Лекция №11. Огневая подготовка. Основы работы с пистолетом

СПЕЦКУРС. Гражданская оборона в современных условиях https://stalingrad.tv/lectures/

Как работать с короткоствольным оружием? Чем пистолет Ярыгина отличается от пистолета Макарова? Какой темп стрельбы должен быть на короткой дистанции? Почему прицеливаться надо правым глазом? Что такое "рабочая зона" при работе с пистолетом? Как досылать патрон в патронник? Что делать, если с пистолетом возникли проблемы? Как стрелять в движении?

Источник: https://youtu.be/5KRLaMRlOpk