваченных противником военнообязанных, призванных по мобилизации, но ещё не зачисленных в списки войск, около 500 тыс.

Из числа безвозвратных потерь исключено 938 тыс. военнослужащих, ранее находившихся в окружении и учтенных в начале войны как пропавшие без вести (вторично призваны в армию на освобожденной территории), а также 1 млн 836 тыс. военнослужащих, вернувшихся из плена после войны. То есть безвозвратные потери списочного состава составили 8 млн 668 тыс. человек.

Из безвозвратных потерь 32% приходятся на 1941 год, 27% — на 1942-й, 19% — на 1943-й, 15% -на 1944-й, 7% — на 1945-й. На военнослужащих до 20 лет включительно приходятся 18% безвозвратных потерь, свыше 20 до 30 лет – 40%, 31-35 лет –16%, 36-40 лет — 12%. То есть 86% безвозвратных потерь – это молодые бойцы до 40 лет.

При освобождении территории РСФСР погибло 1 млн 861 тыс. военнослужащих, УССР – 968 тыс., БССР – 213 тыс., Латвийской ССР – 130 тыс., Литовской– 137 тыс., Эстонской – 67 тыс., Молдавской – 19 тыс.

При освобождении стран Европы погибло 1 млн 100 тыс. советских вионов, ещё 2 млн 790 тыс. были ранены. В том числе 600 тыс. сложили свои головы за освобождение Польши, 140 тыс. – Чехословакии, 140 тыс. – Венгрии, 102 тыс. — Германии, 69 тыс. – Румынии. При этом Польша потеряла только 25 тыс. человек, сражавшихся против фашистской Германии, Румыния – 37 тыс., Болгария – 10 тыс., Чехословакии – 4 тыс. Несоизмеримо меньшие цифры по сравнению с потерями СССР. Притом что в соединениях и частях Польши и Чехословакии проходили службу около 60% граждан СССР (поляки, чехи, словаки, русские, украинцы, белорусы и воины других национальностей). Только в Болгарии потери местных военнослужащих в 10 раз превысили потери советских (1 тыс.). По всей видимости, такая же ситуация с Югославией, при освобождении которой погибло 8 тыс. советских воинов, но данных о потере местных воинов Росстат не приводит.

Очень интересно соотношение числа безвозвратных потерь вооруженных сил Германии и СССР. Безвозвратные потери, учтенные в ходе войны в оперативном порядке нарастающим итогом, составили для СССР, повторим, 11 млн 444 тыс. а для Германии — 8 млн 876 тыс. Соотношение 1,3 к 1. Ни о каких «горах трупов», которыми будто бы завалили фашистские войска, говорить не приходится — соотношение сопоставимое и вызывающее безмерное уважение и преклонение перед подвигом советского солдата-освободителя, которому прямо в ходе страшной войны приходилось осваивать эту жестокую науку.

Если их этих потерь вычесть тех, кто затем вернулся из плена, то Германия потеряла 5 млн 966 тыс., СССР – 8 млн 668 тыс. Здесь соотношение 1,45 к 1, но, строго говоря, это потери вооруженных сил демографические, то есть по итогам войны, а не во время нее.

Число жертв гражданского населения СССР составило 13 млн 685 тыс. В том числе 7 млн 420 тыс. человек было преднамеренно истреблено, 2 млн 164 тыс. человек погибло на принудительных работах в Германии, 4,1 млн человек погибло от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т.п.). К числу общих потерь гражданского населения отнесены 451 тыс. человек, которые не вернулись на Родину и стали эмигрантами.

Фашистами было убито 1,8 млн мирного населения в РСФСР, 3,3 млн в УССР, 1,5 млн в БССР, 370 тыс. в Литовской, 314 тыс. в Латвийской, 61 тыс. в Эстонской, 64 тыс. в Молдавской, 8 тыс. в Карело-Финской ССР. Из этих 7 млн 420 тыс. более 216 тыс. детей.

Большой урон населению, находившемуся под оккупацией, причинил насильственный угон наиболее трудоспособной его части на каторжные работы в Германию и оккупированные ею страны. Общее количество угнанных граждан СССР достигло 5 млн 269 тыс. человек.

За время войны немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек.

Продолжение следует…

Источник: https://nstarikov.ru/cena-velikoj-pobedy-poteri-naselenija-i-vooruzhennyh-sil-115445