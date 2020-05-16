“Шутников” про Гитлера и Гиммлера вычислили по IP
15:46. 16 мая 2020 156 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
А быстро тут.
Некоторых "шутников" размещавших фотографии Гитлера и Гиммлера на ресурсах "Бессмертного полка" уже поймали и допрашивают.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.
В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.
В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.
На данный момент уже установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.
Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.
Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.
Официальный представитель СК России С.Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1464627/ – цинк
По указанной статье https://colonelcassad.livejournal.com/5866947.html данные деятели могут получить до 5 лет тюрьмы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5872765.html
Противники ЧИПИРОВАНИЯ негодуют и требуют отменить и IP-рование.
Онижедети.
Как же так? Власовский СК нейтральной РФ возбудился против нацизма. А вспомогательная полиция исполнила задержание. Возможно ли такое?
Да хулиганство это элементарное, 15 суток пусть улицы метут. СК работает, молодцы, на Злобино сегодня пять охранников проверили у меня на рамке детектором и рентгеном рассаду помидоров, кассету яиц, одно сучки разбили, ключи, телефоны, кошелек с мелочью тоже через рентген протащили СК работает другой работы в стране нет.
Мести улицу ничему не учит.
А вот если на центральной площади,да под камеры,да с трансляцией онлайн,разложить на брёвнышке и всыпать 20-30 батогов.Тогда бы настигло их просветление в мозгу.))