Реактивный поезд СССР: технический шедевр будущего

В СССР любили эксперименты и старались воплотить необычные, нестандартные решения в жизнь, если не полностью, то хотя бы частично. Инженеры не переставали удивлять народ. Конечно, всегда были штатные специалисты-конструкторы и люди с нестандартным мышлением. Первые работали над созданием полезной, но обычной техники. Вторым же давали смелые поручения и возможность поработать над техническими шедеврами будущего.

Перед советскими учеными стояла задача разработать поезд с реактивным двигателем / Фото: soloha.cx.ua

Одним из фантастических заданий стала разработка и строительство поезда, оснащенного реактивным двигателем с последующим его испытанием. Так и появился поезд с реактивной тягой, способный обеспечить людям ускоренное передвижение при помощи наземного транспорта.

1. Начало истории и проверка скоростного состава на безопасность

Цех по обработке металла Калининского (сегодня Тверского) вагоностроительного завода / Фото: visualrian.ru

В семидесятых годах в связи с развитием экономики у населения Советского Союза возникла потребность в ускоренном перемещении между населенными пунктами, особенно между мегаполисами. Соответственно, появилась необходимость в создании спецтехники, что и привело к началу экспериментов со строительством и запуском скоростных поездов.

Задание было поставлено перед сотрудниками Калининского (сегодня Тверского) вагоностроительного завода. Именно сюда и были доставлены необходимые для образца детали. К слову сказать, вагон был взят стандартный, от обычной электрички.

Предшественником советского СВЛ стал американский поезд М-497 / Фото: mirinteresen.ru

Перед началом работы разработчики должны были понимать, какая нагрузка на рельсы и состав возможна при движении поезда со скоростью больше 160 километров в час. Поэтому инженеры приняли решение создать СВЛ – скоростной вагон-лабораторию. Предшественником его стал американский поезд М-497 с интересным названием «Черный жук». Он был запущен на несколько лет раньше, в 66-м году.

И в американском, и в советском вариантах спереди на вагон установили самолетные двигатели. Наши конструкторы взяли двигатель с Як-40. Связано это с тем, что на колеса оказывается действие различных сил, одной из которых является мотор, присоединенный к ним и искажающий проводимые замеры.

Основой СВЛ стал обычный вагон, который модернизировали при помощи обтекателей и жаропрочной крыши / Фото: trainpix.org

Что касается реактивной тяги, то она позволяла инженерам получать об устойчивости и трении точную информацию. Это связано с тем, что движение колес осуществлялось не за счет привода, а по принципу работы телеги.

Основой для СВЛ стал рабочий вагон ЭР22, который немного модернизировали при помощи обтекателей и специальной жаропрочной крыши. В противном случае верхняя часть вагона могла бы просто сгореть при работе двигателя от его выхлопа.

В кабине был установлен авиационный пульт для управления, питающийся с помощью дизельного генератора. Транспортное средство приводилось в движение керосиновым топливом, запас которого достигал 7,2 тонн.

2. Состав мог разгонятся до скорости современных высокоскоростных поездов, но спустя пять лет остановился

Максимальная скорость экспериментального поезда достигала 249 км/ч / Фото: knowhow.pp.ua

Первое испытание реактивного советского наземного транспорта проводилось в 1971 году. Тогда вагон смог разогнаться до 187 км/час. Но уже спустя год экспериментаторы получили рекордные показатели скорости – 249 км/час. С аналогичной скоростью движется современный «Сапсан» на линии Москва – Санкт-Петербург.

В дальнейшем физики теоретически искал так называемую безопасную скорость, когда ходовая вагонная часть (тележки) останутся наиболее стабильными. Они остановились на показателе 160 километров в час. В течение последующих трех лет продолжались эксперименты. За это время инженеры-конструкторы получили всю необходимую им информацию, а значит дальше экспериментировать уже не было смысла.

Все разработки ученых были переданы в пользу чешского ЭР 200 / Фото: жд-клуб.рф

Полученные данные должны были быть использованы для создания первого высокоскоростного советского поезда под названием «Русская тройка». После проведения необходимых испытаний руководство государства все наработки передало в пользу ЭР 200 (чехословацкая модель), а этот проект был заморожен уже к 80-му году.

Европейский вариант, созданный на Рижском заводе с доработками, курсировал просторами России вплоть до 2009 г., а потом его заменила модель производителя Siemens «Сапсан».

3. Тридцатилетний простой лаборатории с преображением в памятник

Невостребованный советский скоростной поезд простоял под открытым небом 30 лет / Фото: snobium.com

СВЛ не нашел применения после окончания опытов. Последующие десять лет вагон оставался на заводе, где его создали. По некоторым данным в 1986 г. его хотели адаптировать под кафе, но идея реализована не была.

Со временем СВЛ вышел из строя. Его колеса испортились до такого состояния, что перегнать его в Музей железнодорожной техники в двухтысячных так и не смогли. Но и бесследно этот образец тоже не исчез. К 110-летию завода в 2008-м году из каркаса этого вагона сделали памятную стелу. Для этого использовали отреставрированный нос с установленными реактивными двигателями.

Из носа вагона сделали памятную стелу к 110-летнему юбилею завода-изготовителя / Фото: fotokto.ru

Безумный, на первый взгляд, опыт советских инженеров-конструкторов стал очень важным. А его результаты на ближайшие тридцать лет легли в основу создания скоростных составов.