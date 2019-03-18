Вот каким был бы СССР в 2019 году.

Еще в начале 1980-х Советский Союз казался нерушимой державой, пусть и не лишенной недостатков, но со светлым и долгим будущим. Споры о том, был ли СССР обречен или его при определенных раскладах действительно ждало процветание, ведутся до сих пор. Давайте попробуем представить, какой бы могла стать страна к 2019 году.

Как представляли себе будущее в СССР

Один из глобальных проектов СССР, появившийся еще в 1950-х, — поворот сибирских рек. Всерьез на него взялись лишь в середине 1970-х. Согласно информации, изложенной А. П. Кошелевым в книге «О первом проекте переброски сибирских вод в Арало-Каспийский бассейн», планировалось различными способами изменить русла Оби и Иртыша для мелиорации южных районов Сибири, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Кроме того, судоходные каналы должны были стать важной частью нового транспортного пути из Карского моря в Персидский залив. Осуществить эти грандиозные планы предполагалось как раз ко второму десятилетию XXI века. Город-плотина — еще один интересный проект родом из СССР. Советские инженеры планировали создать ряд городов в Беринговом проливе, связав их автодорогой. Таким образом хотели соединить два континента в единую транспортную сеть. Кроме того, существовало еще немало интересных и оригинальных проектов внутреннего масштаба по созданию городов под куполом, летающих автомобилей, реактивных поездов, беспроводных телефонов, суперкомпьютеров и т. д. Большинство из них вовсе не кажутся нереализуемыми. Что говорят цифры Большими проблемами СССР были тотальный дефицит и экономический дисбаланс, во многом являвшиеся следствием плановой экономики. Но если верить статьям А. Вассермана «Отрицание отрицания» и «Новый социализм неизбежен», то с современным развитием компьютерной техники и ее возможностями в сфере планирования именно такой тип экономики является наиболее перспективным и эффективным. В своей работе «Новый социализм» А. Вассерман также ссылается на расчеты, согласно которым наша страна может полностью перейти на соцобеспечение и плановую экономику, если ее население превысит минимальный порог в 300 млн человек. Проведем и мы небольшой расчет в попытке спрогнозировать, как могло измениться население СССР к 2019 году. Взяв данные по переписи населения за 1979 и 1992 годы (262 и 294 млн соответственно), можно простыми арифметическими действиями посчитать ежегодный прирост — он равен 2,46 млн человек в год. То есть уже во второй половине 1990-х требуемый предел количества населения был бы достигнут. А значит и экономика сегодня могла бы развиваться совсем по другому сценарию. В СССР была развитая космическая программа и специалисты задумывались о колонизации Луны, Марса и Венеры. И если планеты были перспективными направлениями исследования, то проект колонизации нашего спутника — «Звезда», описанный в книге А. С. Болтенко «Берег Вселенной» или научных работах И. В. Бармина, — существовал в реальности и был проработан очень детально. Основная проблема была в отсутствии тяжелой ракеты-носителя, которая сегодня есть у России. Если бы не многолетний перерыв в космических разработках, вызванный развалом страны, может быть, сегодня на Луне уже существовали бы обитаемые советские базы. Страну, в которой практически не было межнациональной розни, зато были бесплатное образование и медицина, ждало прекрасное будущее. Это касается как социальной сферы, так и научно-технической.

Источник: https://oksmi.site/news/full?id=3176#