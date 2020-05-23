Цена Великой Победы. Экономика

Накануне.RU продолжает цикл материалов, посвященных цене Великой Победы. Первая часть была посвящена потерям населения и Вооруженных Сил. Во второй части речь пойдет об экономике. Ведь война – это прежде всего соревнование экономик. Советская экономика, отчасти застигнутая врасплох, с честью выдержала это испытание и вышла победителем из схватки с хорошо подготовленным и вооруженным до зубов врагом.

Промышленность

В 1940 году СССР добывал в два раза больше железной руды, чем в Германии, и производил столько же чугуна и стали, как будущий противник. Но в нашей стране добывалось в 1,6 раз меньше угля, чем в Германии, вырабатывалось в 1,3 раза меньше электроэнергии, производилось в два раза меньше металлорежущих станков и цемента. Эти цифры позволяют понять, что к началу войны экономически СССР ещё не был в полной мере готов к экономическому состязанию с фашистской машиной. В сравнении же с США показатели промышленного развития СССР были ещё хуже: стали и чугуна выплавлялось в три раза меньше, угля добывалось в три раза меньше, нефти – в 6 раз, электроэнергии – в 4 раза, производилось станков – в два раза, цемента – в 4 раза, грузовых вагонов – в два раза.

К началу Великой Отечественной войны площади Германии с Австрией была 554 тыс. кв. км, а с оккупированными странами – 1 млн 922 тыс. кв. км. Население составляло 76 млн человек, а с оккупированными странами – 129 млн. В СССР, напомним, проживало 195 млн.

К началу войны за счет союзников и оккупированных стран Германия нарастила производство электроэнергии в 2,1 раза, увеличила добычу угля в 1,9 раза и почти в 8 раз — железной руды, в 3,2 раза — медной руды, в 2,3 — чугуна и стали, в 4 раза увеличила сбор зерновых, поголовье крупного рогатого скота.

В СССР в 1942 году национальный доход упал до 66% от уровня 1940 года (промышленность до 77%), но если принять весь нацдоход за единицу, то в 1940 году на личное потребление военнослужащих уходило 4%, а в 1942-м – 13%. Каждый восьмой рубль создаваемого в стране шел на личное потребление солдат. В 1940 году только 17% промышленной продукции шло на военные цели. В 1944 году было уже 51% (данных за первые годы войны нет).

В 1945 году валовая продукция большинства отраслей промышленности была много меньше уровня 1940 года: электроэнергетики – на 9%, топливной промышленности – на 26%, черной металлургии – на 6%, химической и нефтехимической промышленности – на 8%, лесной, деревообрабатывающей и бумажной – почти в 2 раза, строительства – в 2,2 раза, пищевой – в 2 раза, легкой – в 1,6 раза. Эти цифры наглядно дают понять, что страна, недоедая и терпя лишения, четыре года работала на нужды фронта. Так было к концу войны.

А в 1942 году выработка электроэнергии упала в,1,6 раза, добыча угля – в 2,2 раза, нефти – в 1,4 раза, газа – в 1,5 раза, добыча железной руды – в 3 раза, выплавка чугуна – в 3 раза, стали – в 2,2 раза, прокат черных металлов – в 2,4 раза. Это неудивительно: была оккупирована территория, дававшая 42% электроэнергии, 63% угля, 58% стали, 71% чугуна. В этих условиях общее падение производства является даже меньшим, чем можно было ожидать. Грузовых магистральных вагонов было выпущено только 147 штук после 31 тыс. в 1940 году, грузовых автомобилей – в 4,5 раза меньше, легковых – в 2 раза. Чулочно-носочных изделий стало выпускаться в 5,5 раз меньше, кожаной обуви – в 4 раза. Производство сахара упало в 19 раз, мяса и животного масла — в 2 раза, растительного масла – в 3 раза, муки и круп – почти в 2 раза, мыла – почти в 3 раза. По многим из этих показателей производство достигло довоенного уровня только к концу 1940-х. В таких тяжелейших условиях сражался народ, что только увеличивает его подвиг.

А вот производство военной продукции наращивалось максимальными темпами. Так, производство винтовок и карабинов в 1942 году увеличилось в 2,6 раза по сравнению со вторым полугодием 1941 года, пулеметов всех видов – в 3,4 раза, в целом орудий всех видов и калибров – в 4,2 раза. Танков и САУ было выпущено в 5 раз больше, боевых самолетов – в 2,7 раза, минометов – почти в 6 раз. Боевых кораблей было спущено на воду в 2,4 раза меньше. В 1942 году в СССР было произведено значительно больше военной техники, чем сделано в Германии, а по ряду показателей и более высокого качества.

Фото: kotenikkote.wordpress.com

Сельское хозяйство

Война нанесла колоссальный урон сельскохозяйственному сектору отечественного народно-хозяйственного комплекса. В связи с оккупацией ряда территорий к концу 1941 г. значительно сократилась материально-техническая база сельского хозяйства. Из 235,5 тыс. колхозов страны в СССР осталось около 150 тыс.

Были оккупированы земли, дававшие стране 52% зерна, 86% сахарной свеклы, 72% семян подсолнечника, 70% картофеля, более 50% скота, молока и яиц. Посевные площади достигли довоенного уровня только в начале 1950-х, производство скота, молока и яиц – тоже к этому времени. По ряду показателей довоенный уровень в сельском хозяйстве был достигнут только к середине 1950-х (зерновые, льноволокно, поголовье коров).

Строительство

В годы войны наряду с восстановлением эвакуированных предприятий в восточных районах страны широко развернулось новое строительство, в первую очередь металлургических заводов, электростанций, угольных шахт и заводов военной промышленности. За период с 1 июля 1941 года по 1 января 1946 года было построено 3500 новых и восстановлено 7500 крупных государственных промышленных предприятий, разрушенных во время войны. Построены: Челябинский металлургический и Челябинский трубопрокатный заводы, металлургический завод «Амурсталь», Узбекский и Казахский металлургические заводы, Актюбинский завод ферросплавов, Богословский алюминиевый завод, Норильский горнометаллургический комбинат, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Сызранский завод тяжелого машиностроения, Южно-Уральский машиностроительный завод, завод химического машиностроения «Узбекхиммаш», Орский завод строительных машин, Уральский и Ульяновский автомобильные заводы, Алтайский и Владимирский тракторные заводы, Красноярский, Кузнецкий и Душанбинский цементные заводы, Душанбинский текстильный комбинат.

В 1943–1945 гг. в освобожденных от оккупации районах СССР введены в действие мощности на электростанциях на 1,7 млн кВт, угольные шахты мощностью около 70 млн т угля в год, 18 доменных печей общей мощностью 3,6 млн т чугуна в год, 102 сталеплавильных агрегата мощностью 4,1 млн т стали в год, 47 прокатных станов мощностью 2,7 млн т готового проката в год; на текстильных предприятиях за три года установлено 172 тыс. прядильных веретен, на сахарных заводах введены в действие мощности по переработке 909 тыс. ц свеклы в сутки. Доля мощности электростанций, введенных за эти годы в действие в освобожденных районах СССР, составила 37% от общей мощности электростанций за весь военный период. Вступило в строй более 30 восстановленных крупных электростанций.

За годы войны в СССР сооружено 1559 км магистральных трубопроводов, из них 1264 км нефте- и продуктопроводов и 295 км газопроводов. Введены в эксплуатацию нефтепроводы Зольный — Яблоновый — Сызрань (протяженностью 134 км), Оха — Софийск (387 км), промыслы Комсомольск — Макат и Байтуган — Клявлино, продуктопровод Астрахань — Саратов (655 км). В 1943 году сооружен первый в стране магистральный газопровод Похвистнево — Куйбышев диаметром 300 мм. В 1943–1945 гг. завершена и вторая газовая магистраль Войвож — Ухта диаметром 300 мм, а также газопроводы Елшанка — Саратов и Курдюм — Князевка, начато строительство крупнейшего в то время магистрального газопровода Саратов — Москва. За годы Великой Отечественной войны построено 9 тыс. км новых железнодорожных путей и восстановлено около 63 тыс. м железнодорожных линий.

Не прекращалось жилищное строительство. С 1943 года шел быстрый рост ввода жилплощади. В 1942 году – 5,8 млн кв. м, в 1943-м – 10,5 млн, в 1944-м –15,7 млн. В 1955-м было уже 33 млн.

Транспорт и связь

Транспорт решал сложнейшие задачи по перебазированию производительных сил в восточные районы страны, бесперебойному снабжению фронта и тыла всем необходимым. К началу Великой Отечественной войны были построены первые участки БАМа, готовилось строительство основной трассы. Грандиозные планы нарушила война. Изыскатели и строители ушли на фронт, туда же перебросили технику и металл. Рельсы и мосты с участка БАМ — Тында были направлены на строительство подъездных путей к Сталинграду. В 1943 году началось строительство финишного участка магистрали — от Пивани в районе Комсомольска-на-Амуре к Советской Гавани. Этот участок скоро был введен в эксплуатацию, а после окончания войны строители приступили к сооружению начального участка БАМа от станции Тайшет.

Эксплуатационная длина железных дорог к концу 1941 года сократилась в 1,7 раза — со 106 до 64 тыс. км. Но уже по итогам 1944 года она превысила довоенную. Естественно, грузооборот достиг довоенного уровня лишь в конце 1940-х, а пассажирооборот — в начале 1950-х.

В период временной оккупации части территории был нанесен большой материальный ущерб железнодорожному транспорту. Было выведено из строя 26 и частично повреждено 8 магистральных железных дорог, разрушено 65 тыс. км железнодорожной колеи и 500 тыс. км проводов автоблокировки и линий железнодорожной связи, взорвано 13 тысяч железнодорожных мостов, 4100 железнодорожных станций, 1200 насосных станций, 1600 водонапорных башен, 3200 гидроколонок, уничтожено 317 паровозных депо и 129 паровозоремонтных, вагоноремонтных заводов и заводов железнодорожного машиностроения, разрушено, повреждено и увезено 15800 паровозов и мотовозов и 428 тысяч вагонов. В западных районах Европейской части СССР был выведен из строя почти весь речной флот, разрушены пристани, причалы и аэропорты, взорвано большое число автодорожных мостов.

Любопытно, как изменилась роль морского транспорта. В 1942 году за два года им было перевезено в 2,3 раза меньше грузов, но в тонно-километрах — всего в 1,5 раза меньше. То есть меньше грузов вынужденно доставляли более длинными путями морем (для речного транспорта падение было равномерным). По числу же пассажиров морской и речной транспорт вышел на довоенный уровень только в начале 1950-х.

К концу 1941 году длина автомобильных дорог с твердым покрытием сократилась со 143 до 75 тыс. км.

Особо стоит отметить, что строительство метрополитена в Москве после начала войны было приостановлено, но возобновилось уже в декабре 1941 года. В 1943 году были введены три новых станции, а в 1944-м – ещё четыре. Причем в 1943 году было перевезено уже больше пассажиров, чем до войны, а в 1944-м — уже в полтора раза больше.

Интересно, что к концу 1942 года количество почтовых ящиков сократилось почти в два раза, но писем было отправлено лишь на четверть меньше: значение почты сильно возросло.

Труд

В результате мобилизации в Красную Армию и оккупации ряда районов страны среднегодовая численность рабочих и служащих в экономике сократилась с 33,9 млн в 1940 году до 18,4 млн в 1942-м — почти в два раза. Но в промышленности страны среднегодовая численность рабочих и служащих в 1942 году сократилась по сравнению с довоенным уровнем на треть. Сложившееся положение дел требовало привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Кадровая проблема решалась главным образом за счет мобилизации внутренних трудовых ресурсов, продления рабочего времени до 10–11 часов, замены ушедших на фронт мужчин женщинами, подростками и пенсионерами.

Важнейшим источником пополнения рабочих стало сельское население. В 1942 году сельские жители среди мобилизованных на постоянную работу в город составили 22,9%. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. На авиационных заводах в сентябре 1942 году женщины составили 36% общей численности рабочих, а в декабре — 40,5%, на предприятиях электроэнергетики в конце 1942 года — 59%. Значительно возросла доля женщин в сельском хозяйстве: так, доля женщин-трактористок и комбайнеров в 1943 году по сравнению с 1940 годом возросла с 8% до 54%. Среди рабочих и служащих промышленности лица моложе 18 лет составляли в 1939 году 6%, в 1942-м — 15%. Каждый седьмой работающий был несовершеннолетним.

Фото: zipperua.com

В целом в 1945 году численность женщин-рабочих и служащих составляла 56%, в том числе более 50% в промышленности, сельском хозяйстве, науке, органах государственного и хозяйственного управления, 69% в торговле, 70% в связи, 76% в образовании и культуре. В связи с такой долей женщин в госорганах во время войны напрашивается вопрос: почему в настоящее время «прогрессивная общественность» так озабочена увеличением доли женщин в управлении? Против России идет война?

К 1950 году доля женщин в экономике, естественно, уменьшилась до 47%. Больше всего в сельском хозяйстве – на 15% (с 57 до 42), культуре – на 16%, искусстве – на 18%, органах управления – на 14%, транспорте – на 12%. При этом в промышленности и образовании доля женщин уменьшилась лишь на 6%, сфере ЖКХ – на 7%, а в строительстве, здравоохранении и лесхозе вообще не уменьшилась.

Производительность труда в промышленности все годы войны повышалась. В 1941 году она превысила довоенный уровень на 10%, в 1942-м – на 30%, в 1944-м – на 42%. Только в 1945 году страна «выдохнула» — превышение составило 14%, что было на 20% меньше, чем годом ранее.

Эвакуация

В начале войны возникла необходимость в массовой эвакуации населения и предприятий из западных районов страны на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию и на Дальний Восток. Правительством был создан Совет по эвакуации, который требовал в случае вынужденного отхода частей Красной Армии эвакуировать материальные ценности, а при невозможности вывоза – уничтожать их.

За июль-ноябрь 1941 года на восток страны было перебазировано 2593 промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных, из них в районы Урала — 667, Поволжья — 226, Западной Сибири — 244, Восточной Сибири — 78, Казахстана и Средней Азии — 308.

В первой половине 1942 года большинство эвакуированных заводов и фабрик было введено в строй. Уже в 1942 году валовая продукция всей промышленности на Урале по сравнению с 1940 году увеличилась в 2,8 раза, а выпуск военной продукции — более чем в 5 раз. Резко возрос военно-экономический потенциал и других восточных районов. Так, в Западной Сибири валовая продукция промышленности возросла в 2,4 раза, военное производство — в 27 раз, в Поволжье — соответственно в 2,5 раза и в 9 раз. Созданная за Уралом военная промышленность дала возможность обеспечить армию необходимым количеством оружия и военной техники уже с конца 1942 года. В 1944 году валовая промышленная продукция восточных регионов СССР в сравнении с 1940 годом увеличилась в 2,8 раза, а продукция предприятий военных отраслей — в 6,6 раза. Доля восточных районов в производстве военной продукции возросла с 18,5% в июне 1941 года до 76% в июне 1942-го.

Фото: maxpark.com

В трудных условиях проходила эвакуация населения, особенно крупных городов. Из Москвы было вывезено 2 млн жителей, из Ленинграда — 1,7 млн, из Киева — 350 тыс. С июня 1941-го по февраль 1942-го эвакуировано около 10,4 млн человек. Вторая волна эвакуации последовала летом 1942-го, в этот период было перевезено 150 крупных предприятий и около 8 млн человек.

К концу 1941 года больше всего было эвакуировано в Казахскую ССР – 371 тыс., а также 232 тыс. немцев Повольжья. Челяюбинская область приняла 350 тыс. человек, Свердловская – 317 тыс. Более 200 тыс. человек приняли Рязанская, Саратовская, Куйбышевская области, Краснодарский и Орджоникидзевский края. Почти 200 тыс. приняли Кировская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Сталинградская, Чкаловская области, Башкирская и Татарская ССР. К началу 1943 года в Новосибирской области было 456 тыс. эвакуированных, Саратовской, Свердловской и Челябинской – более 300 тыс. (данные только по РСФСР).

В 1941-1942 гг. было эвакуировано 2,4 млн голов крупного рогатого скота – более четверти всего поголовья страны, более 5 млн овец и коз, более 800 тыс. лошадей.

Делом огромной важности в эти годы стало проведение эвакуации учреждений культуры, что позволило сохранить основу культурного достояния страны. Только в Узбекскую ССР было эвакуировано 53 вуза и учреждения Академии наук, около 300 творческих союзов и организаций. На север Казахской ССР (г. Кустанай) были перевезены наиболее ценные книги Библиотеки имени Ленина, Библиотеки иностранных языков и Исторической библиотеки. В Пермь были отправлены экспонаты Русского музея, Третьяковской галереи, в Свердловск — Эрмитажа. К концу ноября 1941 года в восточные регионы страны было эвакуировано 60 театров и 40 музеев Москвы, Ленинграда, Украинской ССР, Белорусской ССР. Студии «Ленфильм» и «Мосфильм» были переведены в Алма-Ату.

Финансы

Во время войны резко возросли и постоянно повышались расходы на оборону. В 1940 году на оборону было направлено 56 млрд рублей, в 1941-м – 83 млрд, а в 1944-м – 138 млрд – максимальная сумма за время войны. При этом уже в 1944 году бюджет СССР был профицитным. А максимальный дефицит бюджета был в 1942 году – 18 млрд рублей, или 11% от доходов. Расходы на обеспечение потребностей войны достигли 59% общей суммы расходов бюджета. В 1942-1944 гг. более 50% всех расходов шло на войну. Удельный вес налогов и сборов с населения вырос с 6% в 1941 году до 13% в 1942-м, и все годы войны не опускался ниже того уровня. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» был не пустым словом. В абсолютном выражении налоги и сборы быстр росли: 1941 год – 10,8 млрд рублей, 1942 год – 21,6 млрд, 1943 год – 28,6 млрд, 1944 год – 37 млрд. Страна отдавала все ради победы. Привлечение денежных средств населения за счет обязательных и добровольных платежей являлось одним из важнейших финансовых инструментов, снижающим в годы войны потребность в выпуске наличных денег.

Особо стоит отметить, что расходы на социальное обеспечение росли быстрее оборонных и в 1944 году выросли в 5 раз по сравнению с довоенным уровнем.

Ленд-лиз

В годы войны 50% всего импорта составляла военная продукция, 11% — промышленное оборудование и материалы техснабжения, 8% — металлы и металлоизделия, 15% — продовольствие. Страны Антигитлеровской коалиции поставляли в нашу страну паровозы, станочное оборудование, броневой лист, железнодорожные рельсы, алюминий, медь и другие материалы. Из США, Великобритании и Канады было поставлено 2,6 млн т нефтепродуктов, из них 1,2 млн т высокооктановых компонентов и бензинов, которые использовались авиацией. В СССР за время войны было произведено 29,4 млн т светлых нефтепродуктов, но лишь 2 млн т высокооктановых бензинов.

Для Наркомата обороны СССР в 1941–1945 гг. было поставлено 313 тыс. автомобилей разных марок. Их процент в автомобильном парке войск на 1 января составлял: 1943 год — 5,4%, 1944 год — 19%, 1945 год — 30,4%.

Лишь с конца 1942 года начало поступать продовольствие. Наиболее ощутимым было поступление мясных консервов. Всего в 1941–1944 гг. из США и Канады было получено 4,3 млн т продовольствия, что составило примерно 25% общего тоннажа поставок, или чуть более 10% общего расхода его для нужд войск за всю войну. Среднегодовые поставки зерна, крупы, муки (в пересчете на зерно) составили 2,8% среднегодовых заготовок зерна в СССР.

Всего с июня 1941 года по сентябрь 1945 года по ленд-лизу в СССР было направлено 17,5 млн т грузов, при этом доставлено к месту назначения только 16,2 млн т (1,3 млн т составили потери при потоплении судов). Общая сумма всех поставок по ленд-лизу в СССР составила 13,2 млрд долларов, в том числе доля США – 86%, Великобритании – 13%, Канады – 1,5%.

Маршрут поставок вокруг Скандинавского полуострова был самый опасный. По нему прошла четвертая часть всех поставок и основное количество нефтепродуктов, перевозимых танкерами. Основной объем грузов шел по более спокойному тихоокеанскому маршруту — из портов Калифорнии в порты советского Дальнего Востока и далее по железной дороге через Сибирь вглубь страны. Летом 1942 года начал действовать воздушный коридор «Аляска–Сибирь», по которому предназначенные Советскому Союзу истребители и военно-транспортные самолеты американские летчики доставляли в г. Фэрбанкс на Аляске, а далее советские летчики перегоняли их в Красноярск. Общая протяженность трассы составляла 14 тыс. км, на ней были оборудованы запасные аэродромы, ангары, склады запчастей, жилые помещения. Трасса работала днем и ночью, приняв почти 8 тыс. самолетов.

Еще одной военно-транспортной артерией был морской путь от атлантического побережья США вокруг Африки, затем через Индийский океан к портам Ирана и далее к сухопутной границе СССР. От побережья Персидского залива до советского Азербайджана была проложена железная дорога длиной около 2 тыс. км, которую обслуживало более 100 локомотивов и 1100 вагонов.

Окончание следует…

Источник: https://nstarikov.ru/cena-velikoj-pobedy-jekonomika-115470